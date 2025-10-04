Γάζα: Σε τι συμφώνησε η Χαμάς και σε τι όχι – «Κλειδί» το Κατάρ για το «ναι» Νετανιάχου στη συμφωνία

Με κομμένη την ανάσα η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί τις εξελίξεις στην Μέση Ανατολή, καθώς συμπληρώνονται οι πρώτες κρίσιμες ώρες, μετά την αποδοχή της πρότασης του Ντόναλντ Τραμπ από την Χαμάς, αλλά και την εντολή για παύση των επιχειρήσεων από τον Νετανιάχου.

Πάντως το Ισραήλ έπληξε σήμερα τη Γάζα σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, μετά το κάλεσμα του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό των βομβαρδισμών. Από τα πυρά των Ισραηλινών σκοτώθηκαν έξι άνθρωποι σε όλη τη Λωρίδα της Γάζας, όπως ανέφεραν τοπικές αρχές.

Ο αραβόφωνος εκπρόσωπος του IDF, των ενόπλων δυνάμεων του Ισραήλ εξέδωσε προειδοποίηση σήμερα για τους κατοίκους της πόλης της Γάζας, αναφέροντας ότι παραμένει μία «επικίνδυνη» ζώνη μάχης.

Σε τι συμφώνησε η Χαμάς και τι όχι

Η απάντηση της Χαμάς στην πρόταση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για κατάπαυση του πυρός σε 20 σημεία άνοιξε το δρόμο για πιθανές διαπραγματεύσεις με σκοπό την οριστικοποίηση μιας συμφωνίας. Ο Τραμπ την χαιρέτισε αμέσως ως νίκη, λέγοντας ότι η Χαμάς ήταν «έτοιμη για διαρκή ειρήνη».

Ωστόσο, σύμφωνα με το CNNi, η απάντηση της Χαμάς ήταν υπό όρους και παρέλειπε εντελώς ορισμένα από τα βασικά σημεία της πρότασης του Τραμπ.

Η παλαιστινιακή οργάνωση, αποδέχτηκε δύο από τις πιο σημαντικές απαιτήσεις του σχεδίου Τραμπ: Την απελευθέρωση όλων των ομήρων στην αρχή της εκεχειρίας και την παραχώρηση της διακυβέρνησης της Γάζας από τη Χαμάς.

Η Χαμάς συμφώνησε με τη «φόρμουλα ανταλλαγής» που περιγράφεται στο σχέδιο: Και οι 48 εναπομείναντες όμηροι έναντι 250 Παλαιστινίων κρατουμένων και 1.700 Παλαιστινίων από τη Γάζα που συνελήφθησαν μετά τις 7 Οκτωβρίου. Η Χαμας δήλωσε επίσης ότι ήταν πρόθυμη να παραδώσει την εξουσία στη Γάζα σε ανεξάρτητους παλαιστινίους τεχνοκράτες, αντανακλώντας πιστά τη διατύπωση του αμερικανικού σχεδίου.

Όμως από την απάντηση της Χαμάς απουσιάζει οποιαδήποτε αναφορά στην διεθνή επιτροπή εποπτείας υπό την ηγεσία του Τραμπ, που ονομάζεται «Συμβούλιο Ειρήνης» και υποτίθεται ότι θα εποπτεύει την τοπική παλαιστινιακή διακυβέρνηση. Δεν είναι σαφές αν αποδέχονται ή όχι αυτή την εποπτεία.

Η απάντηση της Χαμάς επίσης δεν αναφέρεται στο ζήτημα του αφοπλισμού: Μια βασική προϋπόθεση της πρότασης του Τραμπ και απαίτηση της διεθνούς κοινότητας. Η Χαμάς έχει επανειλημμένα αρνηθεί να αφοπλιστεί.

Η δήλωση της Χαμάς αναφέρει μόνο ότι «άλλα ζητήματα» που αναφέρονται στο σχέδιο Τραμπ «θα συζητηθούν μέσω ενός ολοκληρωμένου εθνικού παλαιστινιακού πλαισίου». Η Χαμάς επιμένει επίσης ότι θα είναι μέρος αυτού του πλαισίου, αψηφώντας την απαίτηση της πρότασης Τραμπ να «μην έχει κανένα ρόλο στη διακυβέρνηση της Γάζας, άμεσα, έμμεσα ή με οποιαδήποτε μορφή».

