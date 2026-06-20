Γεωργιάδης: Πάνω από 2.000 αιτήσεις για 1.131 θέσεις γιατρών – «Μεγάλο στοίχημα» οι νοσηλευτές, καθυστερήσεις στα ασθενοφόρα

Στην πορεία ενίσχυσης του ΕΣΥ, με αιχμή τις προσλήψεις γιατρών και τον σχεδιασμό για τους νοσηλευτές, αλλά και στα προβλήματα που εξακολουθούν να υπάρχουν σε υποδομές και μέσα, αναφέρθηκε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, μιλώντας σε τηλεοπτική του συνέντευξη στο ΕΡΤnews και τους Δημήτρη Κοτταρίδη και τη Νίνα Κασσιμάτη.

Όπως υπογράμμισε, η ανταπόκριση στις προκηρύξεις για ιατρικό προσωπικό είναι αυξημένη, ενώ παραδέχθηκε ότι υπάρχουν σημαντικές ελλείψεις σε νοσηλευτές και καθυστερήσεις στην ανανέωση του στόλου ασθενοφόρων.

Πάνω από 2.000 αιτήσεις για 1.131 θέσεις γιατρών

Ο υπουργός παρουσίασε στοιχεία για τη συμμετοχή στις προκηρύξεις ιατρικού προσωπικού, σημειώνοντας ότι «όταν έχεις 1.131 θέσεις και πάνω από 2.000 αιτήσεις, δεν μπορείς να μιλάς για άγονες προκηρύξεις».

Όπως ανέφερε, «1.808 αιτήσεις είναι οριστικές και άλλες 361 πρόχειρες, κάτι που σημαίνει ότι θα ξεπεράσουμε σίγουρα τις 2.100», προσθέτοντας ότι η διαδικασία παραμένει ανοιχτή για λίγες ακόμη ημέρες.

Τόνισε, δε, ότι η εικόνα αυτή «διαψεύδει την αντίληψη ότι οι θέσεις γιατρών δεν καλύπτονται».

«Το μεγάλο μας πρόβλημα οι νοσηλευτές»

Σε αντίθεση με τους γιατρούς, ο κ. Γεωργιάδης παραδέχθηκε ότι οι ελλείψεις σε νοσηλευτικό προσωπικό παραμένουν κρίσιμες.

«Οι νοσηλευτές είναι το μεγάλο μας πρόβλημα. Θα κάνουμε μεγάλη προκήρυξη πολλών χιλιάδων θέσεων», ανέφερε, προσθέτοντας ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η επεξεργασία κινήτρων.

«Είναι το επόμενο μεγάλο μας στοίχημα. Δεν θα τους αφήσουμε», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Καθυστερήσεις στην ανανέωση ασθενοφόρων

Ο υπουργός αναγνώρισε προβλήματα και στον στόλο ασθενοφόρων, επισημαίνοντας ότι η ανανέωσή του έχει καθυστερήσει.

Όπως είπε, «υπάρχει πρόβλημα, δεν έχουμε όσα θέλουμε σε κίνηση», εξηγώντας ότι οι διαγωνισμοί καθυστέρησαν λόγω δικαστικών εμπλοκών.

Σύμφωνα με τον ίδιο:

Μέσα στο 2026 αναμένονται περίπου 30 νέα ασθενοφόρα

Το 2027 θα παραληφθούν περίπου 150 ακόμη

«Έχουμε πάει περίπου έναν χρόνο πίσω», ανέφερε.

Κάλυψη νησιών και στέγαση γιατρών

Αναφερόμενος στην τουριστική περίοδο, εξέφρασε την εκτίμηση ότι οι ανάγκες στα νησιά θα καλυφθούν.

«Είμαι βέβαιος ότι θα καλύψουμε όλα τα νησιά», σημείωσε, αποδίδοντας μέρος της θετικής εξέλιξης και σε ιδιωτικές πρωτοβουλίες, όπως η δωρεά του Στέλιου Χατζηιωάννου.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο ζήτημα της στέγασης: «Όπου φτιάχνουμε νέα έργα, θα φτιάχνουμε και σπίτια για γιατρούς», είπε, φέρνοντας ως παραδείγματα τη Σαντορίνη και την Κω.

Μείωση εκκρεμοτήτων από την περίοδο της πανδημίας

Για τις εκκρεμείς άδειες και υπερωρίες των γιατρών από την περίοδο της πανδημίας, ο υπουργός υποστήριξε ότι η κατάσταση βελτιώνεται σταδιακά. «Μειώνονται τα χρωστούμενα, δεν μπορούν να δοθούν άδειες τριών ετών σε έναν χρόνο χωρίς να κλείσουν τα νοσοκομεία», σημείωσε, προσθέτοντας ότι έχουν ήδη καταβληθεί αναδρομικά και έχουν γίνει παρεμβάσεις στις εφημερίες.

Για Σαμαρά, Τσίπρα και Ανδρουλάκη

Σε πολιτικό επίπεδο, ο κ. Γεωργιάδης εξέφρασε την ελπίδα να μην υπάρξει νέα πολιτική κίνηση από τον Αντώνη Σαμαρά, δηλώνοντας ότι «θα ήταν στενάχωρο να τον αντιμετωπίσω ως αντίπαλο».

Για τον Αλέξη Τσίπρα σημείωσε ότι «είναι μάγος της επικοινωνίας», υποστηρίζοντας ότι έχει καταφέρει να παρουσιάζεται ως ενισχυμένος παρά τα εκλογικά ποσοστά.

Παράλληλα, άσκησε έντονη κριτική στο ΠΑΣΟΚ και τον Νίκο Ανδρουλάκη, κάνοντας λόγο για «στρατηγικό λάθος» και εκτιμώντας ότι δεν έχει προοπτική ανάκαμψης.

Εκλογές κοντά στο τέλος της θητείας

Τέλος, ο υπουργός τοποθετήθηκε και για τον εκλογικό ορίζοντα, εκτιμώντας ότι οι κάλπες θα στηθούν κοντά στη λήξη της τετραετίας.

«Πιο κοντά στον Ιούνιο παρά στον Ιανουάριο», ανέφερε, προσθέτοντας ότι «υπάρχουν ακόμη πολλά να γίνουν και να παρουσιαστούν στους πολίτες».