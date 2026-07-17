Γέφυρα ζωής για νεογνό: Ευκαρπία – Ιπποκράτειο σε 12 λεπτά

Δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. έδειξαν για άλλη μια φορά το ανθρώπινο πρόσωπό τους και συνεισέφεραν στην άμεση και ασφαλή διακομιδή ενός νεογνού, στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης.

Συγκεκριμένα, το απόγευμα της Παρασκευής (17/7) η ΕΛ.ΑΣ. ενημερώθηκε για ανάγκη παροχής συνοδείας σε ασθενοφόρο, το οποίο μετέφερε βρέφος λίγων ημερών και η μεταφορά του οποίου κρίθηκε άμεση για την κατάστασή του.

Δικυκλιστές της Άμεσης Δράσης, αλλά και πλήρωμα περιπολικού Τροχαίας, μέσα σε μόλις δώδεκα λεπτά, κατόρθωσαν να συνοδέψουν γρήγορα και με ασφάλεια στον προορισμό του το ασθενοφόρο. Από την Ευκαρπία, έφτασαν στο Ιπποκράτειο σε μόλις δώδεκα λεπτά.