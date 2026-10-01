Γάζα: Η Google αποκαλύπτει την καταστροφή – Ισοπεδωμένες εκτάσεις, ερείπια και παράγκες παντού

Την έκταση της καταστροφής κατά τη διάρκεια του τριετούς πολέμου στη Γάζα και τη σοβαρότητα της συνεχιζόμενης ανθρωπιστικής κρίσης για 2,3 εκατομμύρια κατοίκους της περιοχής αποκαλύπτουν νέες δορυφορικές εικόνες της Google.

Οι εικόνες τραβήχτηκαν τον Ιούνιο του τρέχοντος έτους και δείχνουν περαιτέρω καταστροφές κατοικιών, επιχειρήσεων, χώρων λατρείας και υποδομών από τότε που τέθηκε σε ισχύ η εκεχειρία πριν από σχεδόν 12 μήνες.

Οι χάρτες δείχνουν τεράστιους καταυλισμούς με σκηνές παραταταγμένους κατά μήκος μεγάλου μέρους της ακτογραμμής, συχνά σε απόσταση λίγων μέτρων από τη θάλασσα.

Το κάποτε πολυσύχναστο κύριο λιμάνι της Γάζας, που τώρα έχει υποστεί σοβαρές ζημιές και είναι άδειο από αλιευτικά σκάφη, περιβάλλεται από αυτοσχέδια καταλύματα. Οποιοσδήποτε διαθέσιμος ανοιχτός χώρος στην πόλη της Γάζας είναι γεμάτος με παράγκες, σκηνές και καλύβες.

Οι εικόνες δείχνουν επίσης τεράστιες ζημιές σε πόλεις του βορρά, όπως η Μπέιτ Λαχίγια και η Μπέιτ Χανούν, καθώς και την καταστροφή χώρων λατρείας, όπως το τζαμί Ιστικλάλ στο Χαν Γιουνίς. Μεγάλες γειτονιές στην πόλη της Γάζας, όπως η Τζαμπαλίγια και η Σουτζάγια, οι οποίες έγιναν στόχος επανειλημμένων ισραηλινών επιθέσεων, είναι πλέον ερειπωμένες.

Γεμάτο ερείπια είναι το νότιο τμήμα της Γάζας, όπου μια μεγάλη λωρίδα φαίνεται να έχει καθαριστεί από τις ισραηλινές δυνάμεις κατά μήκος των συνόρων με την Αίγυπτο. Η πόλη Ράφα φαίνεται να έχει σχεδόν ολοκληρωτικά μετατραπεί σε ερείπια και το Τελ αλ-Σουλτάν ισοπεδώθηκε.

«Η εκτίμηση για τη συνολική ποσότητα των συντριμμιών στη Γάζα ανέρχεται σε 61 εκατομμύρια τόνους. Είναι περίπου 20 φορές μεγαλύτερη από την ποσότητα συντριμμιών που δημιουργήθηκε σε όλους τους πολέμους παγκοσμίως τα τελευταία 18 χρόνια», δήλωσε στον Guardian τον περασμένο μήνα ο Τζέικο Τσίλιερς, ειδικός εκπρόσωπος του Προγράμματος Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (UNDP) στην Παλαιστίνη.

Περισσότεροι από 74.000 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί στη Γάζα από την έναρξη του πολέμου, κυρίως άμαχοι. Η σύγκρουση πυροδοτήθηκε από μια αιφνιδιαστική επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ τον Οκτώβριο του 2023, κατά την οποία οι μαχητές σκότωσαν περίπου 1.200 ανθρώπους, κυρίως αμάχους, και πήραν ομήρους 251 άλλους.

Η παρουσία ανθρώπινων λειψάνων που εξακολουθούν να βρίσκονται θαμμένα κάτω από τα συντρίμμια παραμένει ένα από τα πλέον επείγοντα ανθρωπιστικά προβλήματα.

Περισσότεροι από 74.000 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί στη Γάζα από την έναρξη του πολέμου, στην πλειονότητά τους άμαχοι. Η σύγκρουση ξεκίνησε μετά την αιφνιδιαστική επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ τον Οκτώβριο του 2023, κατά την οποία ένοπλοι μαχητές σκότωσαν περίπου 1.200 ανθρώπους, κυρίως αμάχους, και πήραν ομήρους άλλους 251.