Γεγονότα και εξελίξεις σαν σήμερα 30 Σεπτεμβρίου

Σαν σήμερα στις 30 Σεπτεμβρίου του 1876 δίνεται η έγκριση για τη σύσταση του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών. Το 1969 η Αθήνα ξεκίνησε να υδροτοτείται από το Μόρνο.

Σαν σήμερα στις 30 Σεπτεμβρίου του 1636 ισχυρός σεισμός 7,1 Ρίχτερ πλήττει την Κεφαλονιά και τη Ζάκυνθο. Οι νεκροί φτάνουν τους 540 και οι τραυματίες τους 1.500. Οι μετασεισμικές δονήσεις θα διαρκέσουν ως το 1637. Το 1995 επιστρέφει στα γήπεδα με την φανέλα της Μπόκα Τζούνιορς ο Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα. Στην Ολυμπιάδα του Σίδνεϊ το 2000, η ελληνική ομάδα του ανσάμπλ με τις Ειρήνη Αϊνδηλή, Εύα Χριστοδούλου, Μαρία Γεωργάτου, Χαρά Καρυάμη, Κλέλια Πανταζή και Άννα Πολλάτου, κατακτά το χάλκινο μετάλλιο με 39.285 βαθμούς.

1399 O Ερρίκος Δ’ ανακηρύσσεται βασιλιάς της Αγγλίας

1636 Ισχυρός σεισμός 7,1 R πλήττει την Κεφαλονιά και τη Ζάκυνθο. Οι νεκροί φτάνουν τους 540 και οι τραυματίες τους 1.500. Οι μετασεισμικές δονήσεις θα διαρκέσουν ως το 1637.

1791 Η όπερα του Βόλφγκανγκ Αμαντέους Μότσαρτ «Ο Μαγικός Αυλός» κάνει πρεμιέρα στη Βιέννη

1822 Ο τουρκικός στόλος αποβιβάζει 3.000 άνδρες στην επαναστατημένη Κρήτη. Όσοι γλίτωσαν από τα πυρά και τα γιουρούσια των επαναστατών υποχρεώθηκαν να εγκαταλείψουν το νησί στις 18 του Οκτώβρη.

1826 Πέθανε ο Γιάννης Γκούρας, μία από τις αμφιλεγόμενες προσωπικότητες της Ελληνικής Επανάσταση. Έπεσε νεκρός από τουρκικό βόλι.

1846 Ο δρ. Γουίλιαμ Μόρτον χρησιμοποιεί για πρώτη φορά τον αιθέρα ως αναισθητικό για την εξαγωγή δοντιού, στο Τσάρλεστον της Μασαχουσέτης.

1876 Επί κυβερνήσεως του Αλεξάνδρου Κουμουνδούρου, δίδεται η κυβερνητική έγκριση για τη σύσταση του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών.

1882 Τίθεται σε λειτουργία το πρώτο υδροηλεκτρικό εργοστάσιο του κόσμου, στο Φοξ Ρίβερ, στο Άπλετον του Γουισκόνσιν.

1898 Γεννήθηκε ο Ορέστης Μακρής, Έλληνας ηθοποιός.

1921 Γεννήθηκε η Βρεττανή ηθοποιός, Ντέμπορα Κερ

1922 Η ελληνική κυβέρνηση αποδέχεται τη συμφωνία της Διάσκεψης των Μουδανιών, με την οποία δίδεται στους Τούρκους και η Ανατολική Θράκη μέχρι τον Έβρο. Σύσκεψη του υπουργικού συμβουλίου στην Αθήνα και αποδοχή της εκχώρησης της Ανατολικής Θράκης στην Τουρκία.

1922 Πέθανε ο Ιωάννης Ψυχάρης, Έλληνας δημοτικιστής, φιλόλογος και συγγραφέας.

