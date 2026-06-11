Γεωργιάδης: Οι πολλές καινοτόμες ακριβές θεραπείες, πρόκληση για τα συστήματα υγείας

Το γεγονός ότι σήμερα παράγονται πολλές περισσότερες καινοτόμες θεραπείες που είναι πολύ ακριβότερες, θα δημιουργήσει προβλήματα και προκλήσεις στους προϋπολογισμούς όλων των κρατών, ακόμα και των πλουσιοτέρων, τόνισε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης μιλώντας σήμερα στο 3ο ΣΦΕΕ SUMMIT που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μουσικής. Παράλληλα όμως η Ελλάδα καταγράφει τις λιγότερες ελλείψεις φαρμάκων στην Ευρώπη, συμπλήρωσε ο υπουργός.

Το ζήτημα του φαρμάκου αφορά το σύνολο της κοινωνίας. Για τον λόγο αυτό είναι σημαντικό να παρουσιάζουμε με σαφήνεια την πολιτική που εφαρμόζουμε, να συζητούμε τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε και να αναζητούμε λύσεις για το μέλλον, με γνώμονα πάντοτε το συμφέρον των πολιτών και τη διασφάλιση της πρόσβασής τους σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας», υπογράμμισε ο υπουργός Υγείας και συμπλήρωσε:

– «Ως κυβέρνηση, οφείλουμε να διαμορφώνουμε ένα περιβάλλον που διασφαλίζει την απρόσκοπτη πρόσβαση όλων των ασθενών στα φάρμακα που χρειάζονται. Σήμερα, η Ελλάδα καταγράφει τις λιγότερες ελλείψεις φαρμάκων στην Ευρώπη, γεγονός που αντανακλά την αποτελεσματικότητα της πολιτικής που έχουμε ακολουθήσει».

– «Το γεγονός ότι παράγονται πολλές περισσότερες καινοτόμες θεραπείες που είναι πολύ ακριβότερες, θα δημιουργήσουν προβλήματα και προκλήσεις στους προϋπολογισμούς όλων των κρατών, ακόμα και των πλουσιοτέρων. Δείτε για παράδειγμα τι γίνεται στις ΗΠΑ. Είναι μια νέα πραγματικότητα, την οποία πρέπει να αποφασίσουν πως θα τη χειριστούν».

– «Η πρόκληση είναι να αντέξουν οι προϋπολογισμοί των κρατών την πολύ μεγάλη καινοτομία που παράγεται με ολοένα και αυξανόμενη ταχύτητα, δεν θα είναι εύκολο αυτό. Η Ελλάδα είναι ανταγωνιστική και στη φαρμακοβιομηχανία τα πάμε πάρα πολύ καλά, μην ακούτε τι λένε».

Ηλεκτρονική συνταγογράφηση στο ΕΣΥ

– «Από την 1η Ιουλίου θα ξεκινήσει να εφαρμόζεται για πρώτη φορά σε όλη τη χώρα το πρόγραμμα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και στα νοσοκομεία. Μέσω του νέου συστήματος θα έχουμε τη δυνατότητα να ελέγχουμε με ακρίβεια ποιες θεραπείες χορηγούνται, για ποιους λόγους συνταγογραφούνται, καθώς και γιατί ορισμένες από αυτές χρησιμοποιούνται συχνότερα σε σχέση με άλλες».