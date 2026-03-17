Γεραπετρίτης από Βερολίνο: Εκφράζουμε τη στήριξή μας στην κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα του Λιβάνου

Την ανησυχία του για την κατάσταση στον Λίβανο και στη Δυτική Όχθη εξέφρασε ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, από το Βερολίνο, όπου νωρίτερα σήμερα (17/03) είχε συνάντηση με τον Γερμανό ομόλογό του, Γιόχαν Βάντεφουλ.

«Εκφράζουμε τη στήριξή μας στην κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα του Λιβάνου», δήλωσε ο υπουργός και τάχθηκε υπέρ των προσπαθειών του Λιβάνου για την διατήρηση της σταθερότητας, αλλά και της βούλησης του νέου προέδρου Ζοζέφ Αούν για διεξαγωγή απευθείας διαπραγματεύσεων με το Ισραήλ.

Ο κ. Γεραπετρίτης εξέφρασε παράλληλα την ανησυχία του και για τις εξελίξεις στη Δυτική Όχθη και για τον κίνδυνο δημιουργίας αρνητικών τετελεσμένων.

«Η μόνη ρεαλιστική και βιώσιμη λύση είναι η μόνιμη ειρήνη, μέσω της ίδρυσης παλαιστινιακού κράτους που θα εγγυάται όμως πλήρως και την ασφάλεια στην ευρύτερη περιοχή και ιδίως την ασφάλεια του Ισραήλ», τόνισε ο υπουργός Εξωτερικών και πρόσθεσε ότι απαιτείται μεταρρύθμιση της Παλαιστινιακής Αρχής «ώστε να μπορεί ωφέλιμα και αποτελεσματικά να αναλάβει την διοίκηση της Γάζας και της Δυτικής Όχθης».