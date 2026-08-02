Γάζα: Επτά νεκροί σε βομβαρδισμούς του Ισραήλ μετά την ανακοίνωση για τον αφοπλισμό της Χαμάς

Aεροπορικοί βομβαρδισμοί των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον επτά ανθρώπους στη Λωρίδα της Γάζας, την επομένη της ανακοίνωσης για συμφωνία αφοπλισμού του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς.

Λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Παρασκευής προς Σάββατο, βομβαρδισμός τραυμάτισε ανθρώπους στη Ντέιρ αλ Μπάλα, σύμφωνα με το νοσοκομείο Αλ Ακσά. Αυτόπτες μάρτυρες επιβεβαίωσαν τον βομβαρδισμό στο AFP.

Μερικές ώρες αργότερα, άλλη επίθεση στοχοποίησε αποθήκη ιατρικού υλικού του νοσοκομείου Αλ Ακσά, προκαλώντας εκτεταμένες υλικές ζημιές, ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας στη Λωρίδα της Γάζας.

Ο ισραηλινός στρατός από την πλευρά του ανακοίνωσε ότι έπληξε κτίριο που αποτελούσε «κρησφύγετο τρομοκρατών της Χαμάς, που αποθήκευαν εκεί τα όπλα τους» και διαβεβαίωσε πως έλαβε μέτρα για να μην πάθουν κακό άμαχοι.

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας, καταστράφηκαν δύο από τις τέσσερις αποθήκες φαρμάκων του νοσοκομείου κι υπέστησαν σοβαρές οι υπόλοιπες δύο καθώς και κοντινή κινητή κλινική.

Σύμφωνα με το κείμενο της συμφωνίας όπως δημοσιεύτηκε από το «Συμβούλιο Ειρήνης» του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ανακοίνωσε τη σύναψη της συμφωνίας, το Ισραήλ, όσο και η Χαμάς, όφειλαν να σταματήσουν τις στρατιωτικές επιχειρήσεις τους.

Το κείμενο προβλέπει την «προοδευτική απόσυρση» του ισραηλινού στρατού «από τους τομείς που ελέγχει ακόμη» στη Λωρίδα της Γάζας και τη «διάλυση των ένοπλων οργανώσεων», συμπεριλαμβανομένης της Χαμάς.

Ενώ το παλαιστινιακό κίνημα επιβεβαίωσε τη σύναψη συμφωνίας, το Ισραήλ δεν έχει αντιδράσει επίσημα ως τώρα.

Διάφορα βίαια επεισόδια, ιδίως αεροπορικά πλήγματα και πυρά, αναφέρθηκαν χθες στο Γαλλικό Πρακτορείο και πηγή του στις τοπικές υπηρεσίες ασφαλείας ανέφερε ότι «ο ισραηλινός στρατός συνεχίζει την επίθεσή του, τις παραβιάσεις του και τις παραβάσεις της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός» που τέθηκε σε εφαρμογή τη 10η Οκτωβρίου 2025.

Ο Μαχμούντ Μπασάλ εκπρόσωπος της πολιτικής προστασίας, ανέφερε ότι επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν σε διάφορα πλήγματα στην πόλη της Γάζας (βόρεια)· στη Ντέιρ αλ Μπάλα (κεντρικά)· και στη Χαν Γιούνις (νότια).

«Μεταξύ ελπίδας και φόβου»

«Ζούμε μεταξύ ελπίδας και φόβου», σχολίασε ο Αμπντάλα αλ Χου, τριαντάρης από τη βόρεια Γάζα. «Θέλουμε αληθινή κατάπαυση του πυρός, καθώς κάθε ώρα που περνάει έχουμε περισσότερα θύματα», πρόσθεσε.

Όταν επικοινώνησε μαζί του το AFP για να του θέσει ερωτήματα σχετικά με τους βομβαρδισμούς, ο ισραηλινός στρατός ανέφερε είτε ότι έπληξε μέλη της Χεζμπολά, είτε πως συγκεντρώνει ακόμη πληροφορίες για τα γεγονότα.

Ανέφερε ακόμη ότι οι ισραηλινοί στρατιώτες παραμένουν ανεπτυγμένοι σε τμήμα της Λωρίδας της Γάζας «όπως προβλέπει η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός».

Ο Παλαιστινιακός Ισλαμικός Τζιχάντ, άλλο παλαιστινιακό κίνημα, σύμμαχο της Χαμάς, έκρινε σε ανακοίνωσή του ότι «η συνέχιση της κλιμάκωσης και οι παραβιάσεις της συμφωνίας της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός» θέτουν υπό αμφισβήτηση την ανακοίνωση του αμερικανού προέδρου Τραμπ.

Στο Κάιρο, στελέχη τόσο της Χαμάς όσο και του Παλαιστινιακού Ισλαμικού Τζιχάντ κάλεσαν χθες να αναγκαστεί το Ισραήλ να σταματήσει «όλες τις μορφές επίθεσης».

«Η μπάλα βρίσκεται στο γήπεδο» του Ισραήλ, είπε χθες στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Μπασέμ Ναΐμ, μέλος του πολιτικού γραφείου της Χαμάς, καλώντας τους μεσολαβητές να «ασκήσουν πίεση στο Ισραήλ για να σταματήσει να παραβιάζει την κατάπαυση του πυρός».

Κι οι δυο πλευρές αλληλοκατηγορούνται ουσιαστικά καθημερινά για παραβιάσεις της ανακωχής από τον Οκτώβριο κι οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί συνεχίζουν να είναι πολύ συχνοί.

Από τη 10η Οκτωβρίου, τουλάχιστον 1.222 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας στον θύλακο, οι αριθμοί του οποίου χαρακτηρίζονται αξιόπιστοι από τον ΟΗΕ.

Κατά επίσημα δεδομένα, ο ισραηλινός στρατός έχασε πέντε στρατιώτες στη Γάζα το ίδιο διάστημα, καθώς και πολίτη συμβασιούχο του.

Οι περιορισμοί που συνεχίζουν να επιβάλλονται στα μέσα ενημέρωσης κι η περιορισμένη πρόσβαση στη Λωρίδα της Γάζας εμποδίζουν την επαλήθευση με ανεξάρτητο τρόπο των απολογισμών των θυμάτων και την ελεύθερη κάλυψη των γεγονότων στο πεδίο, σημειώνει το AFP.

Πηγή: ΑΠΕ -ΜΠΕ, AFP