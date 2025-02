Γενέθλια για τη Τζένιφερ Άνιστον! Η ηλικία, η ζωή στην Ελλάδα και η παγκόσμια αναγνώριση

Η ηθοποιός γεννήθηκε στις 11 Φεβρουαρίου 1969 στο Σέρμαν Οκς της Καλιφόρνια των Η.Π.Α με γονείς τον Ελληνοαμερικανό ηθοποιό Τζον Άνιστον, που κατάγεται από τα Χανιά και μητέρα την επίσης ηθοποιό Νάνσι Ντάου (1936-2016) που έχει ιρλανδική και σκωτσέζικη καταγωγή. Το ελληνικό της όνομα είναι Ιωάννα Γενοβέφα Αναστασάκη.

Αν και δεν είναι ευρέως γνωστό, η Άνιστον, έζησε για ένα χρόνο στην Ελλάδα, ωστόσο, τα περισσότερα παιδικά της χρόνια τα έζησε στην Νέα Υόρκη. Ο νονός της, ήταν ο Ελληνοαμερικανός ηθοποιός και τραγουδιστής Τέλι Σαβάλας. Τα τελευταία χρόνια ζει στο Μπελ Ερ του Λος Άντζελες.

Τα πρώτα βήματα

Η Τζένιφερ Άνιστον ξεκίνησε την καριέρα της το 1990 στις ταινίες Ferris Bueller, Molloy και Camp Cucamonga. Μετά από τρία χρόνια και συγκεκριμένα το 1993 παίρνει έναν ακόμη ρόλο αυτόν στην ταινία Το ξωτικό. Έναν χρόνο αργότερα το 1994 παίζει στην ταινία Muddling through. Η επόμενη επαγγελματική εργασία της Άνιστον είναι το 1996 στην ταινία Δύο αδέρφια, οι γυναίκες και μια ερωμένη. Έναν χρόνο μετά θα παίξει στην ταινία Εραστής σε τιμή ευκαιρίας. Αργότερα το 1998 ακολουθούν δύο ταινίες οι: Αίσθημα μετ’ εμποδίων και The Newton boys. Το 1999 οι Άνιστον πρωταγωνίστησε σε δύο ταινίες όπως: Στην τρέλα του γραφείου, Σιδερένιος γίγαντας. Έτσι δύο χρόνια μετά ακολουθεί η ταινία Rock star. Συγκεκριμένα το 2002 οι ταινίες στις οποίες πήρε ένα εκ των ρόλων ήταν Η κυρία και ο Ναύτης και Σαν καλό κορίτσι. Μετά από αυτές τις αποτυχημένες προσπάθειες ήρθε μια ταινία στην ζωή της από την οποία έγινε ευρέως γνωστή και δεν είναι άλλη από το Θεός για μια εβδομάδα στο πλευρό του Τζιμ Κάρεϊ

Τα Φιλαράκια και η παγκόσμια αναγνώριση

Όταν απέτυχε στις προηγούμενες τηλεοπτικές της εμφανίσεις, η Άνιστον πλησίασε τον Warren Littlefield σε ένα βενζινάδικο του Λος Άντζελες ζητώντας επιβεβαίωση. Ο επικεφαλής της ψυχαγωγίας του NBC την ενθάρρυνε να συνεχίσει την υποκριτική και λίγους μήνες αργότερα τη βοήθησε να παίξει στο Friends, μια κωμική σειρά που θα έκανε το ντεμπούτο της στο φθινοπωρινό lineup του NBC το 1994–1995. Ο παραγωγός ήθελε η Άνιστον να περάσει από οντισιόν για το ρόλο της Monica Geller, αλλά η Κόρτνεϊ Κοξ κρίθηκε καταλληλότερη και η Άνιστον επιλέχθηκε ως Rachel Green. Της προσφέρθηκε επίσης μια θέση ως επιλεγμένη παίκτρια στο Saturday Night Live, αλλά την απέρριψε υπέρ των Friends. Έπαιξε τη Ρέιτσελ μέχρι το τέλος της σειράς το 2004

