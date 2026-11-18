Ισραηλινά τεθωρακισμένα προωθήθηκαν την Τετάρτη (18/11) στην κεντρική Λωρίδα της Γάζας , πέρα από την Κίτρινη Γραμμή που οριοθετεί τις περιοχές υπό ισραηλινό έλεγχο, ενώ τρεις Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν σε αεροπορικά πλήγματα, σύμφωνα με τις τοπικές υπηρεσίες διάσωσης.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι πραγματοποιεί επιχείρηση εναντίον υποδομών της Χαμάς.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, ισραηλινά τεθωρακισμένα κινήθηκαν στον κεντρικό οδικό άξονα Σαλαχουντίν, δυτικά της Κίτρινης Γραμμής, η οποία σηματοδοτεί τα όρια της περιοχής που εξακολουθεί να ελέγχει το Ισραήλ και αντιστοιχεί περίπου στα δύο τρίτα της Λωρίδας της Γάζας.

Παλαιστίνιοι διασώστες ανέφεραν ότι ένας άνθρωπος σκοτώθηκε σε ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα κοντά στο σημείο της χερσαίας επιχείρησης, ενώ άλλοι δύο έχασαν τη ζωή τους σε ξεχωριστές επιθέσεις στην Ντέιρ αλ Μπάλαχ και στην Πόλη της Γάζας.

Εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού επιβεβαίωσε ότι οι δυνάμεις του επιχειρούν δυτικά της Κίτρινης Γραμμής, με στόχο, όπως υποστήριξε, «υποδομές της Χαμάς» στην κεντρική Γάζα.

Πρόσθεσε ότι νωρίτερα πραγματοποιήθηκε πλήγμα εναντίον μαχητή στη νότια Γάζα, χωρίς να σχολιάσει άμεσα τις υπόλοιπες επιθέσεις.

Εύθραυστη η εκεχειρία στη Γάζα

Η κατάπαυση του πυρός, που τέθηκε σε ισχύ τον Οκτώβριο του 2025, περιόρισε τις εκτεταμένες εχθροπραξίες, χωρίς ωστόσο να τερματίσει τις ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις ή να οδηγήσει στον αφοπλισμό της Χαμάς.

Το Ισραήλ υποστηρίζει ότι η παλαιστινιακή οργάνωση επιχειρεί να ανασυγκροτηθεί και να επανεξοπλιστεί, επικαλούμενο την εξέλιξη αυτή για την κλιμάκωση των επιθέσεών του. Από την πλευρά της, η Χαμάς κατηγορεί την ισραηλινή κυβέρνηση ότι προσπαθεί να υπονομεύσει τη συμφωνία εκεχειρίας που επιτεύχθηκε με αμερικανική διαμεσολάβηση.

Σύμφωνα με τις υγειονομικές αρχές της Γάζας, τουλάχιστον 1.600 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί από την έναρξη της εκεχειρίας, ενώ ο ισραηλινός στρατός αναφέρει ότι στο ίδιο διάστημα έχουν χάσει τη ζωή τους πέντε στρατιώτες του.

Οι παλαιστινιακές αρχές ανεβάζουν σε περισσότερους από 74.000 τους νεκρούς στη Γάζα από την έναρξη της ισραηλινής στρατιωτικής επιχείρησης, η οποία ακολούθησε την επίθεση της Χαμάς και άλλων ενόπλων στο νότιο Ισραήλ, στις 7 Οκτωβρίου 2023, κατά την οποία σκοτώθηκαν περίπου 1.200 άνθρωποι.