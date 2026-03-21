Γεωργιάδης: Κακώς έβαλα το κράκερ στο στόμα μου – Ήταν αυτός λόγος να με τραβάει βίντεο;

Για τη βιντεοσκόπησή του από τη Ζωή Κωνσταντοπούλου στην ολομέλεια της Βουλής μίλησε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης. Τόνισε πως κακώς έβαλε τα κράκερ στο στόμα του, ωστόσο δεν είναι αυτός λόγος να τον τραβάει βίντεο η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας.

«Καθόμασταν εκεί 1,5 ώρα, μου ήρθε μια λιγούρα», τόνισε ο κ. Γεωργιάδης και εξήγησε πως εκείνη την ημέρα δεν είχε καταφέρει να πάει καθόλου στο γραφείο του.

«Πήγα κατευθείαν στη Βουλή, δεν είχα φάει τίποτα όλη μέρα, με έπιασε το στομάχι μου. Σηκώνομαι πάω έξω, τρώω 2 κράκερ, μπαίνω, κρατούσα το κουτί, το έβαλα πίσω αν μην φαίνεται και επειδή στο χέρι μου ήταν ήδη ένα κρακεράκι, το έβαλα στο στόμα μου να το φάω», ανέφερε μιλώντας στον ΣΚΑΪ.

«Κακώς το έβαλα», παραδέχτηκε ο κ. Γεωργιάδης. «Την ώρα που το κάνω αυτό, συνειδητοποιώ ότι απέναντι με γράφει με το κινητό η Κωνσταντοπούλου. Θυμάμαι ότι το έχει κάνει στην Εξεταστική Επιτροπή με την κ. Συρεγγέλα, με τον Φραπέ, με τον Μακάριο Λαζαρίδη, τον Δημήτρη Μαρκόπουλο. Αποφασίζω λοιπόν να αντιδράσω. Ξαναλέω, ήταν λάθος που έβαλα το κρακεράκι στο στόμα μου. Ήταν αυτός λόγος η άλλη να σε τραβάει βίντεο;»