Γεωργιάδης: Στο ΠΑΣΟΚ ούτε τα βίντεό μου δεν βλέπουν; Σχεδόν όσα είπε ο Ανδρουλάκης για το ΕΣΥ τα έχουμε ήδη κάνει

Απάντηση σημείο προς σημείο στις εξαγγελίες του Νίκου Ανδρουλάκη για την Υγεία έδωσε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, υποστηρίζοντας ότι οι περισσότερες από τις προτάσεις που παρουσίασε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στη ΔΕΘ έχουν ήδη εφαρμοστεί.

Ο κ. Γεωργιάδης σχολίασε ότι «σχεδόν όλα όσα είπε τα έχουμε ήδη κάνει και για τα υπόλοιπα δεν είπε τίποτε συγκεκριμένο», καταλήγοντας στη φράση «άνθρακες ο θησαυρός».

Αναφερόμενος στην πρόταση του ΠΑΣΟΚ για ανασυγκρότηση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και εθνικά προγράμματα δωρεάν προσυμπτωματικού ελέγχου για τον καρκίνο, ο υπουργός παρέπεμψε στο πρόγραμμα «Προλαμβάνω».

Όπως ανέφερε, το πρόγραμμα συνεχίζεται και μετά τη λήξη της χρηματοδότησης από το Ταμείο Ανάκαμψης με εθνικούς πόρους.

«Άρα τι ακριβώς εξήγγειλε; Κάτι που έχει ήδη γίνει; Φανταστική εξαγγελία», σχολίασε.

Για την πρόταση περί νέου υγειονομικού χάρτη, ο κ. Γεωργιάδης σημείωσε ότι ανάλογες εξαγγελίες έχουν γίνει από πολλές κυβερνήσεις από το 1990 και μετά.

Κάλεσε, μάλιστα, το ΠΑΣΟΚ να διευκρινίσει ποιες δομές θα έκλεινε στο πλαίσιο μιας τέτοιας αναδιάρθρωσης, υποστηρίζοντας ότι διαφορετικά η πρόταση παραμένει γενική.

Ιδιαίτερα αιχμηρός εμφανίστηκε ο υπουργός Υγείας και στο ζήτημα της τηλεϊατρικής.

Απαντώντας στην πρόταση για επέκτασή της σε ολόκληρη τη χώρα, σχολίασε: «Μα ούτε τα βίντεο που ανεβάζω εδώ δεν βλέπουν;».

Σύμφωνα με τον ίδιο, το σχετικό σύστημα έχει ήδη παραδοθεί, βρίσκεται σε λειτουργία και η εφαρμογή του έχει ελεγχθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

«Δηλαδή τι θα κάνει το ΠΑΣΟΚ; Θα ξηλώσει αυτό που βάλαμε και θα βάλει άλλο;», διερωτήθηκε.

Διοικήσεις μέσω ΑΣΕΠ και μισθολογικές αυξήσεις

Ο Άδωνις Γεωργιάδης αναφέρθηκε επίσης στην πρόταση του ΠΑΣΟΚ για αξιοκρατική επιλογή των διοικήσεων στο ΕΣΥ.

Όπως είπε, οι διοικήσεις πλέον τοποθετούνται μέσω διαδικασιών του ΑΣΕΠ και κάλεσε το ΠΑΣΟΚ να διευκρινίσει αν σκοπεύει να αντικαταστήσει όσους έχουν επιλεγεί με αυτόν τον τρόπο.

Τέλος, ως προς τη μισθολογική αναβάθμιση γιατρών και νοσηλευτών, ο υπουργός υποστήριξε ότι οι αποδοχές τους έχουν αυξηθεί περισσότερο από τη μέση αύξηση που έχει δοθεί στο Δημόσιο.

Παραδέχθηκε, πάντως, ότι οι μισθοί στον χώρο της Υγείας παραμένουν χαμηλοί.

Παράλληλα, κάλεσε το ΠΑΣΟΚ να εξηγήσει συγκεκριμένα πόσο μεγαλύτερες αυξήσεις προτείνει και από ποιους πόρους θα χρηματοδοτηθούν.

Η ανάρτηση Γεωργιάδη:

«Στη χθεσινή ομιλία του στη ΔΕΘ, 12 Σεπτεμβρίου 2026, ο @androulakisnick παρουσίασε πέντε βασικές προτάσεις για το ΕΣΥ, σύμφωνα με το πλήρες κείμενο που δημοσίευσε το ΠΑΣΟΚ⁠. Για να τις δούμε λοιπόν μία προς μία:

1. Ανασυγκρότηση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, με εθνικά προγράμματα δωρεάν προσυμπτωματικού ελέγχου για καρκίνο, καρδιαγγειακά και χρόνια νοσήματα.

