Γεωργιάδης: «Σταματήστε τα ψέματα, η κλινική δεν κάνει πλασμαφαίρεση – Είναι επένδυση από τα ΗΑΕ»

Κατηγορηματικά διαψεύδει ο υπουργός Υγείας Αδωνις Γεωργιάδης αναρτήσεις σύμφωνα με τις οποίες η κλινική στην οποία αναφέρονται, παρέχει υπηρεσίες πλασμαφαίρεσης.

Όπως εξηγεί ο κ. Γεωργιάδης, απαντώντας σε ανάρτηση του Κυριάκου Βελόπουλου που αναπαρήγαγε ο Παύλος Πολάκης, πρόκειται για επένδυση από τα ΗΑΕ η οποία – όπως λέει – θα κινηθεί δικαστικά «κατά των συκοφαντών».

«Σταματήστε τα ψέματα η κλινική αυτή, ούτε παρέχει, ούτε ποτέ παρείχε υπηρεσίες πλασμαφαίρεσης», αναφέρει ο κ. Γεωργιάδης.

Αναλυτικά η ανάρτηση του κ. Γεωργιάδη:

«Το δημοσίευμα αυτό είναι απολύτως ψευδές. Η κλινική αυτή, ούτε παρέχει, ούτε ποτέ παρείχε υπηρεσίες πλασμαφαίρεσης. Το δημοσίευμα του site του @velopky το οποίο αναπαρήγαγε ο ως συνήθως συκοφάντης @pavpol2222 είναι ψευδές και συκοφαντικό και η εταιρία αυτή θα κινηθεί δικαστικά κατά των συκοφαντών. Η εταιρία αυτή είναι μία τεράστια για τα Ελληνικά δεδομένα επένδυση από τα ΗΑΕ και το τελευταίο που χρειαζόμαστε είναι να εμπλέκουμε τους ξένους επενδυτές στις εσωτερικές πολιτικές μας διαμάχες. Η Ελλάδα έχει τεράστιο συμφέρον να προσελκύσει σοβαρές επενδύσεις και στο longevity αλλιώς όλους θα τους τραβήξει η Τουρκία. Σταματήστε τα ψέματα»