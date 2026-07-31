Γάζα: Τι προβλέπει ο οδικός χάρτης 15 σημείων της νέας συμφωνίας που αποδέχθηκε η Χαμάς

Το Συμβούλιο Ειρήνης του Ντόναλντ Τραμπ έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα τη συμφωνία που επιτεύχθηκε για να τεθεί σε εφαρμογή η δεύτερη φάση του σχεδίου κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα, η οποία προβλέπει κυρίως τον αφοπλισμό της Χαμάς και τη σταδιακή αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από το παλαιστινιακό έδαφος.

Η Χαμάς ανακοίνωσε ότι δέχτηκε τη συμφωνία αυτή, έναν «οδικό χάρτη» 15 σημείων. Το Ισραήλ δεν έχει απαντήσει επισήμως, όμως ο ακροδεξιός υπουργός Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ το χαρακτήρισε «απαράδεκτο».

Τα κυριότερα σημεία του οδικού χάρτη 15 σημείων είναι τα εξής: