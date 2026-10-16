Γεωργιάδης: «ΝΔ χωρίς Καραμανλή δεν υπάρχει» – Τι είπε για το κόμμα Σαμαρά και τα «συνεχή λάθη» Τσίπρα

Στις σχέσεις του Κώστα Καραμανλή με τον Αντώνη Σαμαρά, στο ενδεχόμενο ίδρυσης νέου κόμματος από τον δεύτερο, αλλά και στις πολιτικές κινήσεις του Αλέξη Τσίπρα αναφέρθηκε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, σε συνέντευξή του στον ραδιοφωνικό σταθμό Παραπολιτικά 90,1.

Ο υπουργός τοποθετήθηκε επίσης για τη σύγκριση του πρώην πρωθυπουργού με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη, ενώ ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στο μεταναστευτικό, υπερασπιζόμενος την πολιτική που εφαρμόζει η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Γεωργιάδης για Καραμανλή: «ΝΔ χωρίς Καραμανλή δεν υπάρχει»

Σχολιάζοντας τις πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες ο Κώστας Καραμανλής δεν εμφανίζεται διατεθειμένος να στηρίξει ενδεχόμενη δημιουργία κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, ο Άδωνις Γεωργιάδης υπογράμμισε ότι θεωρεί αδιανόητη την απομάκρυνση του πρώην πρωθυπουργού από τη Νέα Δημοκρατία.

«Δεν μου έχει περάσει ποτέ από το μυαλό η ιδέα ότι ο Κώστας Καραμανλής δεν θα είναι στη ΝΔ. ΝΔ χωρίς Καραμανλή δεν υπάρχει», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο υπουργός Υγείας επιχείρησε να εξηγήσει τη διαφοροποίηση στη στάση του Κώστα Καραμανλή απέναντι στον Αντώνη Σαμαρά, συνδέοντάς την με το ενδεχόμενο ίδρυσης νέου πολιτικού φορέα.

Όπως ανέφερε, όσο ο Αντώνης Σαμαράς περιοριζόταν στην αμφισβήτηση συγκεκριμένων κυβερνητικών επιλογών του Κυριάκου Μητσοτάκη, υπήρχαν περιθώρια πολιτικής σύγκλισης με τον Κώστα Καραμανλή, ο οποίος ενδέχεται να διατηρεί τις δικές του διαφωνίες.

«Όσο ο Σαμαράς ήταν σε μια διαδικασία αμφισβήτησης επιλογών πολιτικών του Μητσοτάκη και όχι της ΝΔ, ναι, είχε πολλές φορές βρεθεί μαζί του ο Καραμανλής, γιατί μπορεί να έχει κι αυτός τις δικές του διαφωνίες. Όταν όμως έγινε συνείδηση ότι ο Σαμαράς έχει μια άλλου τύπου ατζέντα, η οποία έχει να κάνει με τη δημιουργία κόμματος, νομίζω εκεί έγινε η στροφή και εκεί τελείωσε αυτή η συμβίωση», σημείωσε.

Παράλληλα, ο κ. Γεωργιάδης εξέφρασε την επιθυμία του να βλέπει τον πρώην πρωθυπουργό να συμμετέχει περισσότερο στην πολιτική ζωή, τονίζοντας: «Εγώ θα προτιμούσα να βλέπω τον Καραμανλή πιο ενεργό».

Τι είπε για το ενδεχόμενο ίδρυσης κόμματος από τον Σαμαρά

Αναφερόμενος προσωπικά στον Αντώνη Σαμαρά, ο υπουργός Υγείας διευκρίνισε ότι δεν έχει εκφραστεί ποτέ αρνητικά για τον πρώην πρωθυπουργό.

Ωστόσο, εμφανίστηκε ενοχλημένος από τη διαρκή δημόσια συζήτηση γύρω από την πιθανότητα δημιουργίας ενός νέου κόμματος, τη στιγμή που δεν έχει υπάρξει σχετική επίσημη ανακοίνωση.