Έπειτα από την μεγάλη αναγνωρισιμότητα που της επέφεραν τα Φιλαράκια η Τζένιφερ Άνιστον πρωταγωνίστησε σε αρκετές ακόμη ταινίες όπου κατάφεραν να γίνουν εισπρακτικές επιτυχίες πολλών εκατομμυρίων δολαρίων. Συγκεκριμένα λίγους μήνες μετά την ολοκλήρωση της σειράς Friends η Άνιστον πρωταγωνίστησε στην ταινία Όταν γνώρισα την Πόλυ. Έναν χρόνο μετά ακολουθεί η ταινία Οι φήμες λένε …. και Εκτός τροχιάς. Το 2006 η Άνιστον αναλαμβάνει δύο εκ των πρωταγωνιστικών ρόλων στις ταινίες Οι πλούσιες κολλητές μου και Τα χαλάσαμε (broke -up) στο πλευρό του Vince Vaughn,ενώ πρωταγωνιστεί στην σειρά 30 Rock μέχρι και το τέλος της το 2013. Το 2008 μαζί με τον Steve Zahn παίζουν στην ταινία Ο ένας στην αγκαλιά του άλλου . Ευνοϊκή χρόνια για εκείνη θεωρήθηκε το 2009 καθώς έρχονται στην ζωή της ο Μάρλεϊ ,ένας μεγάλος μπελάς , Απλώς δεν σε γουστάρει και Love happens . Το 2010 ακολουθούν οι ταινίες Δωρητής σπέρματος και Επικηρύσσοντας την πρώην . Έναν χρόνο μετά ο Adam Sandler και η Jennifer Aniston υποδύονται το ζευγάρι στην ταινία Σύζυγος για ενοικίαση και . Λίγους μήνες μετά έρχονται τα Αφεντικά για σκότωμα (horrible bosses). Από γιάπηδες ….χίπηδες την χρονιά 2012. Το 2013 έρχεται η ταινία Οικογένεια Μίλερ (Where’s the miller?), Call me crazy :a five film ,The Gorre girls και Life of crime . Το 2014 η Άνιστον έπαιξε στο δεύτερο μέρος της σειράς αφεντικά για σκότωμα , στην ταινία She’s funny that way αλλά και στην ταινία Cake .

Προσωπική ζωή

Το 1998, άρχισε να βγαίνει με τον ηθοποιό Μπραντ Πιτ και σύντομα, οι δυο τους, έγιναν το αγαπημένο ζευγάρι της Αμερικής. Στις 29 Ιουλίου 2000, παντρεύτηκαν στο Μαλιμπού και ενώ αρχικά, όλοι μιλούσαν για ένα πολύ ευτυχισμένο ζευγάρι που επρόκειτο να αποκτήσει παιδιά, τον Οκτώβριο του 2005, ήρθε το διαζύγιο. Τότε, ο Πιτ πρωταγωνιστούσε στην ταινία Ο κύριος και η κυρία Σμιθ μαζί με την Αντζελίνα Τζολί, και οι φήμες ήθελαν τους δύο ηθοποιούς να έχουν δεσμό, εν αγνοία της Άνιστον.

Έπειτα από χρόνια η Άνιστον ήταν πληγωμένη από την απιστία του Πιτ και χρειάστηκε τη βοήθεια ψυχολόγων για να το ξεπεράσει. Δήλωσε σε συνέντευξη της για τη σχέση τους: «Επτά ολόκληρα και πολύ σημαντικά χρόνια μαζί. Ήταν μια πολύ όμορφη, αλλά περίπλοκη σχέση…».

Το 2011, η Άνιστον έδειχνε και πάλι ευτυχισμένη ενώ φήμες την ήθελαν ζευγάρι με τον επίσης ηθοποιό Τζάστιν Θερού. Τελικά, οι φήμες επιβεβαιώθηκαν και στις αρχές του 2012, το ζευγάρι μετακόμισε σε ένα υπερπολυτελές σπίτι στο Μπελ Ερ του Λος Άντζελες, που αγόρασαν έναντι 22 εκατομμυρίων δολαρίων. Αρραβωνιάστηκαν στις 10 Αυγούστου 2012 και παντρεύτηκαν στις 5 Αυγούστου 2015.