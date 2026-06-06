Γάζα: Επτά νεκροί από ισραηλινές επιθέσεις με drone

Ισραηλινά πλήγματα στη λωρίδα της Γάζας στοίχισαν σήμερα τη ζωή σε επτά ανθρώπους, σύμφωνα με διασώστες και ιατρικές πηγές στο παλαιστινιακό έδαφος. Παρά την εκεχειρία που συνήφθη τον Οκτώβριο 2025, βίαια επεισόδια σημειώνονται καθημερινά στη Γάζα.

Μέσα στην πόλη της Γάζας, πλήγμα μη επανδρωμένου αεροσκάφους προκάλεσε το θάνατο έξι ανθρώπων και τον τραυματισμό άλλων 15 μέσα στον καταυλισμό εκτοπισμένων του Τζαουάζατ, ανακοίνωσε η υπηρεσία πολιτικής άμυνας, οργανισμός πρώτων βοηθειών που λειτουργεί υπό την αιγίδα του ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς. Το νοσκομείο αλ-Σίφα της πόλης της Γάζας ανακοίνωσε ότι παρέλαβε έξι πτώματα.