«Είναι κωμικό το να μιλάμε συνέχεια για κάτι που δεν υπάρχει», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι ένα ενδεχόμενο πολιτικό εγχείρημα του Αντώνη Σαμαρά θα μπορούσε να αξιολογηθεί ουσιαστικά μόνο εφόσον προχωρούσε στην ίδρυσή του.

Για Τσίπρα και Ανδρουλάκη: «Το επικοινωνιακό πλεονέκτημα μπορεί να εξαφανιστεί»

Στη συνέχεια της συνέντευξής του, ο Άδωνις Γεωργιάδης κλήθηκε να σχολιάσει τις πολιτικές προοπτικές του Αλέξη Τσίπρα σε σύγκριση με εκείνες του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη.

Ο υπουργός Υγείας εκτίμησε ότι ο πρώην πρωθυπουργός διαθέτει μεγαλύτερη επικοινωνιακή δυναμική, προειδοποιώντας ωστόσο ότι οι τελευταίες επιλογές του ενδέχεται να περιορίσουν το συγκεκριμένο πλεονέκτημα.

«Πάντα πίστευα και εξακολουθώ να πιστεύω ότι ο Τσίπρας σε αυτή τη σύγκριση έχει πλεονέκτημα. Οφείλω να πω ότι και το πλεονέκτημα κάποια στιγμή εξαφανίζεται αν κάνεις συνεχώς λάθη», δήλωσε.

Συνεχίζοντας, άσκησε κριτική στον Αλέξη Τσίπρα, υποστηρίζοντας ότι το τελευταίο διάστημα έχει υποπέσει σε διαδοχικά πολιτικά σφάλματα.

«Ο κ. Τσίπρας εδώ κι έναν μήνα είναι σε μια συναστρία λαθών. Αθροιστικά τα λάθη μπορεί να τον κάνουν και τρίτο, ενώ έχει το επικοινωνιακό πλεονέκτημα. Όμως το επικοινωνιακό πλεονέκτημα δεν λέει κάτι», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Μεταναστευτικό: «Τεράστιο πρόβλημα για την Ευρώπη»

Εκτενή αναφορά έκανε ο Άδωνις Γεωργιάδης και στο μεταναστευτικό, χαρακτηρίζοντάς το μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν σήμερα τα ευρωπαϊκά κράτη.

Ο υπουργός Υγείας υποστήριξε ότι οι ευρωπαϊκές κοινωνίες έχουν πλέον αντιληφθεί τη σοβαρότητα του ζητήματος, σε αντίθεση, όπως είπε, με την προσέγγιση που επικρατούσε τα προηγούμενα χρόνια.

«Πλέον ο κόσμος έχει φύγει από την αφέλεια των περασμένων ετών. Το μεταναστευτικό έχει εξελιχθεί σε ένα τεράστιο πρόβλημα για όλη την Ευρώπη», ανέφερε.

Εστιάζοντας στη Γαλλία και στο Ηνωμένο Βασίλειο, συνέδεσε τις μεταναστευτικές εξελίξεις με τις κοινωνικές εντάσεις, ενώ απέδωσε μέρος της εκλογικής απήχησης της Μαρίν Λεπέν στη δυσαρέσκεια των Γάλλων πολιτών για την κατάσταση στη χώρα τους.

«Δείτε τι παθαίνουν οι Γάλλοι. Εγώ τη λυπάμαι αυτή τη χώρα, τόσο σπουδαία και ωραία χώρα, την καίνε από το ένα άκρο στο άλλο, οι περισσότεροι μετανάστες είναι. Τυχαίο είναι που βγαίνει η Λεπέν πρώτη; Βλέπουν ότι καταστρέφεται η χώρα τους, γι’ αυτό ψηφίζουν Λεπέν», υποστήριξε.

Η αναφορά στην πολιτική Μητσοτάκη και τη φύλαξη των συνόρων

Σε αντιδιαστολή με την εικόνα που περιέγραψε για άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ο υπουργός Υγείας εκτίμησε ότι η Ελλάδα αντιμετωπίζει σαφώς μικρότερες πιέσεις στο μεταναστευτικό, αποδίδοντας την εξέλιξη αυτή στην πολιτική της κυβέρνησης.

