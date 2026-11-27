Ο γιος του ηγέτη της Χαμάς, Χαλίλ αλ-Χάγια, επέζησε από αεροπορική επιδρομή του ισραηλινού στρατού που πραγματοποιήθηκε στη Λωρίδα της Γάζας τα ξημερώματα της Παρασκευής (27/11).

Η επιδρομή ακολουθεί μια σειρά δολοφονιών που είχαν ως στόχο αξιωματούχους της Χαμάς από τον ισραηλινό στρατό τις τελευταίες ημέρες, παρά την κατάπαυση πυρός που είναι σε ισχύ στον παλαιστινιακό θύλακα.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε στο Reuters ο ανώτερος αξιωματούχος της Χαμάς, Μπασέμ Ναΐμ, ο Ιζελντίν αλ-Χάγια, όπως και η οικογένειά του επέζησαν από απόπειρα δολοφονίας του ισραηλινού στρατού.

Πηγές της Χαμάς ανέφεραν ότι αρκετοί άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και η νύφη του Χάγια, τραυματίστηκαν, αλλά δεν υπήρξαν θάνατοι.

Ο Ναΐμ ανέφερε πως ο Ιζελντίν αλ-Χάγια, που γεννήθηκε το 1997, είναι ο τελευταίος επιζών γιος του ηγέτη της Χάμας, καθώς οι άλλοι τέσσερις έχουν σκοτωθεί από τις ισραηλινές δυνάμεις.

Ο Ιζελντίν είναι ο δίδυμος αδελφός του Χαμάμ Χαλίλ αλ-Χάγια, ο οποίος σκοτώθηκε σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή το 2025 που είχε ως στόχο ηγέτες της Χάμας στο Κατάρ, ανέφερε ακόμα ο Ναΐμ.

Ένας ακόμα γιος του επικεφαλής της Χαμάς σκοτώθηκε σε ισραηλινή επίθεση στη Γάζα τον περασμένο Μάιο.

Άλλοι δύο σκοτώθηκαν πριν από τον πόλεμο στη Γάζα, ο οποίος ξεκίνησε μετά την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Σύμφωνα με τον Ναΐμ από την επίθεση επέζησε και η οικογένεια ενός από τους αποθανόντες γιους του ηγέτη της Χαμάς.

«Ο Ιζ αλ-Ντιν αλ-Χάγια, ο νεότερος επιζών γιος του επικεφαλής του πολιτικού γραφείου της Χαμάς, Χαλίλ αλ-Χάγια, μαζί με την οικογένειά του και την οικογένεια του αποθανόντος αδελφού του Αζάμ, επέζησαν από μια ισραηλινή απόπειρα δολοφονίας νωρίς την Παρασκευή, η οποία είχε ως στόχο μια κατοικία στη συνοικία Ριμάλ, δυτικά της πόλης της Γάζας», δήλωσε στο AFP πηγή των υπηρεσιών ασφαλείας στη Γάζα.

Όταν ρωτήθηκε από το AFP, ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι διερευνά το περιστατικό.

Μιλώντας στο AFP ο Ναΐμ ανέφερε «η απόπειρα του Ισραήλ να στοχεύσει τον μικρότερο γιο του επικεφαλής του πολιτικού γραφείου της Χάμας, Χαλίλ αλ-Χάγια… συνιστά “κρατική τρομοκρατία”», ενώ η Χάμας εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία χαρακτήρισε τη στοχοποίηση «δειλή».

Η Χαμάς ανέφερε στην ανακοίνωσή της ότι ο ‌ισραηλινός στρατός είχε στοχεύσει μια πολυκατοικία και συνέδεσε την επίθεση με απειλές που είχε εκφράσει ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας, Ισραέλ Κατς εναντίον του Χάγια.

Η παλαιστινιακή οργάνωση κατηγόρησε επίσης το Ισραήλ ότι επιδιώκει να υπονομεύσει τη ​συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα που ετέθη σε εφαρμογή τον Οκτώβριο 2025 και ανέφερε ότι το Ισραήλ φέρει την πλήρη ευθύνη ​για τις συνέπειες των συνεχιζόμενων επιθέσεών του.

Ο Χαλίλ αλ-Χάγια, ο οποίος ορίστηκε γενικός ηγέτης της Χάμας τον Ιούλιο, γλίτωσε ο ίδιος παρά τρίχα από την ισραηλινή δολοφονική απόπειρα κατά τη διάρκεια της επιδρομής στο Κατάρ.

Ο Χάγια προειδοποίησε για πιθανά αντίποινα την Πέμπτη, αφού οι ισραηλινές επιθέσεις σκότωσαν τουλάχιστον 10 άτομα στη Γάζα.

Η υπηρεσία πολιτικής άμυνας της Γάζας, μια δύναμη διάσωσης που λειτουργεί υπό την εποπτεία της Χαμάς, ανέφερε ότι ισραηλινές επιθέσεις σε άλλα σημεία της περιοχής προκάλεσαν τον θάνατο τεσσάρων ατόμων την Παρασκευή.

Μια ισραηλινή επίθεση με drone δυτικά της πόλης Ράφα, στο νότιο τμήμα της Γάζας, σκότωσε τρία άτομα, σύμφωνα με την πολιτική άμυνα, ενώ το κοντινό Νοσοκομείο Νάσερ επιβεβαίωσε ότι παρέλαβε τρεις σορούς μετά την επίθεση.

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε στο AFP ότι χτύπησε «τρεις τρομοκράτες στην περιοχή».

Μια άλλη επίθεση με drone δυτικά του καταυλισμού προσφύγων Τζαμπάλια, στο βόρειο τμήμα της Γάζας, σκότωσε ένα άτομο, σύμφωνα με την υπηρεσία πολιτικής άμυνας και το νοσοκομείο Αλ-Σίφα.

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι διερευνά το περιστατικό.

Το Ισραήλ και η Χαμάς αλληλοκατηγορούνται τακτικά για παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός. Περισσότεροι από 1.650 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί από την έναρξη της κατάπαυσης του πυρός, σύμφωνα με καταμέτρηση του AFP που βασίζεται σε στοιχεία του υπουργείου Υγείας της Γάζας, το οποίο επίσης λειτουργεί υπό την ηγεσία της Χαμάς και τα στοιχεία του οποίου θεωρούνται αξιόπιστα από τα Ηνωμένα Έθνη.

Κατά την ίδια περίοδο, ο ισραηλινός στρατός αναφέρει ότι έχουν σκοτωθεί επτά στρατιώτες του.

Πηγές: Reuters, AFP