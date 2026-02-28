Γεραπετρίτης από ΚΥΣΕΑ: «Εγγυούμαστε για την ασφάλεια όλων των Ελλήνων στη Μέση Ανατολή»

Μετά την ολοκλήρωση της έκτακτης συνεδρίασης του ΚΥΣΕΑ, ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, προχώρησε σε δηλώσεις αναφορικά με την κρίση στη Μέση Ανατολή μετά την επίθεση ΗΠΑ-Ισραήλ κατά του Ιράν.

«Από το πρωί είμαστε σε συντονισμό με συμμάχους και εταίρους. Μέλημά μας η προστασία των πολιτών που βρίσκονται εκεί. Καλώ τους Έλληνες πολίτες να παραμείνουν ασφαλείς. Υπάρχει πλάνο που αν κριθεί σκόπιμο θα τεθεί σε εφαρμογή για εκκένωση. Είμαστε σε θέση να διαβεβαιώσουμε πως η ελληνική πολιτεία θα εγγυηθεί την ασφάλεια των πολιτών».