Με συγχωρείτε πολύ αλλά εκεί στο ΠΑΣΟΚ δεν έχουν ακούσει τίποτε για το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» της Κυβερνήσεώς μας. 6.700.000 Έλληνες έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για όλα τα νοσήματα που ανέφερε και όλα τα αποτελέσματα τους τα έχουν στο κινητό τους τηλέφωνο. Το πρόγραμμα συνεχίζεται κανονικά και μετά το ΤΑΑ με εθνικούς πόρους. Άρα τί ακριβώς εξήγγειλε κάτι που έχει ήδη γίνει; Φανταστική εξαγγελία….

2. Νέο υγειονομικό χάρτη, βάσει γεωγραφικών και δημογραφικών δεδομένων, με έμφαση στα νησιά, την ύπαιθρο και τις απομονωμένες περιοχές.

Αυτό το έχουν εξαγγείλει όλες οι Κυβερνήσεις από το 1990 ως σήμερα. Εμείς πράγματι μέσω του ΟΔΙΠΥ εκπονούμε έναν τέτοιο χάρτη. Θα παρουσιάσουμε σταδιακά και σε συνεννόηση με τις τοπικές κοινωνίες τις προτάσεις. Αλλά ας μας πει το ΠΑΣΟΚ πώς ακριβώς σκέφτονται αυτόν τον χάρτη και κυρίως ποιες δομές θα κλείσουν αλλιώς νά´χαμε να λέγαμε…

3. Επέκταση της τηλεϊατρικής παντού.

Μα ούτε τα βίντεο που ανεβάζω εδώ δεν βλέπουν; Βασικό έργο του ΤΑΑ που παραδόθηκε, λειτουργεί και ελέγχθηκε η λειτουργία του από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι το σύστημα της Τηλεϊατρικής. Ολες οι πρωτοβάθμιες δομές υγείας που με βλέπετε εδώ να εγκαινιάζω έχουν. Και χθες στα Ψαρά και στον Εχίνο και παντού. Σε όλα τα ΚΥ της Χώρας έχει εγκατασταθεί, το προσωπικό έχει εκπαιδευτεί και πλέον δουλεύει. Ένα όνειρο 20 ετών, δεν ΘΑ γίνει έχει ήδη γίνει πραγματικότητα. Και δεν μιλάμε για απλή κάμερα αλλά μεταφορά μέσω τηλεϊατρικής όλων των βιομετρικών δεδομένων του ασθενούς και μέσω του ΕΗΦΥ και όλων των διαγνωστικών εξετάσεων που κάνουν πλέον τα ΚΥ σε πραγματικό χρόνο. Δηλαδή τί θα κάνει το ΠΑΣΟΚ θα ξηλώσει αυτό που βάλαμε και θα βάλει άλλο; Τί ακριβώς εξήγγειλε χθες; Δεν πάμε καλά…

4. Αναβάθμιση των νοσοκομειακών υποδομών

Μα που ζουν; Έχουμε ήδη αναβαθμίσει κτιριακά πλήρως 170 Κέντρα Υγείας και 93 Νοσοκομεία. Κάθε μέρα με βλέπετε να τα εγκαινιάζω, εκεί στο ΠΑΣΟΚ δεν το έχουν παρατηρήσει;…στην Κρήτη στην πατρίδα του σχεδόν τα πάντα και όσα αφήσαμε τα εντάσσουμε τώρα. Δηλ τί θα κάνει; Θα τα ξαναφτιάξει;…

5. Aξιοκρατική επιλογή διοικήσεων.

Ολες οι διοικήσεις έχουν διοριστεί μέσω ΑΣΕΠ πλέον, έχουν συμβόλαια απόδοσης και θητεία. Θα ακυρώσει την αξιολόγηση του ΑΣΕΠ; Αντε τους προσωρινούς να τους αλλάξει, θα διώξει και όσους μπήκαν με ΑΣΕΠ;

6. Μισθολογική αναβάθμιση γιατρών και νοσηλευτών, με γενικότερη στήριξη όλου του υγειονομικού προσωπικού.

Επί της Κυβερνήσεώς μας έχουμε ήδη αυξήσει πολύ πάνω από την μέση αύξηση στο Δημόσιο τους μισθούς στο ΕΣΥ. Ειδικά οι ιατροί του ΕΣΥ έχουν ενισχυθεί και με αυξήσεις και με μείωση φορολογίας μέσω της αυτοτελούς φορολόγησης των εφημεριών και με μεγάλη αύξηση στα επιδόματα για τις άγονες περιοχές και με ενίσχυση από την Τοπική Αυτοδιοίκηση και με ιδιωτικές χορηγίες (βλ Χατζηϊωάννου). Παραμένουμε όμως χαμηλά το παραδέχομαι αλλά πόσες παραπάνω από αυτές τις αυξήσεις θα δώσει και από πού; Συγκεκριμένα όχι θεωρητικά μήν παίζουμε με το προσωπικό μας και τις ανάγκες του με ψέματα παρακαλώ.

Κοινώς για το ΕΣΥ σχεδόν όλα όσα είπε τα έχουμε ήδη κάνει και για υπόλοιπα δεν είπε τίποτε συγκεκριμένο. Άνθρακες ο θησαυρός».