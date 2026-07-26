Γεωργιάδης: «Ακυβερνησία σημαίνει καταστροφή» – Τι είπε για προσλήψεις στο ΕΣΥ, Novartis, Σαλμά και Σαμαρά

Σφοδρή επίθεση στον ΣΥΡΙΖΑ για την υπόθεση Novartis, αιχμές κατά του Μάριου Σαλμά, εκτίμηση ότι οι επόμενες εθνικές εκλογές θα πραγματοποιηθούν το 2027 και προειδοποίηση για τις συνέπειες ενδεχόμενης ακυβερνησίας απηύθυνε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, μιλώντας στο ΕΡΤnews και την εκπομπή του Δημήτρη Κοτταρίδη.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι το ΕΣΥ παρουσιάζει βελτίωση τόσο στις υποδομές όσο και στη στελέχωση, ενώ αναφέρθηκε στις πρωτοβουλίες για την κάλυψη των κενών στα νησιά και στις τουριστικές περιοχές.

Επίθεση στον ΣΥΡΙΖΑ για τη Novartis

Ο υπουργός Υγείας χαρακτήρισε «ξαναζεσταμένο φαγητό» την επαναφορά της υπόθεσης Novartis από τον ΣΥΡΙΖΑ, υποστηρίζοντας ότι η αρχειοθέτηση της δικής του υπόθεσης και του Δημήτρη Αβραμόπουλου έχει κριθεί νόμιμη και δεν υπάρχουν νέα στοιχεία.

Όπως είπε, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει ζητήσει συγγνώμη από τα πολιτικά πρόσωπα που ενεπλάκησαν στην υπόθεση, παρά τις αποφάσεις της Δικαιοσύνης, ενώ υποστήριξε ότι η υπόθεση έχει κλείσει οριστικά.

Για τις καταγγελίες Σαλμά

Αναφερόμενος στις πρόσφατες καταγγελίες του Μάριου Σαλμά, ο κ. Γεωργιάδης υποστήριξε ότι δεν παρουσιάστηκε κανένα νέο στοιχείο, αλλά επαναλήφθηκαν ισχυρισμοί που έχουν ήδη εξεταστεί από τη Δικαιοσύνη.

Σχετικά με τα μηνύματα που δημοσιοποίησε ο πρώην βουλευτής, ο υπουργός ανέφερε ότι αφορούσαν γνωστά περιστατικά, ενώ παραδέχθηκε ότι είχε ζητήσει από τον τότε επικεφαλής της Novartis Κωνσταντίνο Φρουζή να εξετάσει την τοποθέτηση διαφήμισης ύψους περίπου 2.000 ευρώ σε ενημερωτική ιστοσελίδα, έπειτα από αίτημα δημοσιογράφου, σημειώνοντας ότι το συγκεκριμένο γεγονός περιλαμβάνεται ήδη στη δικογραφία της Novartis.

Παράλληλα, υπερασπίστηκε την κατάθεσή του υπέρ του Νίκου Μανιαδάκη, λέγοντας ότι ο τελευταίος έχει αθωωθεί και ότι όλα τα σχετικά ζητήματα έχουν πλέον κριθεί δικαστικά.

«Οι εκλογές θα γίνουν το 2027»

Ο Άδωνις Γεωργιάδης επανέλαβε την εκτίμησή του ότι οι εθνικές εκλογές θα διεξαχθούν το 2027, εκφράζοντας μάλιστα την άποψη ότι ενδέχεται να πραγματοποιηθούν ακόμη και αργότερα από τον Μάιο.

Όπως είπε, ο πρωθυπουργός επιδιώκει να εδραιώσει την πολιτική κανονικότητα, ώστε οι κυβερνήσεις να ολοκληρώνουν τη συνταγματική τους θητεία.

«Δεν βλέπω κυβέρνηση συνεργασίας»

Ο υπουργός εμφανίστηκε ιδιαίτερα επιφυλακτικός ως προς το ενδεχόμενο σχηματισμού κυβέρνησης συνεργασίας μετά τις επόμενες εκλογές.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η ελληνική πολιτική κουλτούρα δεν ευνοεί συνεργασίες μεταξύ των κομμάτων και προειδοποίησε ότι μια παρατεταμένη περίοδος χωρίς κυβέρνηση θα είχε σοβαρές οικονομικές συνέπειες.

«Ακυβερνησία στην Ελλάδα ίσον καταστροφή», ανέφερε χαρακτηριστικά, υποστηρίζοντας ότι σε μια τέτοια περίπτωση θα «παγώσουν» οι διοικητικές αποφάσεις και θα πληγεί άμεσα η οικονομική δραστηριότητα.

«Το ΕΣΥ βελτιώνεται»

Ο υπουργός Υγείας υποστήριξε ότι η εικόνα του ΕΣΥ παρουσιάζει αισθητή βελτίωση, επικαλούμενος τόσο δημοσκοπήσεις όσο και στοιχεία για τη στελέχωση των δομών.

Όπως ανέφερε:

φέτος υπάρχουν λιγότερα κενά σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια,

από τις 42 άγονες θέσεις γιατρών καλύφθηκαν οι 26,

στην πρόσφατη προκήρυξη μόνιμων γιατρών καλύφθηκε το 82,5% των θέσεων,

στην πλατφόρμα επικουρικού προσωπικού κατατέθηκαν περισσότερες από 45.000 αιτήσεις, εκ των οποίων πάνω από 24.000 αφορούν νοσηλευτές.

Παράλληλα, έκανε λόγο για εκτεταμένο πρόγραμμα αναβάθμισης των υποδομών, αναφέροντας μεταξύ άλλων νέα ή ανακαινισμένα κέντρα υγείας, νέο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό και έργα που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Τα προβλήματα στα νησιά

Ο κ. Γεωργιάδης αναγνώρισε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν δυσκολίες στην προσέλκυση γιατρών και νοσηλευτών κυρίως σε τουριστικές περιοχές, αποδίδοντας το πρόβλημα στο υψηλό κόστος στέγασης.

Όπως είπε, η κυβέρνηση προχωρά τόσο στην κατασκευή κατοικιών για υγειονομικούς όσο και σε προγράμματα επιδότησης ενοικίου μέσω των δήμων, ενώ έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη συνεργασία με το υπουργείο Εσωτερικών για την ανέγερση κατοικιών σε 12 νησιά.

Για πιθανό κόμμα Σαμαρά

Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο ίδρυσης νέου κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, ο υπουργός δήλωσε ότι ελπίζει να μη συμβεί κάτι τέτοιο.

Όπως είπε, αναγνωρίζει τον ιστορικό ρόλο του πρώην πρωθυπουργού, σημειώνοντας ότι η Νέα Δημοκρατία τον τίμησε ως πρόεδρο και πρωθυπουργό, ενώ παραδέχθηκε πως μια τέτοια εξέλιξη θα τον στενοχωρούσε σε προσωπικό επίπεδο.

Ταμείο Ανάκαμψης και Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος

Τέλος, ο υπουργός ανέφερε ότι ο Αύγουστος θα είναι ιδιαίτερα απαιτητικός για τα υπουργεία λόγω της ολοκλήρωσης των έργων του Ταμείου Ανάκαμψης έως τις 31 Αυγούστου.

Παράλληλα, προανήγγειλε την ανακοίνωση της προσωρινής διοίκησης του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, καλώντας τους γιατρούς να αφήσουν πίσω τις αντιπαραθέσεις και να οδηγηθούν σε εκλογές για την ανάδειξη νέας διοίκησης.