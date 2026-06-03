Γεωργιάδης: Τριήμερη περιοδεία στη Βόρεια Ελλάδα για την πρόοδο των έργων στο ΕΣΥ

Ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης ξεκινάει σήμερα, Τετάρτη 3 Ιουνίου, τριήμερη περιοδεία στη Β. Ελλάδα, προκειμένου να πραγματοποιήσει τα εγκαίνια ανακαινισμενων δομών υγείας και να επιθεωρήσει τα έργα αναβάθμισης του ΕΣΥ που βρίσκονται σε εξελιξη.

Ακολουθεί αναλυτικά το πρόγραμμα:

Τετάρτη 3 Ιουνίου

10:30 Άφιξη Θεσσαλονίκη

11:00 Εγκαίνια στο Κέντρο Υγείας Θέρμης

13:00 Εγκαίνια ΤΕΠ στο Γενικό Νοσοκομείο Κιλκίς

14:30 Επίσκεψη στο Κέντρο Ημέρας Ολικής Φροντίδας (Κ.Η.Ο.Φ.) Κιλκίς

Πέμπτη 4 Ιουνίου

10:00 Εγκαίνια Οφθαλμολογικής Κλινικής στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο “ΑΧΕΠΑ”

11:30 Εγκαίνια Πνευμονολογικής Κλινικής στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης “Ιπποκράτειο”

17:00 Εγκαίνια ΤΕΠ και στεφανιογράφου στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας

Παρασκευή 5 Ιουνίου

11:00 Επίσκεψη σε ολοκληρωμένα έργα στα Κέντρα Υγείας Αβδήρων, Ιάσμου & Σαπών

17:00 Εγκαίνια ΤΕΠ στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης