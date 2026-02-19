Γεγονότα και εξελίξεις σαν σήμερα 19 Φεβρουαρίου

Σαν σήμερα το 1908 στην Ελλάδα, εισάγεται η δημοτική γλώσσα στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, προκαλώντας θύελλα αντιδράσεων, ενώ διαιρείται η Φιλοσοφική Σχολή. Παραιτούνται μέλη των επιτροπών κρίσης διδακτικών βιβλίων.

Σαν σήμερα το 1962 πέθανε ο διεθνούς φήμης Έλληνας γιατρός, βιολόγος και ερευνητής Γεώργιος Παπανικολάου. Η Μέθοδος Παπανικολάου (το γνωστό «τεστ-παπ) χρησιμοποιείται σήμερα παγκοσμίως για την διάγνωση του καρκίνου της μήτρας, επί της προκαρκινικής δυσπλασίας και άλλων κυτταρολογικών ασθενειών του γυναικείου αναπαραγωγικού συστήματος. Την ίδια μέρα το 1991 Χιόνι πέφτει στην έρημο Σαχάρα, για πρώτη φορά μετά από 30 χρόνια.

1473 Γεννήθηκε ο Νικόλαος Κοπέρνικος, Πολωνός αστρονόμος, πατέρας της μοντέρνας αστρονομίας

1674 Αγγλία και Ολλανδία, τερματίζοντας τον Τρίτο Αγγλο-Ολλανδικό Πόλεμο, υπογράφουν τη συνθήκη του Westminster, με την οποία η αποικία των Ολλανδών, το Νέο Άμστερνταμ περνά στα χέρια των Εγγλέζων, που την ονομάζουν Νέα Υόρκη

1800 Ο Ναπολέων Βοναπάρτης χρήζει τον εαυτό του Πρώτο Ύπατο της Γαλλίας.

1844 Στον απόηχο της εξέγερσης της 3ης του Σεπτέμβρη 1843 με κύριο αίτημα τη θέσπιση Συντάγματος, επιδίδεται στον Βασιλιά το εγκριθέν από τη Γ’ Εθνοσυνέλευση (8/11/1843-18/3/1844) σχέδιο Συντάγματος, το οποίο και τελικά ψηφίζεται στο σύνολό του (4/3/1844) μεταβάλλοντας το πολίτευμα σε Συνταγματική Μοναρχία.

1878 Ο Αμερικανός εφευρέτης Τόμας Έντισον λαμβάνει δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για τον φωνόγραφο, τον οποίο ονομάζει «Ομιλούσα Μηχανή».

1880 Πέθανε ο Κωνσταντίνος Μπρουμίδης, έλληνας ζωγράφος, που φιλοτέχνησε το θόλο του αμερικάνικου Καπιτωλίου. (Γεν. 26/7/1805)

1908 Στην Ελλάδα, εισάγεται η δημοτική γλώσσα στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, προκαλώντας θύελλα αντιδράσεων, ενώ διαιρείται η Φιλοσοφική Σχολή. Παραιτούνται μέλη των επιτροπών κρίσης διδακτικών βιβλίων.

1916 Πεθαίνει ο Ερνστ Μαχ, αυστριακός φυσικός και φιλόσοφος, με σημαντικό έργο στην οπτική και τη μηχανική

1928 Γεννήθηκε ο αγωνιστής δημοκράτης Νικηφόρος Μανδηλαράς

1929 Ιδρύεται η Διεύθυνση Ειδικής Ασφαλείας για την πιο συστηματική δίωξη των αγωνιστών του εργατικού κινήματος.

1936 Υπογράφεται Συμφωνητικό μεταξύ του Κόμματος των Φιλελευθέρων και της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Παλλαϊκού Μετώπου (γνωστό και ως Σύμφωνο Σοφούλη – Σκλάβαινα).

1943 Κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου κλέβονται έργα τέχνης από την Ολλανδία με προορισμό την πινακοθήκη του Χίτλερ, στο Λιντς της Αυστρίας.

1956 Εκλογές στην Ελλάδα, όπου για πρώτη φορά ψηφίζουν οι Ελληνίδες. Επικρατεί η ΕΡΕ του Κωνσταντίνου Καραμανλή, λόγω του «τριφασικού» εκλογικού συστήματος

1959 Υπογράφεται στο Λονδίνο μεταξύ Βρετανίας, Ελλάδας και Τουρκίας συμφωνία για το καθεστώς στην Κύπρο, με την οποία επικυρώθηκε η συμφωνία της 11/2/1959 από τους Καραμανλή – Μεντερές στη Ζυρίχη.

1962 Πέθανε ο διεθνούς φήμης Έλληνας γιατρός, βιολόγος και ερευνητής Γεώργιος Παπανικολάου. Η Μέθοδος Παπανικολάου (το γνωστό «τεστ-παπ) χρησιμοποιείται σήμερα παγκοσμίως για την διάγνωση του καρκίνου της μήτρας, επί της προκαρκινικής δυσπλασίας και άλλων κυτταρολογικών ασθενειών του γυναικείου αναπαραγωγικού συστήματος.

1974 Η Χούντα πιάνει 35 στελέχη του ΚΚΕ και της ΚΝΕ. Ανάμεσά τους και πολλά καθοδηγητικά στελέχη, όπως οι Ν. Καλούδης, Α. Αμπατιέλος, Μ. Γιάννου, Ν. Κουτρούμπας, Κ. Κουκουβίτης, Δ. Γόντικας, Κ. Κάππος.

1986 Η αμερικανική Γερουσία μετά από 37 χρόνια αναμονής ψηφίζει τη συνθήκη, που απαγορεύει τις γενοκτονίες.

1986 Η ΕΣΣΔ εκτοξεύει τον διαστημικό σταθμό MIR, τον πρώτο διαστημικό σταθμό στην ιστορία της ανθρωπότητας. Ο MIR παρέμεινε σε τροχιά για 15 χρόνια, παρά την κακοδιαχείρηση και εγκατάλειψη που υπέστη μετά την ανατροπή του σοσιαλισμού στην ΕΣΣΔ.

1991 Χιόνι πέφτει στην έρημο Σαχάρα, για πρώτη φορά μετά από 30 χρόνια

2016 Πέθανε ο Ουμπέρτο Έκο, ιταλός συγγραφέας και πανεπιστημιακός. (Γεν. 5/1/1932)