ΓΕΕΘΑ: Πρόγραμμα στρατιωτικής συνεργασίας υπέγραψαν Ελλάδα – Ιορδανία – Τι περιλαμβάνει

Την στρατιωτική τους συνεργασία επιβεβαίωσαν σήμερα Ελλάδα και Ιορδανία υπογράφοντας το σχετικό πρόγραμμα για το 2027 στο Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας ( ΓΕΕΘΑ ).

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΓΕΕΘΑ, στο πλαίσιο των διεθνών συνεργασιών των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ) με σύμμαχες και φίλιες χώρες, υπογράφτηκε σήμερα Πέμπτη 12 Νοεμβρίου 2026, στο Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ) το «Πρόγραμμα Στρατιωτικής Συνεργασίας (ΠΣΣ) Ελλάδος – Ιορδανίας» για το έτος 2027.

Το εν λόγω ΠΣΣ, όπως ανακοινώθηκε από το ΓΕΕΘΑ, περιλαμβάνει δράσεις σε τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος, με έμφαση στη συνεργασία στον τομέα των Ειδικών Επιχειρήσεων, των Πληροφοριών, της Διαχείρισης Κρίσεων και Καταστροφών, της Στρατιωτικής Νοσηλευτικής, καθώς και στη συμμετοχή σε δραστηριότητες επιχειρησιακής εκπαίδευσης.

Το σύνολο των δράσεων, όπως υπογραμμίζεται, επιβεβαιώνει τους ισχυρούς στρατιωτικούς δεσμούς μεταξύ των Ενόπλων Δυνάμεων των δύο χωρών, ενισχύει τη διαλειτουργικότητά τους και τέλος, συμβάλλει στην περαιτέρω αναβάθμιση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων τους