Γεωργιάδης: Τριήμερη περιοδεία στη Βόρεια Ελλάδα για την πρόοδο των έργων στο ΕΣΥ

Ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης ξεκινάει σήμερα, Τετάρτη 3 Ιουνίου, τριήμερη περιοδεία στη Β. Ελλάδα, προκειμένου να πραγματοποιήσει τα εγκαίνια ανακαινισμενων δομών υγείας και να επιθεωρήσει τα έργα αναβάθμισης του ΕΣΥ που βρίσκονται σε εξελιξη.
Ακολουθεί αναλυτικά το πρόγραμμα:
Τετάρτη 3 Ιουνίου
10:30 Άφιξη Θεσσαλονίκη
11:00 Εγκαίνια στο Κέντρο Υγείας Θέρμης
13:00 Εγκαίνια ΤΕΠ στο Γενικό Νοσοκομείο Κιλκίς
14:30 Επίσκεψη στο Κέντρο Ημέρας Ολικής Φροντίδας (Κ.Η.Ο.Φ.) Κιλκίς
Πέμπτη 4 Ιουνίου
10:00 Εγκαίνια Οφθαλμολογικής Κλινικής στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο “ΑΧΕΠΑ”
11:30 Εγκαίνια Πνευμονολογικής Κλινικής στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης “Ιπποκράτειο”
17:00 Εγκαίνια ΤΕΠ και στεφανιογράφου στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας
Παρασκευή 5 Ιουνίου
11:00 Επίσκεψη σε ολοκληρωμένα έργα στα Κέντρα Υγείας Αβδήρων, Ιάσμου & Σαπών
17:00 Εγκαίνια ΤΕΠ στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης