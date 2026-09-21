Γενική Συνέλευση ΟΗΕ: Οι κρίσιμες συναντήσεις, τα ανοιχτά μέτωπα και η διαδοχή Γκουτέρες

Με ανοιχτά μέτωπα από τη Μέση Ανατολή έως Ουκρανία και την Τεχνητή Νοημοσύνη να εισέρχεται δυναμικά στην παγκόσμια ατζέντα, η Νέα Υόρκη γίνεται αυτή την εβδομάδα το επίκεντρο της διεθνούς διπλωματίας, καθώς εκατοντάδες ηγέτες και αξιωματούχοι συγκεντρώνονται για την 81η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

Όπως αναφέρει το CNN, στο διπλωματικό πεδίο, ο Αμερικανός πρόεδρος αναμένεται να συναντηθεί με ηγέτες αραβικών κρατών του Περσικού Κόλπου για την επόμενη φάση του πολέμου με το Ιράν, ενώ προγραμματίζεται και ενημέρωση για το λεγόμενο «Συμβούλιο Ειρήνης» που έχει συγκροτήσει για τη Γάζα.

Στο περιθώριο των εργασιών, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έχει ανακοινώσει συνάντηση με τον Τραμπ στη Νέα Υόρκη, ενώ ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ αναμένεται να συναντηθεί με τον Αμερικανό ομόλογό του Μάρκο Ρούμπιο. Η Γαλλία σχεδιάζει επίσης νέα σύνοδο για το Παλαιστινιακό.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνει η παρουσία του Ιρανού προέδρου Μασούντ Πεζεσκιάν, την ώρα που το Ιράν βρίσκεται σε ενεργό πολεμική σύγκρουση με τις ΗΠΑ. Η Ουάσιγκτον θα επιτρέψει την είσοδο της βασικής ιρανικής αντιπροσωπείας, επιβάλλοντας ωστόσο περιορισμούς στις μετακινήσεις και στις αγορές της.

Στο βήμα της Γενικής Συνέλευσης αναμένεται να βρεθούν, μεταξύ άλλων, ο Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου και η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας Ντέλσι Ροντρίγκες. Ο Μαχμούντ Αμπάς, στον οποίο η κυβέρνηση Τραμπ αρνήθηκε εκ νέου βίζα, αναμένεται να μιλήσει μέσω βιντεοσύνδεσης.

Η φετινή Γενική Συνέλευση σηματοδοτεί παράλληλα το τέλος της δεκαετούς θητείας Γκουτέρες. Η Τεχνητή Νοημοσύνη βρίσκεται ψηλά στην ατζέντα, με ειδικές συναντήσεις στο Συμβούλιο Ασφαλείας, ενώ στο παρασκήνιο εντείνεται η μάχη για τη διαδοχή του. Σύμφωνα με το Reuters, η πρώην αντιπρόεδρος της Κόστα Ρίκα Ρεμπέκα Γκρίνσπαν προηγείται οριακά σε άτυπη ψηφοφορία του Συμβουλίου Ασφαλείας.

Παρά τις συνεχιζόμενες αμφισβητήσεις για την αποτελεσματικότητα του ΟΗΕ, διπλωματικοί αναλυτές επισημαίνουν ότι παραμένει το μοναδικό παγκόσμιο φόρουμ όπου όλα τα κράτη μπορούν να βρεθούν στο ίδιο τραπέζι σε μια περίοδο αυξανόμενων διεθνών συγκρούσεων.