Αυτά τα ζητήματα – και η ασαφής θέση της Χαμάς – σημαίνουν ότι οι προοπτικές για πιθανές διαπραγματεύσεις με σκοπό την οριστικοποίηση μιας συμφωνίας δεν είναι βέβαιες. Ο Τραμπ μπορεί να πανηγυρίζει, αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν ευαίσθητες συζητήσεις για μερικά από τα πιο ευαίσθητα ζητήματα.

Πώς η επίθεση στο Κατάρ ανάγκασε τον Νετανιάχου να αλλάξει στάση

Από την άλλη, ο Νετανιάχου, έδωσε εντολή για παύση των επιχειρήσεων και περιμένει την Χαμάς να καταλήξει στην απάντησή της, καθώς η αποδοχή των όρων της συμφωνίας, ήταν σύμφωνα με τους New York Times, ήταν αναπόφευκτη.

Το κομβικό σημείο που έκανε τον Νετανιάχου να μην μπορεί να πέι «όχι» στον Τραμπ, ήταν η επίθεση στην Ντόχα του Κατάρ.

Στις 9 Σεπτεμβρίου, η αεροπορία του Ισραήλ έπληξε μια κατοικημένη συνοικία στη Ντόχα, πρωτεύουσα του Κατάρ, όπου βρίσκονταν αρκετοί εκπρόσωποι της Χαμάς σε συζητήσεις για την εξεύρεση λύσης στη σύγκρουση της Γάζας. Η επιχείρηση, που διατάχθηκε από τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου και πραγματοποιήθηκε χωρίς καμία προειδοποίηση προς την Ουάσιγκτον, δεν πέτυχε τους κύριους στόχους της αλλά σκότωσε έναν Καταριανό φρουρό και τον γιο στελέχους της Χαμάς.

Μέχρι τότε, ο Τραμπ είχε αφήσει στον Νετανιάχου μεγάλη ελευθερία στη διεξαγωγή του πολέμου κατά της Χαμάς. Όμως η πρόκληση της Ντόχα άλλαξε τα δεδομένα. Η αγανάκτηση των αραβικών εταίρων, σε συνδυασμό με τον κίνδυνο περαιτέρω διπλωματικής απομόνωσης του Ισραήλ, ώθησε την Ουάσιγκτον να δράσει. Ο Αμερικανός πρόεδρος και ο σύμβουλός του Στιβ Γουίτκοφ ενίσχυσαν τις επαφές με τους περιφερειακούς μεσολαβητές και έθεσαν τον Νετανιάχου προ των ευθυνών του.

Είκοσι μέρες αργότερα, στις 29 Σεπτεμβρίου, ο Τραμπ και ο Νετανιάχου εμφανίστηκαν πλάι πλάι στον Λευκό Οίκο.

Οι ημέρες που προηγήθηκαν της επίσημης ανακοίνωσης σημαδεύτηκαν από έντονες διαπραγματεύσεις. Ο Νετανιάχου αφιέρωσε ώρες για να επαναδιαπραγματευθεί το κείμενο, απαιτώντας την αφαίρεση κάθε αναφοράς σε ένα μελλοντικό παλαιστινιακό κράτος και αποσπώντας διατυπώσεις που αφήνουν στο Ισραήλ ευρύ περιθώριο στρατιωτικής δράσης. Η Ουάσιγκτον υποχώρησε σε αρκετά σημεία, διατηρώντας ωστόσο μια αόριστη αναφορά σε «αξιόπιστη πορεία προς την παλαιστινιακή αυτοδιάθεση».

Αλλά ο Τραμπ επέβαλε έναν συμβολικό όρο: ο Νετανιάχου έπρεπε να ζητήσει επίσημα συγγνώμη από το Κατάρ για τον βομβαρδισμό της 9ης Σεπτεμβρίου. Μια εξαιρετικά σπάνια παραχώρηση για τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, ο οποίος αναγκάστηκε να διαβάσει δήλωση συγγνώμης τηλεφωνικά απευθείας στον εμίρη του Κατάρ, υπό το βλέμμα του Τραμπ.