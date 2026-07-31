Γάζα: Τι προβλέπει ο οδικός χάρτης 15 σημείων της νέας συμφωνίας που αποδέχθηκε η Χαμάς

Το Συμβούλιο Ειρήνης του Ντόναλντ Τραμπ έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα τη συμφωνία που επιτεύχθηκε για να τεθεί σε εφαρμογή η δεύτερη φάση του σχεδίου κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα, η οποία προβλέπει κυρίως τον αφοπλισμό της Χαμάς και τη σταδιακή αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από το παλαιστινιακό έδαφος.
Η Χαμάς ανακοίνωσε ότι δέχτηκε τη συμφωνία αυτή, έναν «οδικό χάρτη» 15 σημείων. Το Ισραήλ δεν έχει απαντήσει επισήμως, όμως ο ακροδεξιός υπουργός Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ το χαρακτήρισε «απαράδεκτο».
Τα κυριότερα σημεία του οδικού χάρτη 15 σημείων είναι τα εξής:
- Άμεση παύση των στρατιωτικών επιχειρήσεων από το Ισραήλ και τη Χαμάς.
- Το χρονοδιάγραμμα και οι μηχανισμοί εφαρμογής θα καθοριστούν μέσα σε 14 ημέρες από την έγκριση της συμφωνίας, με δυνατότητα παράτασης.
- Η Εθνική Επιτροπή Διοίκησης της Γάζας (NCAG) θα αναλάβει τη διοίκηση της Λωρίδας της Γάζας.
- Η μετάβαση από τη μία φάση στην άλλη θα εξαρτηθεί από την τήρηση των δεσμεύσεων της προηγούμενης.
- Η εφαρμογή θα επιτηρείται από τη Διεθνή Επιτροπή Επαλήθευσης (IVC), η οποία θα καταγράφει και τυχόν παραβιάσεις.
- Η Γάζα θα διοικείται με την αρχή «μία και μοναδική αρχή, ένας νόμος και ένα όπλο», με την NCAG να λειτουργεί βάσει παλαιστινιακών νόμων και διεθνών προτύπων.
- Οι νέοι αστυνομικοί θα ενσωματωθούν στις υπάρχουσες δυνάμεις μετά από αυστηρό έλεγχο, ενώ όλος ο οπλισμός της αστυνομίας θα περάσει στον έλεγχο της NCAG.
- Ξεκινά ο σταδιακός αφοπλισμός της Χαμάς, με αποθήκευση των βαρέων όπλων και διάλυση στρατιωτικών εγκαταστάσεων, αποθηκών όπλων και σηράγγων.
- Η διαδικασία θα εφαρμοστεί σταδιακά από τη NCAG, σύμφωνα με το συμφωνημένο χρονοδιάγραμμα.
- Ο αφοπλισμός θα συνδυαστεί με τη σταδιακή αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από τις περιοχές που εξακολουθούν να ελέγχουν στη Γάζα και με τη διάλυση των ένοπλων οργανώσεων.
- Κανένα όπλο δεν θα παραδοθεί στο Ισραήλ ή σε μη παλαιστινιακούς οργανισμούς.
- Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, μόνο η NCAG θα έχει δικαίωμα κατοχής, αποθήκευσης και ελέγχου όπλων στη Γάζα.
- Θα υπογραφεί συμφωνία «κοινωνικής ειρήνης» για τον τερματισμό των ενδοπαλαιστινιακών συγκρούσεων και την αποτροπή αντιποίνων ή ένοπλων επιδείξεων.
- Η Προσωρινή Διεθνής Δύναμη Σταθεροποίησης (ISF) θα αναπτυχθεί στη Γάζα, λειτουργώντας ως ζώνη διαχωρισμού μεταξύ των ισραηλινών δυνάμεων και των περιοχών που θα διοικεί η NCAG.
- Η ISF θα επιβλέπει την κατάπαυση του πυρός, θα εκπαιδεύει την παλαιστινιακή αστυνομία, θα διασφαλίζει τη μεταφορά της ανθρωπιστικής βοήθειας και θα υποστηρίζει τη λειτουργία της NCAG, χωρίς να ασκεί αστυνομικά καθήκοντα ή να παρεμβαίνει στην παλαιστινιακή κοινωνία.