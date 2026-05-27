Γεωργιάδης σε Ανδρουλάκη: Δεν πρόκειται να ποινικοποιηθεί η πολιτική κρίση – Θα καταθέσω αγωγή για ηθική βλάβη

Με ανάρτηση στο Χ απάντησε ο Άδωνις Γεωργιάδης στη μήνυση του Νίκου Ανδρουλάκη για πράξεις συκοφαντικής δυσφήμησης και εξύβρισης. Ο Yπουργός Yγείας, ανέφερε ότι θα ζητήσει άρση της ασυλίας του και θα καταθέσει αγωγή για ηθική βλάβη, κάνοντας λόγο για πολιτική αντιπαράθεση που δεν μπορεί – όπως είπε – να ποινικοποιείται.

«Μου είναι αδύνατον να πιστέψω ότι θα υπάρξει δικαστήριο που θα καταδικάσει πολιτικό για πολιτική κριτική σε πολιτικό», ανέφερε ο Άδωνις Γεωργιάδης, προσθέτοντας πως όσοι ασκούν πολιτική κριτική οφείλουν να δέχονται και οι ίδιοι κριτική.

«Δεν είστε ο αλάθητος, αφήστε το στιλ του μονίμως θυμωμένου και αν νομίζετε ότι εμένα με φοβίζετε με τη μήνυση, αγαπητέ πρόεδρε του ΠΑΣΟΚ κάνετε πολύ μεγάλο λάθος», ανέφερε και κατηγόρησε τον Νίκο Ανδρουλάκη ότι ακολουθεί «τα βήματα των μικρών κομμάτων», ενώ του καταλόγισε ευθύνη για το πολιτικό κενό που – όπως είπε – επέτρεψε και τη δημιουργία του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα.

Ολόκληρη η ανάρτηση του Άδωνη Γεωργιάδη:

«Σήμερα έμαθα ότι μου κατέθεσε μήνυση ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης για συκοφαντική δυσφήμιση ως προς την κριτική που του άσκησα για την ενοικίαση του ακίνητου του στο Κτηματολόγιο.

Στην συνέχεια εντός του βίντεο τόνισε χαρακτηριστικά: «Η χρονιά μου φέτος ξεκίνησε με μήνυση που κατέθεσε η Ζωή Κωνσταντοπούλου και συνεχίζεται με μια μήνυση από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ.

Αγαπητέ κ. Ανδρουλάκη, πρώτον σας ευχαριστώ, θα ζητήσω άρση της ασυλίας μου, να πάμε στο δικαστήριο όπου θα αθωωθώ και μετά θα καταθέσω αγωγή για ηθική βλάβη για όλο αυτό που κάνατε σήμερα.

Μου είναι αδύνατον να πιστέψω ότι θα υπάρξει δικαστήριο που θα καταδικάσει πολιτικό για πολιτική κριτική σε πολιτικό. Και θα πρέπει επιτέλους να μάθετε ότι εφόσον θέλετε να με κατηγορείτε, ότι εφόσον θέλετε να κατηγορείτε όλο τον κόσμο θα πρέπει να είστε ανεκτικός και στις κατηγορίες και στην κριτική προς εσάς», προσθέτει ο κ. Γεωργιάδης, συμπληρώνοντας:

«Δεν είστε ο αλάθητος, αφήστε το στιλ του μονίμως θυμωμένου και αν νομίζετε ότι εμένα με φοβίζετε με τη μήνυση, αγαπητέ πρόεδρε του ΠΑΣΟΚ κάνετε πολύ μεγάλο λάθος. Σας λέω, δε, ότι κάνετε με τη σειρά τα βήματα όλων των μικρών κομμάτων: Αμφισβητείτε τις δημοσκοπήσεις, καταθέτετε μηνύσεις στους πολιτικούς αντιπάλους, δεν μιλάτε με κανένα και είστε ο υπεύθυνος για το μεγάλο πολιτικό κενό που επέτρεψε ακόμα και τη δημιουργία του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε στα δικαστήρια γιατί η πολιτική κριτική στη χώρα που γέννησε τη Δημοκρατία δεν πρόκειται να ποινικοποιηθεί».