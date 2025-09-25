Γενική Συνέλευση ΟΗΕ – Μ. Αμπάς: Η Χαμάς δεν θα έχει κανένα ρόλο στη διακυβέρνηση της Γάζας μετά τον πόλεμο

Ο Παλαιστίνιος πρόεδρος Μαχμούτ Αμπάς, μιλώντας -μέσω βίντεο μετά την ανάκληση της βίζας του από τις Ηνωμένες Πολιτείες- στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, την Πέμπτη (25/9), δήλωσε στους παγκόσμιους ηγέτες ότι ο λαός του «απορρίπτει» την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ το 2023 και δεσμεύτηκε ότι αυτή δεν θα έχει κανένα ρόλο στη διακυβέρνηση της Γάζας μετά το τέλος του πολέμου και ότι πρέπει να παραδώσει τα όπλα της.

Ο Μαχμούντ Αμπάς τόνισε ότι οι Παλαιστίνιοι στη Γάζα «αντιμετωπίζουν έναν πόλεμο γενοκτονίας, καταστροφής, λιμού και εκτοπισμού» από το Ισραήλ. «Ένας πόλεμος κατά τον οποίο χρειάστηκε να μετακινηθούν χιλιάδες άνθρωποι χωρίς να έχουν φαγητό ή φαρμακευτική περίθαλψη. Έχουν επιβάλει μια ασφυκτική πολιορκία σε ολόκληρο τον λαό και έχουν καταστρέψει πάνω από το 80% των σπιτιών, των σχολείων, των νοσοκομείων, όλων των υποδομών, των εκκλησιών», πρόσθεσε.

«Αυτή τη στιγμή το Ισραήλ δεν κάνει απλά έναν πόλεμο αλλά εγκλήματα πολέμου κατά της ανθρωπότητας», τόνισε ο Παλαιστίνιος πρόεδρος.

Η ομιλία του έγινε καθώς ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου κατευθύνεται στη Νέα Υόρκη για να εκφωνήσει τη δική του ομιλία, την Παρασκευή.

Παρά το γεγονός ότι παρουσίασε με φρικιαστικές λεπτομέρειες τους θανάτους και την καταστροφή στη Γάζα, ο Αμπάς είπε ότι οι παλαιστινιακές αρχές «απορρίπτουν» την ενέργεια που πραγματοποίησε η Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου και ότι δεν αντιπροσωπεύει τον λαό τους.

«Παρόλα όσα έχουν ήδη υποφέρει οι άνθρωποί μας, ο λαός μας, απορρίπτουμε και καταδικάζουμε τις δράσεις της Χαμάς, οι οποίες στοχεύουν Ισραηλινούς πολίτες και τους έχουν πάρει ομήρους.

Γιατί αυτές οι πράξεις δεν αντικατοπτρίζουν τη θέληση του λαού της Παλαιστίνης, ούτε και το δίκαιο αγώνα τους για την ελευθερία και την ανεξαρτησία τους», τόνισε χαρακτηριστικά ο Μαχμούτ Αμπάς.

Επίσης, παρουσίασε το όραμά του για το πώς θα μοιάζει η κυβέρνηση στα εδάφη μόλις τελειώσει ο πόλεμος, λέγοντας ότι η Παλαιστινιακή Αρχή είναι «έτοιμη να αναλάβει πλήρως την ευθύνη για τη διακυβέρνηση και την ασφάλεια. Πρόσθεσε ότι «η Χαμάς δεν θα έχει κανένα ρόλο να παίξει στη διακυβέρνηση» και θα πρέπει να παραδώσει τα όπλα της στις παλαιστινιακές αρχές.

«Δεν μπορεί να υπάρξει δικαιοσύνη αν η Παλαιστίνη δεν απελευθερωθεί», δήλωσε ο Αμπάς.