1924 Γεννήθηκε ο Αμερικανός συγγραφέας, Τρούμαν Καπότε

1924 Γεννήθηκε ο ηθοποιός Νίκος Ρίζος

1935 Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Θεόδωρος Ρούζβελτ, αφιερώνει το φράγμα Χούβερ στο Μπλακ Κάνιον, ανάμεσα στην Αριζόνα και τη Νεβάδα στον αμερικανικό λαό. Το φράγμα πήρε το όνομά του προς τιμή του 31ου προέδρου των ΗΠΑ, Χέρμπερτ Χούβερ.

1937 Γεννήθηκε ο ηθοποιός Γιάννης Βόγλης

1938 Η Βρετανία, η Γαλλία, η ναζιστική Γερμανία και η Ιταλία υπογράφουν τη Συνθήκη του Μονάχου με την οποία επιτρέπεται στη Γερμανία να καταλάβει τις σουδητικές εκτάσεις της Τσεχοσλοβακίας.

1939 Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος: Βρετανία και Γαλλία κηρύσσουν τον πόλεμο στη Γερμανία, μετά την εισβολή της τελευταίας στην Πολωνία.

1941 Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος: Ολοκληρώνεται η 2η μέρα της πρώτης πράξης της ανθρωποσφαγής στο Μπάμπι Γιαρ της Ουκρανίας. Σύμφωνα με την επίσημη αναφορά, εκτελέστηκαν 33.771 Εβραίοι.

1943 Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος: Στην Ιταλία, οι Γερμανοί εγκαταλείπουν τη Νάπολη, ενώ πλησιάζουν οι Σύμμαχοι.

1944 Οι ταγματασφαλίτες της Τρίπολης συνθηκολογούν και ο ΕΛΑΣ απελευθερώνει την πόλη.

1949 Ο Μάο Τσε-Τουνγκ εκλέγεται Πρόεδρος της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας.

1954 Τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ καταλήγουν σε συμφωνία για τον επανεξοπλισμό και την είσοδο της Δυτικής Γερμανίας στη συμμαχία.

1960 Οι «Φλίντστοουνς» κάνουν το τηλεοπτικό τους ντεμπούτο στις ΗΠΑ.

1962 Ο Τζέιμς Μέρεντιθ, μαύρος φοιτητής από το Μισισιπή, επιχειρεί να εισέλθει στο Πανεπιστήμιο του Μισισιπή, αντιμετωπίζει όμως την απαγόρευση από τους «ιππότες» της «Κου – Κλουξ – Κλαν», που έχουν κλείσει την πόρτα του Ιδρύματος. Το γεγονός προκαλεί την κινητοποίηση χιλιάδων μαύρων, Λατινοαμερικανών και λευκών αντιρατσιστών, οι οποίοι συγκροτούν διαδήλωση. Οι συγκρούσεις επεκτείνονται ταχύτατα και η αστυνομία επεμβαίνει. Το αποτέλεσμα ήταν δύο νεκροί και εκατοντάδες τραυματίες.

1965 Στρατιωτικό κίνημα πραγματοποιείται στην Ινδονησία με σκοπό -καθώς υποστήριξε- να αποτρέψει σχεδιαζόμενο πραξικόπημα από μερίδα του στρατού και την CIA. Το κίνημα αποτυγχάνει και οι στρατιωτικοί υπό τον στρατηγό Σουχάρτο επικρατούν ξεκινώντας μια τεράστιας έκτασης αντικομμουνιστική δολοφονική εκστρατεία.

1966 Η Μποτσουαναλάνδη γίνεται ανεξάρτητο κράτος από τη Βρετανία εντός της Κοινοπολιτείας, με την ονομασία Μποτσουάνα.

1966 Ελευθερώνονται τα μεσάνυχτα από τις φυλακές Σπαντάου οι Ναζί εγκληματίες πολέμου Άλμπερτ Σπέερ και Μπάλντουρ φον Σίραχ. Στη φυλακή παραμένει πλέον μόνον ο Ρούντολφ Ες.