«Το μεταναστευτικό, για όλη την Ευρώπη, είναι κορυφαίο πρόβλημα. Η Ελλάδα ευτυχώς από αυτό εξαιρείται, δηλαδή είναι η χώρα με το χαμηλότερο πρόβλημα μεταναστευτικού από όλη την Ευρώπη, με μεγάλη διαφορά», δήλωσε.

Ο κ. Γεωργιάδης απέδωσε ιδιαίτερη σημασία στην αυστηρή φύλαξη των συνόρων, υποστηρίζοντας ότι η συγκεκριμένη προσέγγιση αποτελεί σταθερή επιλογή του Κυριάκου Μητσοτάκη από την ανάληψη της πρωθυπουργίας.

«Σε αυτό έχει παίξει μεγάλο ρόλο η κυβέρνηση Μητσοτάκη, γιατί ο Μητσοτάκης από την πρώτη μέρα που εξελέγη έχει ακολουθήσει μια πολύ αυστηρή αντιμεταναστευτική πολιτική», σημείωσε.

Πρόσθεσε, μάλιστα, ότι «χάρη σε αυτή την πολιτική της κυβερνήσεως, που είναι πάρα πολύ σκληρή με τη φύλαξη των συνόρων, η Ελλάδα έχει μείνει προστατευμένη από όλο αυτό το πρόβλημα».

Τι είπε για Ρούμπιο και Χρυσοχοΐδη

Ο υπουργός Υγείας επικαλέστηκε επίσης την πρόσφατη ομιλία του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, στην Πνύκα, υποστηρίζοντας ότι αναγνώρισε την αποτελεσματικότητα της ελληνικής μεταναστευτικής πολιτικής.

«Στην ομιλία στην Πνύκα ο Ρούμπιο έκανε ειδική αναφορά στη μεταναστευτική πολιτική της κυβέρνησης Μητσοτάκη, ότι πρέπει να τη μιμηθούν οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι», ανέφερε.

Παράλληλα, εξέφρασε τη στήριξή του στις πρωτοβουλίες του υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, εκτιμώντας ότι «κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση».

«Η Ευρώπη πρέπει να ενθαρρύνει τη νόμιμη μετανάστευση»

Ο Άδωνις Γεωργιάδης τάχθηκε υπέρ της διαμόρφωσης ενός σαφούς ευρωπαϊκού πλαισίου για τη νόμιμη μετανάστευση, με συγκεκριμένες προϋποθέσεις εισόδου, εργασίας και παραμονής των πολιτών τρίτων χωρών.

Όπως υποστήριξε, είναι απαραίτητο να διαχωριστεί η οργανωμένη μετακίνηση εργαζομένων από την παράτυπη είσοδο μεταναστών, ενώ επέμεινε στην ανάγκη θέσπισης κοινών κανόνων σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

«Η ιδέα ότι μπαίνει κάποιος σε μια χώρα χωρίς να έχει δουλειά πρέπει να κοπεί. Η Ευρώπη πρέπει να ενθαρρύνει τη νόμιμη μετανάστευση και να βρει κανόνες για τη νόμιμη μετανάστευση», τόνισε.

Σύμφωνα με τον υπουργό, η νόμιμη μετανάστευση θα πρέπει να συνδέεται με την ύπαρξη συγκεκριμένης θέσης εργασίας και προκαθορισμένης διάρκειας διαμονής.

«Η νόμιμη μετανάστευση έχει κανόνες, πας σε μια χώρα, είσαι προσκεκλημένος, έχεις δουλειά, μένεις για κάποιο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, μετά φεύγεις», ανέφερε, εκφράζοντας παράλληλα την αντίθεσή του στην είσοδο μεταναστών χωρίς τέτοιες προϋποθέσεις και στην εξάρτησή τους από κοινωνικά επιδόματα.

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο κ. Γεωργιάδης ισχυρίστηκε ότι οι μεταναστευτικές ροές προς την Ελλάδα έχουν μειωθεί κατά 90%, παρουσιάζοντας τη μείωση αυτή ως αποτέλεσμα της κυβερνητικής πολιτικής για τη διαχείριση του μεταναστευτικού.