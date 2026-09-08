Γεωργιάδης: Ο Σαλμάς παραδέχθηκε ότι ξεκίνησε την υπόθεση Novartis – Δεν πιστεύω ότι ο Σαμαράς θα διαπράξει την ατιμία να συνεργαστεί μαζί του

Σφοδρή επίθεση κατά του ανεξάρτητου βουλευτή Μάριου Σαλμά, εξαπέλυσε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, με φόντο τις πληροφορίες για πιθανή ίδρυση νέου κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά και το ενδεχόμενο πολιτικής συμπόρευσής τους.

Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο κ. Γεωργιάδης επικαλείται τηλεοπτική εμφάνιση του βουλευτή, υποστηρίζοντας ότι ο Μάριος Σαλμάς παραδέχθηκε πως ο ίδιος «ξεκίνησε την υπόθεση Novartis στην Ελλάδα». Κατά τον υπουργό Υγείας, η συγκεκριμένη αναφορά έρχεται να επιβεβαιώσει όσα ο ίδιος υποστηρίζει εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα για τον ρόλο του κ. Σαλμά στην υπόθεση.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης συνδέει ευθέως τη δήλωση αυτή με τα σενάρια πολιτικής συνεργασίας του Μάριου Σαλμά με τον Αντώνη Σαμαρά. Όπως υποστηρίζει, μια τέτοια εξέλιξη θα ερχόταν σε αντίθεση με τις δημόσιες τοποθετήσεις του πρώην πρωθυπουργού για την υπόθεση Novartis, καθώς και με τη δέσμευσή του να οδηγήσει «μέχρι τέλους» όσους θεωρεί υπεύθυνους για τη λεγόμενη «σκευωρία».

Παράλληλα, ο υπουργός Υγείας αφήνει αιχμές για τις πολιτικές επαφές του ανεξάρτητου βουλευτή, υποστηρίζοντας ότι ο Μάριος Σαλμάς βρίσκεται σε συνεννόηση με τον Παύλο Πολάκη και καταγγέλλοντας ότι επιχειρήθηκε εκ νέου να οργανωθεί πολιτική επίθεση εναντίον του.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης καλεί τον κ. Σαμαρά να ξεκαθαρίσει εάν προτίθεται να συνεργαστεί πολιτικά με τον βουλευτή.

Μάλιστα, ο υπουργός Υγείας ανεβάζει τον τόνο, χαρακτηρίζοντας το ζήτημα όχι μόνο πολιτικό, αλλά «καθαρά ηθικό». «Πιστεύω ότι πλανάται ο Αντώνης Σαμαράς και τέτοια ατιμία δεν θα την διαπράξει», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Ολόκληρη η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη

«Ο κ. Σαλμάς πάνω στα νεύρα του για όσα είπα το πρωί στον @ANT1TV ότι δηλαδή εάν τον κατεβάσει υποψήφιο στο επικείμενο του κόμμα ο @samaras_antonis θα αποκαλύψω όσα έλεγε ο Σαλμάς για τον Σαμαρά και την σκευωρία Novartis, παραδέχθηκε σήμερα στο @opentvgr και τον @SpirosXaritatos ότι αυτός ξεκίνησε την υπόθεση Novartis στην Ελλάδα. Δηλαδή αυτό το οποίο έχω αποκαλύψει εδώ και πολύ καιρό.

Ο κ. Σαμαράς καλώς το γνωρίζει και φυσικά λόγοι στοιχειώδους πολιτικής, αλλά και καθαρά ανθρώπινης αξιοπρέπειας, αποκλείουν φαντάζομαι την πολιτική τους συνεργασία. Άλλωστε ο κ. Σαμαράς έχει δηλώσει ότι αυτούς που ξεκίνησαν αυτή την σκευωρία θα τους πάει «μέχρι τέλους»…αν και ο κ. Σαλμάς σήμερα προεξόφλησε τόσο την ανακοίνωση του Κόμματος Σαμαρά ως το τέλος του μήνα, αλλά και την δική του υποψηφιότητα με αυτό το κόμμα στη Βόρεια Αθήνα πιστεύω ότι πλανάται και ο Αντώνης Σαμαράς τέτοια ατιμία δεν θα την διαπράξει.

Επί της ουσίας ο Σαλμάς σε συννενόηση με τον Πολάκη και σήμερα όπως και όταν είχαν ξεκινήσει την σκευωρία Novartis, προσπάθησε να στήσει και πάλι κάτι εναντίον μου. Αλλά σε μένα η λάσπη δεν πιάνει….για να δούμε λοιπόν τί θα πράξει τελικά ο κ. Αντώνης Σαμαράς σε αυτό το θέμα το οποίο για μένα και για όσους ταλαιπωρηθήκαμε από τους σκευωρούς δεν είναι πολιτικό αλλά καθαρά ηθικό θέμα».

Δείτε τι είχε δηλώσει ο κ. Σαλμάς στο OpenTV