Γεωργιάδης για νοσοκομείο Νίκαιας: 76% αύξηση προϋπολογισμού από το 2019 και 30% αύξηση προσωπικού

Απάντηση για τα πεπραγμένα της κυβέρνησης στο Γενικό Κρατικό της Νίκαιας, με στοιχεία για τη σημερινή κατάσταση του νοσοκομείου, έδωσε από τη Βουλή ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης , ο οποίος ωστόσο δεν θέλησε να δώσει συνέχεια στην μόνιμη πλέον κόντρα που έχει με την Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Ο κ. Γεωργιάδης προσήλθε στη Βουλή για μια παρέμβαση επί της ουσίας του θέματος, μετά και τα πρωινά επεισόδια στο νοσοκομείο της Νίκαιας, επισημαίνοντας πάντως ότι δεν πρόκειται να τσακωθεί με την Ζωή Κωνσταντοπούλου καθώς αυτό πια «είναι και… βαρετό».

Είχε προηγηθεί παρέμβαση της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, στην οποία κατηγόρησε τον υπουργό Υγείας ότι μόνο με την Υγεία δεν ασχολείται, παρά «μόνο με κανέναν πλούσιο ασθενή κάνει δημόσιες σχέσεις».

Μάλιστα ισχυρίστηκε πως ασκήθηκε βία κατά των υγειονομικών, ενώ «συνοδεία ενόπλων, κουκουλοφόρων και κρανοφόρων αστυνομικών επιχείρησε να επιβάλει τους δικούς του όρους στο νοσοκομείο της Νίκαιας».

«Το εάν καλώς ή κακώς με εμπόδισαν να μπω σε δημόσιο νοσοκομείο, αυτό το αφήνω στην κρίση του λαού. Ωστόσο η κυρία Κωνσταντοπούλου ισχυρίστηκε πως δεν με ενδιαφέρει το Γενικό Κρατικό Νίκαιας», ανέφερε ο κ. Γεωργιάδης και κατέθεσε στοιχεία για να αποδείξει το αντίθετο, σύμφωνα με τα οποία: