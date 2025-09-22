Γενική Συνέλευση ΟΗΕ: Το απόγευμα η άφιξη του Κυρ. Μητσοτάκη στη Ν. Υόρκη

Το απόγευμα της Δευτέρας 22 Σεπτεμβρίου (τοπική ώρα) ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να αφιχθεί στη Νέα Υόρκη για να μετάσχει στις εργασίες και τις επαφές της 80ής εβδομάδας υψηλού επιπέδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Ο πρωθυπουργός θα απευθύνει την ομιλία του ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ την Παρασκευή, 26 Σεπτεμβρίου θα αναφερθεί, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, στο ρευστό διεθνές και περιφερειακό γεωπολιτικό περιβάλλον που διαμορφώνεται, αναδεικνύοντας την Ελλάδα ως δύναμη που δρα υπέρ της σταθερότητας , ενώ την ίδια ημέρα θα συναντηθεί με τον ΓενικόΓραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες.

«Κλείδωσε» για την προσεχή Τρίτη η συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Η ατζέντα δεν έχει ανακοινωθεί, όμως, υπάρχουν ανοικτά ζητήματα, όπως το ευρωπαϊκό εξοπλιστικό πρόγραμμα SAFE, το τουρκολιβυκό μνημόνιο, η ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης-Κύπρου και η NAVTEX της Τουρκίας για το ερευνητικό σκάφος «Πίρι Ρέις».

Σε θέματα εθνικής θωράκισης της χώρας, στην διαδικασία καθορισμού των θαλάσσιων ζωνών με τη Λιβύη, αλλά και στην αγορά της 4ης υπερσύγχρονης φρεγάτας Belharra, αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, ο πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανάρτησή του. Μόλις δύο ημέρες πριν από τη συνάντησή του με τον Τούρκο Πρόεδρο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημειώνει τις σημαντικές εξελίξεις που αφορούν «στην άσκηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας και στην ενίσχυση της αμυντικής θωράκισης της».

Το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού στη Νέα Υόρκη

Την Τρίτη, 23 Σεπτεμβρίου, εκτός από τη συνάντηση με τον Ταγίπ Ερντογάν, ο πρωθυπουργός θα συμμετάσχει στη δεξίωση που παραθέτει στη Νέα Υόρκη προς τιμήν των ηγετών, ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ.

Την Τετάρτη, 24 Σεπτεμβρίου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει δύο παρεμβάσεις στον ΟΗΕ που αφορούν, πρώτον, στην προστασία των ανηλίκων στο διαδίκτυο και, δεύτερον, στην τεχνητή νοημοσύνη και τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια. Η πρώτη θα γίνει το πρωί της Τετάρτης, σε εκδήλωση της Αυστραλίας για την προστασία των παιδιών στην ψηφιακή εποχή και η δεύτερη, το μεσημέρι της ίδιας μέρας, στην κεντρική εκδήλωση της Κορεατικής Προεδρίας του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, με θέμα «Τεχνητή Νοημοσύνη και Διεθνής Ειρήνη και Ασφάλεια».

Το μεσημέρι της Τετάρτης, 24 Σεπτεμβρίου, θα απευθύνει χαιρετισμό σε ομογενειακό γεύμα που συνδιοργανώνουν 28 ομογενειακές οργανώσεις όπου -μεταξύ άλλων, θα παρευρεθούν εκπρόσωποι των AHEPA, HALC PSEKA, AHI, HANC, HACC. Στην εκδήλωση θα παρασημοφορηθούν επιφανείς ομογενείς.

Tην Τετάρτη, 24 Σεπτεμβρίου, είναι προσκεκλημένος στον κύκλο ειδικών συζητήσεων της Wall Street Journalμε αφορμή τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ (Journal House UNGA). Ο τίτλος της συζήτησης που θα συμμετέχει ο Πρωθυπουργός είναι «Is Greece back?” και σε ρόλο συντονιστή θα είναι η αρχισυντάκτρια της WSJ, Έμα Τάκερ.

Το βράδυ της Τετάρτης, 24 Σεπτεμβρίου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα παραστεί και θα απευθύνει σύντομο μήνυμα στην τελετή βράβευσης του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου με το βραβείο Templeton. Ο πρωθυπουργός θα συναντηθεί νωρίτερα με τον κ. Βαρθολομαίο.

Την Παρασκευή, 26 Σεπτεμβρίου, θα παραχωρήσει ζωντανή συνέντευξη στην τηλεόραση του Bloomberg.

Επίσης, κατά τη διάρκεια της παραμονής του στη Νέα Υόρκη, ο πρωθυπουργός θα έχει συναντήσεις με σειρά επενδυτών, καθώς και με εκπροσώπους μεγάλων εταιρειών που δραστηριοποιούνται, μεταξύ άλλων, στους τομείς της ενέργειας, της άμυνας και της φαρμακοβιομηχανίας.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει την ευκαιρία να παρουσιάσει τιςεπενδυτικές προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, η οποία πετυχαίνει πρωτογενή πλεονάσματα και δίνει τη δυνατότητα στην κυβέρνηση να προχωρά σε μειώσεις φόρων, σε μια περίοδο διεθνούς ρευστότητας και αστάθειας.

Την Τρίτη, 23 Σεπτεμβρίου, ο Πρωθυπουργός θα έχει συναντήσεις εκτός από τον Ταγίπ Ερντογάν και με τον Πρόεδρο της Κύπρου Νίκο Χριστοδουλίδη αλλά και τον Πρόεδρο του Αζερμπαϊτζάν Ιλχάμ Αλίγιεφ (Τρίτη, 23 Σεπτεμβρίου) και με τον Πρόεδρο της Υεμένης Ρασάντ Αλ Αλίμι.

Την Τετάρτη, 24 Σεπτεμβρίου θα συναντηθεί με τον μεταβατικό Πρόεδρο της Συρίας Αχμέντ Αλ- Σάρα.

Την Πέμπτη, 25 Σεπτεμβρίου προγραμματίζεται συνάντηση με τον πρίγκιπα-διάδοχο του Κουβέιτ, σεΐχη Σαμπάχ Χλαίντ Αλ- Χαμάντ Αλ- Σαμπάχ.

Ο πρωθυπουργός, θα έχει ακόμα, όπως κάθε χρόνο, συναντήσεις με εκπροσώπους μεγάλων αμερικανο-εβραϊκών οργανώσεων.

Έφτασε στη Ν. Υόρκη ο Γιώργος Γεραπετρίτης – Το πρόγραμμα του ΥΠΕΞ

Ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης αφίχθη στη Ν. Υόρκη το βράδυ της Κυριακής (τοπική ώρα), ο οποίος θα συνοδεύσει τον Πρωθυπουργό σε σειρά συναντήσεων και θα ακολουθήσει παράλληλα το δικό του πρόγραμμα με επίσης πλούσια ατζέντα επαφών και συναντήσεων.

Στο πρόγραμμα του κ. Γεραπετρίτη περιλαμβάνονται πολυάριθμες συναντήσεις υψηλού επιπέδου και επαφές με υπουργούς Εξωτερικών από την Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή, την Ασία, την Αφρική, την Κεντρική και Λατινική Αμερική.

Στο επίκεντρο των συναντήσεων και επαφών του Υπουργού Εξωτερικών θα είναι ο πόλεμος στην Ουκρανία, η κρίση στη Μέση Ανατολή, οι εξελίξεις στην Υποσαχάρια Αφρική, καθώς και οι σύγχρονες παγκόσμιες προκλήσεις.

Ο κ. Γεραπετρίτης θα συμμετάσχει σε τριμερείς συναντήσεις των υπουργών Εξωτερικών Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου, Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας και Ελλάδας-Κύπρου-Συρίας. Επιπλέον, θα συμμετάσχει στο τετραμερές σχήμα συνεργασίας Ελλάδας-Ρουμανίας-Βουλγαρίας-Κροατίας.

Ο υπουργός Εξωτερικών θα παρακαθίσει στο Διατλαντικό Δείπνο που διοργανώνει ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο.

Στο πλαίσιο των εργασιών της 80ής Γενικής Συνέλευσης, ο υπουργός Εξωτερικών θα συμμετάσχει στη Συνάντηση Υψηλού Επιπέδου για τον εορτασμό της 80ής Επετείου ίδρυσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, καθώς επίσης και στη Διεθνή Διάσκεψη για τη Λύση των Δύο Κρατών που συνδιοργανώνεται από τη Γαλλία και τη Σαουδική Αραβία.

Ο κ. Γεραπετρίτης θα προεδρεύσει στην Υπουργική Σύνοδο του Forum Αρχαίων Πολιτισμών, στο οποίο η Ελλάδα ασκεί την Προεδρία το 2025.

Σημειώνεται ότι η Ελλάδα είναι μέλος στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τη διετία 2025-2026 και προτεραιότητες της θητείας της είναι η ειρηνική επίλυση των διαφορών, ο σεβασμός του Διεθνούς Δικαίου, η ατζέντα «Γυναίκες, Ειρήνη και Ασφάλεια», η κλιματική αλλαγή και ασφάλεια, τα παιδιά και ένοπλες συγκρούσεις και η θαλάσσια ασφάλεια.

Στο πλαίσιο αυτό, ο υπουργός Εξωτερικών θα πραγματοποιήσει παρέμβαση στην έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών με θέμα την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, περιλαμβανομένου του παλαιστινιακού ζητήματος, καθώς και στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας για τις σχέσεις μεταξύ του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και του Αραβικού Συνδέσμου, υπό την Προεδρία της Δημοκρατίας της Κορέας.