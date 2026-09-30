Γάζα: Τουλάχιστον πέντε νεκροί σε ισραηλινά πλήγματα

Τουλάχιστον πέντε Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν σε ισραηλινά πλήγματα σε δύο ξεχωριστές επιθέσεις στη Λωρίδα της Γάζας σήμερα, όπως δήλωσαν υγειονομικοί αξιωματούχοι του θύλακα.

Σύμφωνα με τους αξιωματούχους, ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα σε όχημα στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον τέσσερις ανθρώπους και προκάλεσε τον τραυματισμό 14 άλλων στη συνοικία Τελ Αλ-Χάουα στην Πόλη της Γάζας, ενώ αεροπορική επίθεση που έγινε νωρίτερα και έπληξε διαμέρισμα στην πόλη προκάλεσε τον θάνατο μιας γυναίκας.

Ο ισραηλινός στρατός δεν σχολίασε άμεσα κάποιο από τα καταγγελλόμενα πλήγματα.

Το Ισραήλ, που υποστηρίζει ότι η Χαμάς επανεξοπλίζεται και εξαπολύει επιθέσεις κατά παράβαση της εκεχειρίας του Οκτωβρίου, έχει εντείνει τα πλήγματα κατά της οργάνωσης τις τελευταίες εβδομάδες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Reuters