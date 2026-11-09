Γεμίζει το κρεβάτι σας από τις τρίχες της γάτας; Οι έξυπνοι τρόποι για να τις καθαρίσετε

Ποιος μπορεί να αντισταθεί στη γατούλα του που χώνεται στα σκεπάσματα στο κρεβάτι για να απολαύσει έναν ύπνο μαζί του;

Το θεραπευτικό γουργουρητό της, η ζεστασιά που νιώθουμε όταν μας ακουμπάει, είναι μερικοί από τους λόγους που επιλέγουμε να την έχουμε μαζί στο κρεβάτι. Εντάξει, για να είμαστε και ειλικρινείς, δεν περιμένει και ιδιαίτερη πρόκληση, αφού αν θέλει κάτι, το διεκδικεί και το παίρνει με επιτυχία.

Στο κρεβάτι μας η γάτα βρίσκει άπλα, νιώθει τη μυρωδιά μας και έχει τη ζεστασιά από τα σκεπάσματα, ειδικά όσο πέφτει η θερμοκρασία. Από μόνη της είναι ένα ζώο που κοιμάται αρκετές ώρες την ημέρα, περίπου τα δύο τρίτα της. Εκεί θα βρει τον χώρο και την ησυχία, ειδικά όταν λείπουμε, να τεντωθεί, να κάνει το μπάνιο της όσο αργά και σχολαστικά θέλει και τελικά, να ζει σαν βασίλισσα.

Αυτό που σίγουρα δεν την νοιάζει είναι οι τρίχες που αφήνει για αναμνηστικό, σε κάθε επίσκεψη στο κρεβάτι μας. Και όσοι ζείτε με ένα τέτοιο αιλουροειδές, ξέρετε πως είναι πολλές και η καθαριότητα είναι μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζετε καθημερινά.

Σύμφωνα με έρευνες, αλλά και με εμπειρίες που έχουμε όλοι μας με τα κατοικίδιά μας, τα σπίτια όπου ζουν ζωάκια είναι πιο καθαρά από άλλα. Οι κηδεμόνες φροντίζουν την καθαριότητα τόσο του σπιτιού, αλλά και των τετράποδων ενοίκων που για λόγους υγιεινής πρέπει να είναι όλα τους τα πράγματα σε άριστη κατάσταση. Για παράδειγμα, το μπολ με το φαγητό δεν πρέπει να έχει υπολείμματα τροφής και το κρεβάτι να είναι καθαρό από τρίχες και μικροαντικείμενα, όπως πετραδάκια ή αποφάγια.

Με αυτή τη ρουτίνα, φεύγουν και οι τρίχες από το πάτωμα και τις υπόλοιπες επιφάνειες. Όμως, όταν μπλέκονται σε κουβέρτες και παπλώματα, γενικά στα σκεπάσματα γίνονται πιο επίμονες και δεν είναι εύκολη υπόθεση να φύγουν.

Εργαλεία για να φύγουν οι τρίχες της γάτας από το κρεβάτι

Όλοι μας έχουμε αναζητήσει τρόπους για να διώξουμε αποτελεσματικά τις τρίχες της φουντωτής μας φίλης από το κρεβάτι. Σε καταστήματα και στο διαδίκτυο υπάρχουν πολλές λύσεις για να επιλέξει κάθε κηδεμόνας αυτή που του ταιριάζει. Δείτε μερικές:

– Ηλεκτρική σκούπα. Ο πιο κλασικός τρόπος για να καθαρίσουμε σκόνη και τρίχες είναι η συσκευή αυτή. Υπάρχουν μάλιστα σκούπες που είναι ειδικές για τρίχες κατοικιδίων.

– Γάντι χτενίσματος ή απομάκρυνσης τριχών. Το φοράμε στο χέρι και περνάμε σαν βούρτσα τα σκεπάσματα. Οι τρίχες έτσι αιχμαλωτίζονται στην επιφάνεια του γαντιού.

– Ρολό αποχνουδωτής με αυτοκόλλητη ταινία. Οικονομικό και εύκολο στη χρήση.

– Ηλεκτρικός αποχνουδωτής.

– Σφουγγάρι απομάκρυνσης τριχών.

– Ηλεκτροστατική βούρτσα που βοηθάει τόσο στο χτένισμα όσο και στην απομάκρυνση τριχών.

– Συσκευή που λειτουργεί ως φίλτρο, η οποία μπαίνει στο πλυντήριο και ”παγιδεύει” τις τρίχες.

Συμβουλές για τα υφάσματα έτσι ώστε να μην εγκλωβίζονται εύκολα οι τρίχες

– Επιλέξτε υφάσματα όπως βαμβάκι, φανέλα και μετάξι, τα οποία δεν επιτρέπουν στην τρίχα να καρφωθεί και να κολλήσει πάνω τους.

– Βάλτε τα σεντόνια στο στεγνωτήριο για 10 λεπτά, απλά μην ξεχάσετε μετά να καθαρίσετε το φίλτρο.

– Χρησιμοποιήστε παπλωματοθήκες για να προστατεύονται τα σκεπάσματα. Είναι πιο εύκολο να τα καθαρίσετε.

– Προσθέστε μια μικρή ποσότητα από λευκό ξίδι στο πλυντήριο, αν το επιτρέπει η φύση των υφασμάτων που πλένονται, έτσι ώστε να το νερό να εισχωρήσει πιο εύκολα στις ίνες και να «αποδράσουν» πιο εύκολα οι τρίχες.

Θέλει η γάτα σας να κοιμάται στο μαξιλάρι σας; 7 είναι οι πιθανοί λόγοι

Τι σημαίνει άραγε όταν η γάτα σας επιμένει να ξαπλώνει πάνω στο μαξιλάρι σας, γεμίζοντάς το τρίχες;

Μερικά γενικά tips φροντίδας που πρέπει να γνωρίζετε:

– Τοποθετήστε το κρεβατάκι της γάτας πάνω στο κρεβάτι ή σε μια κουβέρτα. Επιλέξτε μια μαλακή υφή που θα την κάνει να νιώθει άνετα και θα απολαμβάνει ανενόχλητη τους ύπνους της.

– Τινάξτε καλά τα σκεπάσματα πριν τα βάλετε στο πλυντήριο. Με αυτόν τρόπο θα φύγουν αρκετές τρίχες πριν ξεκινήσει το πλύσιμο.

Είναι βέβαια λογικό και καθόλου κατακριτέο να επιλέξετε να μην κοιμάται η γάτα μαζί σας. Μπορεί να υπάρχει κάποια αλλεργία ή κάποιος άλλος σοβαρός λόγος για να πάρετε αυτή την απόφαση, όπως να έχετε ανάγκη από ύπνο και η γάτα να είναι ιδιαίτερα ανήσυχη τα βράδια. Από τη στιγμή που της προσφέρετε άνετους χώρους μέσα στο σπίτι για να κοιμηθεί, δεν σας κάνει λιγότερο σωστούς κηδεμόνες.

Οι γάτες πάντα θα αναζητούν τη ζεστασιά και την άνεση. Αν μπορείτε να βρείτε αποτελεσματικούς τρόπους για να μην έχετε τρίχες στο κρεβάτι σας και αν δεν συντρέχει λόγος υγείας, τα κατοικίδια είναι η καλύτερη παρέα για εμάς.