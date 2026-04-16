Γεωργιάδης για θάνατο 19χρονης στην Κεφαλονιά: Έφτασε στο νοσοκομείο με τις τελευταίες της ανάσες

«Η Μυρτώ είχε φτάσει στο νοσοκομείο με τις τελευταίες της ανάσες και δεν κατέστη δυνατή η διάσωσή της» τόνισε μεταξύ άλλων ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης , σε ανάρτηση που προχώρησε στον προσωπικό του λογαριασμό στα κοινωνικά δίκτυα σχετικά με τον θάνατο της 19χρονης στην Κεφαλονιά και τις ενέργειες των ιατρών που ακολούθησαν.

Αναλυτικά, ο υπουργός στην ανάρτησή του έγραψε: «Για την υπόθεση της ατυχούς Μυρτούς από την Κεφαλονιά και τις καταγγελίες περί ελλείψεως ιατρών από τα ΤΕΠ, μίλησα προς ολίγου με τον Διοικητή της 6ης ΥΠΕ ο οποίος διερεύνησε το περιστατικό, μιλώντας και με τον Διοικητή του Νοσοκομείου, αλλά και με την διευθύντρια νοσηλευτικής υπηρεσίας και το προσωπικό του ΤΕΠ που ήταν βάρδια εκείνη την ώρα».

Ο ίδιος συνέχισε γνωστοποιώντας πως «λίγο πριν τις 05:00 μπήκε με σειρήνα το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο. Αμέσως αντιλήφθηκαν τη σοβαρότητα του περιστατικού οι υγειονομικοί του νοσοκομείου. Πρώτος ήρθε σε επαφή ο αγροτικός ιατρός που εφημέρευε και σε λιγότερο από ενάμιση λεπτό ήταν κάτω στα επείγοντα ο εφημερεύων καρδιολόγος και σε λιγότερο από 7 λεπτά ο εφημερεύων αναισθησιολόγος».

«Έγιναν όλες οι απαραίτητες προσπάθειες ( ΚΑΡΠΑ, διασωλήνωση, χορήγηση αδρεναλίνης και λοιπών φαρμάκων) αλλά δυστυχώς η Μυρτώ είχε φτάσει στο νοσοκομείο με τις τελευταίες της ανάσες και δεν κατέστη δυνατή η διάσωσή της.

Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένειά της», καταλήγει ο υπουργός.