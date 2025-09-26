Γάζα: Ελλάδα και άλλα 19 κράτη υπέγραψαν κοινή δήλωση για την προστασία των δημοσιογράφων

Κοινή δήλωση για την προστασία των δημοσιογράφων στη Γάζα στο πλαίσιο της 80ής Συνόδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, συνυπέγραψε η Ελλάδα.

Στις 24 Σεπτεμβρίου, κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Υψηλού Επιπέδου της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, μετά το πέρας της εκδήλωσης που διοργάνωσε η Γαλλία μαζί με τους «Δημοσιογράφους Χωρίς Σύνορα», σχετικά με την προστασία των δημοσιογράφων στη Γάζα, η Ελλάδα συνυπέγραψε, από κοινού με 20 κράτη, την ακόλουθη δήλωση:

Συναντηθήκαμε με εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών, προκειμένου να συζητήσουμε για την προστασία των δημοσιογράφων στη Γάζα, καθώς και για την πρόσβαση στην πληροφόρηση.

Αποτίνουμε φόρο τιμής στους δημοσιογράφους που έχασαν τη ζωή τους ή τραυματίστηκαν στη Γάζα κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

Επιβεβαιώνουμε την προσήλωσή μας στην ασφάλεια των δημοσιογράφων και των εργαζομένων στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης στη Γάζα και ζητούμε να διασφαλιστεί η προστασία τους, σύμφωνα με το Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο. Καλούμε τις ισραηλινές αρχές να επιτρέψουν αφενός την έξοδο των δημοσιογράφων που το επιθυμούν από τη Λωρίδα της Γάζας και αφετέρου την πρόσβαση ανεξάρτητων ξένων ΜΜΕ στη Γάζα.

Επαναλαμβάνουμε την προσήλωσή μας στις αρχές της ελευθερίας του Τύπου και της ελευθερίας της έκφρασης. Η ασφαλής πρόσβαση στην πληροφόρηση είναι ουσιαστικής σημασίας, προκειμένου δημοσιογράφοι και εργαζόμενοι στα ΜΜΕ να μπορούν να ασκούν τα καθήκοντά τους. Ένας ελεύθερος και πλουραλιστικός Τύπος αποτελεί προϋπόθεση για τη λειτουργία της δημοκρατίας.

Υπογράφοντες:

Αυστραλία

Βέλγιο

Γαλλία

Γερμανία

Δανία

Ελβετία

Ελλάδα

Εσθονία

Ηνωμένο Βασίλειο

Ιρλανδία

Ισλανδία

Καναδάς

Κατάρ

Λιχτενστάιν

Λουξεμβούργο

Νορβηγία

Ολλανδία

Σλοβενία

Σουηδία

Φινλανδία

Χιλή