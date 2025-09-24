Γάζα: Αποκαρδιωτική η κατάσταση στα νοσοκομεία

Εθελοντές γιατροί που εργάζονται στο νοσοκομείο Αλ Σίφα στη Λωρίδα της Γάζας περιγράφουν τις «σπαρακτικές» εικόνες ολόκληρων οικογενειών που καταφτάνουν βαριά τραυματισμένοι από τις ισραηλινές επιθέσεις.

«Είναι σαν ταινία τρόμου», προσθέτουν, ενώ περιγράφουν το νοσοκομείο ως «σφαγείο» και «νεκροταφείο».

«Οι βομβαρδισμοί συνεχίζονται. Νιώθεις σαν να δοκιμάζουν κάθε είδους όπλα σε αυτούς τους ανθρώπους», είπε.

«Σκοτώνουν από κάθε κατεύθυνση που μπορείς να φανταστείς, ψυχολογικά, συναισθηματικά, σωματικά – τα τραύματα που βλέπω στα παιδιά, είναι κομμένα σε κομμάτια, είναι απαράδεκτο».

Οι γιατροί αναφέρουν ότι είναι ακατανόητο πώς επιτρέπεται να συνεχίζεται αυτή η κατάσταση.

«Δεν μπορείς να καταλάβεις γιατί κανείς δεν έχει το θάρρος ή την ευαισθησία να σταματήσει αυτό που συμβαίνει», συμπληρώνουν.

«Πρέπει να το σταματήσουμε, κάθε λεπτό μετράει για να σώσεις ολόκληρες οικογένειες από την εξαφάνιση από τον πλανήτη, μόνο και μόνο επειδή κανείς δεν είναι σε θέση να πει στην ισραηλινή [κυβέρνηση] να σταματήσει τη μαζική σφαγή. Κανείς δεν είναι ασφαλής εδώ, όλοι περιμένουν τη σειρά τους».

«Δεν υπάρχει καταφύγιο στο Νότο»

Η Πολιτική Προστασία στη Γάζα αναφέρει ότι πολλές εκατοντάδες οικογένειες που εκδιώχθηκαν βίαια από τη βόρεια Γάζα, αφού απειλήθηκαν από τον ισραηλινό στρατό να μετακινηθούν προς το Νότο, κοιμούνται στο έδαφος χωρίς κανένα καταφύγιο.

Προσθέτει μάλιστα ότι οι οικογένειες δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να αγοράσουν προμήθειες.

«Τονίζουμε ότι η ισραηλινή κατοχή φέρει άμεση ευθύνη για τις τραγικές συνθήκες στις οποίες χιλιάδες εκτοπισμένοι άνθρωποι κινδυνεύουν να πεθάνουν, σε σοβαρή παραβίαση του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου», ανέφερε η οργάνωση, ζητώντας διεθνή παρέμβαση.

Χωρίς ρεύμα κινδυνεύουν να μείνουν τα νοσοκομεία στη Γάζα

Το Υπουργείο Υγείας της Γάζας προειδοποιεί ότι, λόγω της καθυστέρησης στην παράδοση καυσίμων, τα λίγα νοσοκομεία που καταφέρνουν να προσφέρουν μερικές ιατρικές υπηρεσίες κινδυνεύουν να μείνουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα.

Ο ισραηλινός στρατός – ο οποίος συνεχίζει να επιτρέπει μόνο μια «σταγόνα» βοήθειας στη Γάζα – έχει επανειλημμένα φέρει τα νοσοκομεία της Γάζας στο χείλος του κλεισίματος, αρνούμενος ή καθυστερώντας την είσοδο καυσίμων, καθώς και τροφίμων και ιατρικών προμηθειών.

Τα περισσότερα υγειονομικά ιδρύματα στη Γάζα έχουν καταστραφεί ή έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές από τις ισραηλινές επιθέσεις.

Τουλάχιστον 37 νεκροί σε ισραηλινές επιθέσεις

Τουλάχιστον 37 άτομα έχουν σκοτωθεί τις τελευταίες 24 ώρες σε όλη τη Γάζα, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας.

Μεταξύ των νεκρών ήταν τέσσερις Παλαιστίνιοι που έχασαν τη ζωή τους ενώ οι ομάδες διάσωσης προσπαθούσαν να τους βγάλουν από κατεστραμμένα κτίρια. Τουλάχιστον 175 άτομα τραυματίστηκαν από ισραηλινές επιθέσεις, ενώ πολλά άτομα παραμένουν παγιδευμένα κάτω από τα ερείπια.

Από τους Παλαιστίνιους που σκοτώθηκαν, το υπουργείο ανέφερε ότι πέντε έχασαν τη ζωή τους ενώ προσπαθούσαν να πάρουν την τόσο αναγκαία επισιτιστική βοήθεια.

Τουλάχιστον 2.531 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί από τις ισραηλινές δυνάμεις ή στρατιωτικούς εργολάβους σε περιστατικά που σχετίζονται με την παροχή βοήθειας

Με πληροφορίες από Al Jazeera