Γεωργιάδης κατά Βελόπουλου για πρόταση προανακριτικής σε βάρος Τσίπρα: «Εντυπωσιακή η νομική ασχετοσύνη του ξερόλα μπάρμπα»

Σφοδρή επίθεση κατά του Κυριάκου Βελόπουλου εξαπέλυσε ο Άδωνις Γεωργιάδης, με αφορμή την πρότασή του για σύσταση Προκαταρκτικής Επιτροπής σε βάρος του Αλέξη Τσίπρα.

Ο υπουργός Υγείας κατηγόρησε τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης για «νομική και γενική ασχετοσύνη», υποστηρίζοντας ότι τα ενδεχόμενα αδικήματα που θα μπορούσε να διερευνήσει η Βουλή έχουν παραγραφεί βάσει του άρθρου 86 του Συντάγματος.

Παράλληλα, διευκρίνισε ότι το ξέπλυμα μαύρου χρήματος αποτελεί αυτοτελές αδίκημα, για το οποίο μπορεί να κινηθεί η Δικαιοσύνη χωρίς κοινοβουλευτική άδεια.

Κλείνοντας, χαρακτήρισε μάταιη κάθε προσπάθεια σοβαρού διαλόγου με τον Βελόπουλο, αφήνοντας αιχμές για τις νομικές του γνώσεις και την επιχειρηματολογία που προβάλλει δημόσια.

Η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη

«Είναι εντυπωσιακή η νομική αλλά και η γενική ασχετοσύνη του «ξερόλα μπάρμπα». Έκανε αίτημα για σύσταση Προκαταρκτικής κατά του Αλέξη Τσίπρα αυτό σημαίνει να ερευνήσει η Βουλή για ενδεχόμενα ποινικά αδικήματα στα οποία η ίδια έχει την αρμοδιότητα να ασκήσει δίωξη.

Τέτοια αδικήματα πλέον δεν υφίστανται διότι όλα τα σχετικά ενδεχόμενα αδικήματα έχουν παραγραφεί βάσει του Συντάγματος (άρθρο 86) όπως αυτό ίσχυε ως την Αναθεώρηση του από τον Κυριάκο Μητσοτάκη το 2020. Άρα η Βουλή δεν μπορεί να ασκήσει καμμία τέτοια Δίωξη πλέον, σε απλά Ελληνικά δεν έχει καμμία σχετική αρμοδιότητα.

Το ξέπλυμα του μαύρου χρήματος δεν ανήκει σε αυτά τα αδικήματα και αν θέλει να ασκήσει Δίωξη κάποιος εισαγγελέας για αυτό δεν χρειάζεται την άδεια της Βουλής. Δεν συνδέεται δηλαδή με Προκαταρκτική Επιτροπή καθώς είναι αυτοτελές αδίκημα που έχει κριθεί ότι δεν συνδέεται με την άσκηση των καθηκόντων του πολιτικού.

Τώρα το να προσπαθεί κάποιος να κάνει σοβαρή συζήτηση με αυτόν τον τύπο είναι χαμένος χρόνος προφανώς αλλά τί να κάνω, αν δεν απαντήσω θα νομίζει ότι είπε καμμία εξυπνάδα.»