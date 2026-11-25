Αναρτήθηκαν από το ΓΕΕΘΑ οι πίνακες επιτυχόντων – επιλαχόντων ΕΠ.ΟΠ. στο πλαίσιο των εν εξελίξει διαγωνισμών πρόσληψης ΕΠ.ΟΠ. στο Στρατό Ξηράς, στο Πολεμικό Ναυτικό, στην Πολεμική Αεροπορία και στα Κοινά Σώματα Νομικού και Πληροφορικής.

Αναλυτικά οι πίνακες των επιτυχόντων:

Για τον Στρατό Ξηράς: www.army.gr

Για το Πολεμικό Ναυτικό: www.hellenicnavy.gr

Για την Πολεμική Αεροπορία: www.haf.gr

Για το Κοινό Νομικό Σώμα: www.stratologia.gr

Για το Κοινό Σώμα Πληροφορικής: www.geetha.mil.gr

Οι απορριπτέοι υποψήφιοι ενημερώνονται για τον λόγο απόρριψής τους με αποκλειστικά δική τους ευθύνη από τις σχετικές ηλεκτρονικές διευθύνσεις:

Για τον Στρατό Ξηράς: https://epop.army.gr

Για το Πολεμικό Ναυτικό: https://epop.hellenicnavy.gr

Για την Πολεμική Αεροπορία: https://epop.haf.gr

Για το Κοινό Νομικό Σώμα: https://epopnom.army.gr

Για το Κοινό Σώμα Πληροφορικής: https://epop-plh.army.gr

Ενημέρωση με e-mail

Οι επιτυχόντες σε περισσότερους από έναν διαγωνισμούς πρόσληψης ΕΠ.ΟΠ. έτους 2026, θα λάβουν μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στο οποίο οφείλουν να δηλώσουν τον Κλάδο στον οποίο επιθυμούν να καταταγούν (Στρατό Ξηράς, Πολεμικό Ναυτικό, Πολεμική Αεροπορία ή Κοινά Σώματα Νομικού και Πληροφορικής).

Με νεότερη ανακοίνωση οι επιτυχόντες ΕΠ.ΟΠ. θα ενημερωθούν για τις ημερομηνίες που θα κληθούν για κατάταξη.