1969 Η Αθήνα αρχίζει να υδροδοτείται από το Μόρνο. Εγκαινιάζεται το έργο.

1979 Ο Παναμάς αποκτά ξανά τον έλεγχο της Ζώνης της Διώρυγας από τις ΗΠΑ. Ο πρόεδρος της χώρας Ομάρ Τορίχος Ερέρα και ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζίμι Κάρτερ υπογράφουν συμφωνία για τη σταδιακή μεταβίβαση του ελέγχου και της εκμετάλλευσης του καναλιού.

1979 Την ίδια μέρα στην Ελλάδα, διεξάγεται η πρώτη αγωνιστική του πρώτου Επαγγελματικού Πρωταθλήματος της Α’ Εθνικής κατηγορίας που διοργανώνει η ΕΠΑΕ.

1982 Γίνεται το περίφημο Ναυάγιο της Ζακύνθου. Το πλοίο “Παναγιώτης” μεταφέρει παράνομα τσιγάρα, από την Τουρκία σε διεθνή ύδατα, με σκοπό να τα πουλήσει σε προσυμφωνημένο σημείο. Το πλοίο, ωστόσο, λόγω εξαιρετικά δυσμενών καιρικών συνθηκών και χαλασμένης μηχανής, βγαίνει εκτός πορείας και πέφτει στα βράχια της βορειοδυτικής πλευράς της Ζακύνθου.

1985 Πέθανε ο Αμερικανός σεισμολόγος, Τσαρλς Φράνσις Ρίχτερ, που καθιέρωσε την ομώνυμη κλίμακα για το μέγεθος των σεισμών

1988 Ο πρωθυπουργός, Ανδρέας Παπανδρέου, υποβάλλεται σε εγχείρηση ανοιχτής καρδιάς στο Χέρφιλντ του Λονδίνου από τον καρδιοχειρουργό Mαγκντί Γιακούμπ.

1995 Μετά από 15 μήνες αποκλεισμό λόγω τιμωρίας, ο Ντιέγκο Μαραντόνα ξαναγυρίζει στα γήπεδα φορώντας τη φανέλα της Μπόκα Τζούνιορς.

1997 Τα νησιά Φίτζι επανασυνδέονται με τη Βρετανική Κοινοπολιτεία έπειτα από 10 χρόνια και γίνονται το 54ο μέλος της.

1999 Λαμβάνει χώρα το πρώτο ατύχημα σε πυρηνικό εργοστάσιο στην Ιαπωνία, στη Τοκάι-μούρα, βορειοανατολικά του Τόκιο. Οι εργάτες υπερφορτώνουν ένα κοντέινερ με ουράνιο και εκθέτουν στη ραδιενέργεια τους εαυτούς τους και τους κατοίκους της πόλης.

2000 Στην Ολυμπιάδα του Σίδνεϊ, η ελληνική ομάδα του ανσάμπλ με τις Ειρήνη Αϊνδηλή, Εύα Χριστοδούλου, Μαρία Γεωργάτου, Χαρά Καρυάμη, Κλέλια Πανταζή και Άννα Πολλάτου, κατακτά το χάλκινο μετάλλιο με 39.285 βαθμούς. Η Μιρέλα Μανιάνη-Τζελίλη κατακτά το αργυρό μετάλλιο στον ακοντισμό με βολή στα 67.51 μέτρα και ο Αμιράν Καρντάνοφ κατακτά το χάλκινο στην κατηγορία των 54 κιλών της ελευθέρας πάλης.

2003 Δημιουργείται ο μεγαλύτερος όμιλος αερομεταφορών στην Ευρώπη και ο τρίτος στον κόσμο, με τη συγχώνευση της ολλανδικής KLM και της γαλλικής Air France.

2010 Πέθανε η τραγουδίστρια, Δούκισσα.