Γεωργιάδης για θάνατο 19χρονης στην Κεφαλονιά: Έφτασε στο νοσοκομείο με τις τελευταίες της ανάσες

«Η Μυρτώ είχε φτάσει στο νοσοκομείο με τις τελευταίες της ανάσες και δεν κατέστη δυνατή η διάσωσή της» τόνισε μεταξύ άλλων ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, σε ανάρτηση που προχώρησε στον προσωπικό του λογαριασμό στα κοινωνικά δίκτυα σχετικά με τον θάνατο της 19χρονης στην Κεφαλονιά και τις ενέργειες των ιατρών που ακολούθησαν.
Αναλυτικά, ο υπουργός στην ανάρτησή του έγραψε: «Για την υπόθεση της ατυχούς Μυρτούς από την Κεφαλονιά και τις καταγγελίες περί ελλείψεως ιατρών από τα ΤΕΠ, μίλησα προς ολίγου με τον Διοικητή της 6ης ΥΠΕ ο οποίος διερεύνησε το περιστατικό, μιλώντας και με τον Διοικητή του Νοσοκομείου, αλλά και με την διευθύντρια νοσηλευτικής υπηρεσίας και το προσωπικό του ΤΕΠ που ήταν βάρδια εκείνη την ώρα».
Ο ίδιος συνέχισε γνωστοποιώντας πως «λίγο πριν τις 05:00 μπήκε με σειρήνα το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο. Αμέσως αντιλήφθηκαν τη σοβαρότητα του περιστατικού οι υγειονομικοί του νοσοκομείου. Πρώτος ήρθε σε επαφή ο αγροτικός ιατρός που εφημέρευε και σε λιγότερο από ενάμιση λεπτό ήταν κάτω στα επείγοντα ο εφημερεύων καρδιολόγος και σε λιγότερο από 7 λεπτά ο εφημερεύων αναισθησιολόγος».
«Έγιναν όλες οι απαραίτητες προσπάθειες ( ΚΑΡΠΑ, διασωλήνωση, χορήγηση αδρεναλίνης και λοιπών φαρμάκων) αλλά δυστυχώς η Μυρτώ είχε φτάσει στο νοσοκομείο με τις τελευταίες της ανάσες και δεν κατέστη δυνατή η διάσωσή της.
Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένειά της», καταλήγει ο υπουργός.