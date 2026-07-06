Γάζα: Η Χαμάς διαλύει την κυβέρνησή – Παραδίδει την εξουσία στην «Εθνική Επιτροπή Διαχείρισης»

Η Χαμάς δήλωσε σήμερα ότι διέλυσε την ντε φάκτο κυβέρνησή της στη Γάζα και διεμήνυσε ότι είναι έτοιμη να παραδώσει την εξουσία σε μια ομάδα Παλαιστίνιων τεχνοκρατών, καθώς πιέζει το Ισραήλ να τιμήσει άλλα τμήματα ενός βαλτωμένου ειρηνευτικού σχεδίου που υποστηρίζεται από τις ΗΠΑ.

Η υπόσχεση της οργάνωσης να βάλει τέλος στο σώμα που εποπτεύει τα υπουργεία –το οποίο λειτουργούσε για περισσότερο από μία δεκαετία– είναι ένα σημαντικό τμήμα του σχεδίου για τη μεταπολεμική Γάζα που παρουσίασε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ μετά την έναρξη μιας εύθραυστης κατάπαυσης πυρός με το Ισραήλ τον Οκτώβριο.

Η Χαμάς δήλωσε ότι τα υπουργεία και το προσωπικό που έχει διορίσει θα παραμείνουν και ότι θα εξακολουθήσουν να εποπτεύουν την ασφάλεια και την αστυνόμευση σε τμήματα της Γάζας που απέμειναν υπό τον έλεγχό της μετά την εκεχειρία που επιτεύχθηκε με μεσολάβηση των ΗΠΑ.

Τι ανέφερε το Συμβούλιο Ειρήνης

Το διορισμένο από τον Τραμπ, Συμβούλιο Ειρήνης, που συστάθηκε για να εποπτεύσει το σχέδιο, δήλωσε ότι σημειώνει την κίνηση της Χαμάς. Πρόσθεσε, όμως, ότι “στην τελική, η εκτίμησή μας θα καθοδηγηθεί από πράξεις, όχι από υποσχέσεις, προκειμένου να ανταποκριθεί στις κρίσιμες ανάγκες των ανθρώπων της Γάζας”.

Αρνείται τον αφοπλισμό η Χαμάς

Η Χαμάς αρνείται να αφοπλιστεί μέχρι το Ισραήλ να σταματήσει τις επιθέσεις στη Γάζα, η τελευταία από τις οποίες σκότωσε τουλάχιστον πέντε ανθρώπους σήμερα, σύμφωνα με υγειονομικούς στον θύλακα. Το Ισραήλ λέει πως οι επιθέσεις του στη Γάζα μετά την εκεχειρία έχουν σκοπό να αποτρέψουν απειλές από μαχητές.

Σε συνέντευξη Τύπου στην Πόλη της Γάζας σήμερα, ο Ισμαήλ αλ Ταουάμπτα, διευθυντής του γραφείου για τα ΜΜΕ της κυβέρνησης της Χαμάς, δήλωσε πως ο επικεφαλής του σώματος εποπτείας της “Κυβερνητικής Επιτροπής Έκτακτης Ανάγκης” παραιτήθηκε και ότι το ίδιο το σώμα διαλύθηκε.

Πρόκειται για “απόδειξη της σοβαρότητας αυτών των μέτρων, στην εφαρμογή των συμφωνημένων διευθετήσεων, και για να διευκολυνθεί η διαδικασία διοικητικής μετάβασης” στην υποστηριζόμενη από τις ΗΠΑ Εθνική Επιτροπή για τη Διοίκηση της Γάζας, είπε ο Ταουάμπτα.

Τι προβλέπει το σχέδιο

Βάσει του υποστηριζόμενου από τον Τραμπ σχεδίου, η Χαμάς υποτίθεται ότι θα παραδώσει την εποπτεία της κυβέρνησης σε μια Εθνική Επιτροπή για τη Διοίκηση της Γάζας, μία ομάδα Παλαιστίνων τεχνοκρατών που υποστηρίζεται από τις ΗΠΑ.

Ο επικεφαλής αυτής της Εθνικής Επιτροπής, ο Αλί Σάαθ, δήλωσε πως η 15μελής Επιτροπή του είναι έτοιμη να αναλάβει στη Γάζα μόλις “υπάρξουν οι απαραίτητοι πόροι και οι συνθήκες που επιτρέπουν τη λειτουργία της”.

“Οι θεμελιώδεις απαιτήσεις για την επιτυχία της επιτροπής είναι η ύπαρξη μιας αρχής και ενός νόμου υπό σαφές πλαίσιο αναφοράς, και ενός όπλου που θα υπόκειται σε αυτή την αρχή”, έγραψε ο Σάαθ σε ανάρτηση στη σελίδα του στο Facebook.