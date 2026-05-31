Γάζα: Στους 72.939 οι νεκροί από τις ισραηλινές επιθέσεις, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας

Το Παλαιστινιακό Υπουργείο Υγείας στη Γάζα ανέφερε ότι ο επιβεβαιωμένος αριθμός των νεκρών από τις επιθέσεις του Ισραήλ στην περιοχή, έχει ανέλθει σε 72.939, ενώ 172.927 άτομα έχουν τραυματιστεί από τις 7 Οκτωβρίου 2023.

Στην τελευταία ενημέρωσή του, το υπουργείο ανέφερε ότι τα νοσοκομεία σε όλη τη Γάζα δέχτηκαν μία σορό και οκτώ τραυματίες κατά τη διάρκεια του τελευταίου 24ώρου.

Το υπουργείο πρόσθεσε ότι από την έναρξη της «εκεχειρίας» τον Οκτώβριο του περασμένου έτους, οι ισραηλινές επιθέσεις έχουν σκοτώσει 930 Παλαιστινίους και έχουν τραυματίσει 2.819.