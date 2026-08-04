Γατοκαβγάδες στο σπίτι: Γιατί συμβαίνουν και τι να κάνετε

Ένας γατοκαβγάς είναι δυνατός, ενοχλητικός και δυσάρεστος – ιδιαίτερα εάν συμβαίνει μέσα σε ένα σπίτι και όχι στον δρόμο. Και μπορεί να θεωρείται φυσιολογική συμπεριφορά μιας γάτας αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει κι εσείς να τον θεωρήσετε δεδομένο και να μην προσπαθήσετε να τον αποφύγετε.

Είτε φέρατε μία νέα γάτα στο σπίτι και η παλιά σας δυσανασχετεί, είτε ξαφνικά οι δύο γάτες σας άρχισαν να μαλώνουν, υπάρχει τρόπος να το αντιμετωπίσετε.

Γιατί οι γάτες γίνονται επιθετικές μέσα σε ένα σπίτι

Η επιθετικότητα της γάτας επηρεάζεται κυρίως από την έγκαιρη κοινωνικοποίησή της σε μικρή ηλικία, το φύλο της, την προσωπικότητά της και πολλούς ακόμα παράγοντες. Όσον αφορά στην επιθετικότητα μεταξύ γάτων που συγκατοικούν, υπάρχουν πολλές ακόμα αιτίες που την πυροδοτούν όπως φόβος, άγχος, ιατρικά ζητήματα αλλά και λανθασμένη πρώτη γνωριμία μεταξύ τους.

Έλλειψη κοινωνικοποίησης

Η πιο συχνή αιτία που μία γάτα εκδηλώνει επιθετικότητα είναι η έλλειψη διάδρασης με άλλες γάτες από μικρή ηλικία. Ιδανικά η κοινωνικοποίηση της με άλλα ζώα, ανθρώπους, δραστηριότητες και μέρη, πρέπει να γίνεται ανάμεσα στις 2 και 7 εβδομάδες ζωής της.

Αν η γάτα σας μεγάλωσε μαζί σας μόνη της από τις πρώτες ημέρες της ζωής της, είναι αναμενόμενο να δυσκολευτεί όταν κληθεί ξαφνικά να συγκατοικήσει με μία άλλη γάτα. Θα φοβηθεί το άγνωστο και δεν θα ξέρει πώς συμπεριφέρονται γενικά οι γάτες μεταξύ τους. Θα πρέπει να δεχθεί τη διατάραξη της ρουτίνας της και της καθημερινότητάς της. Οπότε σαν αντίδραση πιθανότατα θα τρέξει να κρυφτεί ή αντίθετα θα επιτεθεί για να διώξει τον εισβολέα.

Οι γάτες είναι γνωστό πως δεν θέλουν τις αλλαγές. Ιδιαίτερα αν απειλείται ο χώρος κυριαρχίας τους. Ενώ κάποιες γάτες δεν έχουν πρόβλημα να μοιράζονται ενίοτε την περιοχή τους, συχνά δύο αρσενικά ή δύο θηλυκά θα δυσκολευτούν λίγο να τα βρουν κάτω από την ίδια στέγη.

Διεκδίκηση παιχνιδιών

Σε σπίτια με περισσότερες από μία γάτες παρατηρείται συχνά το φαινόμενο να διεκδικούν τα μπολ με το φαγητό και το νερό, τα κρεβατάκια και όλα τους τα παιχνίδια. Γι΄αυτό τον λόγο είναι πολύ σημαντικό να παρέχετε πολλαπλές επιλογές για παιχνίδι, φαγητό, ύπνο και τουαλέτα. Αυτό θα μειώσει την ένταση μεταξύ των γατιών και τον ανταγωνισμό τους.

Αποτυχημένη πρώτη γνωριμία

Το να γνωρίσετε τις γάτες που θα συγκατοικήσουν σωστά μεταξύ τους είναι καθοριστικής σημασίας. Αν η γάτα σας συνυπήρχε έως τώρα με άλλη γάτα μέσα στο σπίτι και δεν δημιουργούσε προβλήματα, πιθανότατα θα σκεφτείτε ότι και με το νέο μέλος όλα θα πάνε καλά. Το να αφήσετε όμως μία νέα γάτα αμέσως στον χώρο της παλιάς, μπορεί να μην λειτουργήσει και αυτή η κακή αρχή στη γνωριμία τους, να βάλει τελικά εμπόδια και για το μέλλον. Η γάτα σας θα δει τη νέα σαν απειλή, θα νιώσει την ανάγκη να υπερασπιστεί τον χώρο της και πιθανότητα όλη αυτή η ανασφάλεια να γίνει επιθετικότητα.

Η νέα γάτα από την πλευρά της, ειδικά αν την σώσατε από τον δρόμο, ίσως έχει βιώσει κάποιες δυσάρεστες εμπειρίες και είναι φοβική, οπότε ο νέος χώρος με μυρωδιές και εικόνες άγνωστες, θα την τρομάξει.

Θα πρέπει να δώσετε τον απαραίτητο χρόνο, να σεβαστείτε τις ανάγκες της κάθε γάτας και να περιμένετε μέχρι να νιώσουν εκείνες έτοιμες.

Ιατρικά θέματα

Εάν παρατηρήσετε ξαφνικές αλλαγές στη συμπεριφορά μιας γάτας απέναντι σε μια άλλη γάτα στον χώρο σας, θα πρέπει να εξεταστεί από κτηνίατρο και να γίνουν διαγνωστικές εξετάσεις για να αποκλειστούν πιθανά προβλήματα υγείας.

Οι γάτες που πονάνε μπορεί να παρουσιάσουν ξαφνικά επιθετικότητα. Μια γάτα μπορεί να αρχίσει να βγάζει επιθετικές φωνές όταν την πλησιάζουν άλλα κατοικίδια του σπιτιού, δείχνοντας αυξημένη ευερεθιστότητα. Ιατρικές καταστάσεις όπως ο υπερθυρεοειδισμός, οι παθήσεις των δοντιών, η οστεoαρθρίτιδα και η άνοια μπορούν επίσης να προκαλέσουν επιθετικότητα μεταξύ των γατών.

Συμβουλές για να αντιμετωπίσετε την επιθετικότητα

– Μην αφήνετε ποτέ τις γάτες σας να τα βρούνε μόνες μεταξύ τους. Τις περισσότερες φορές η επιθετικότητα απλά κλιμακώνεται και ο καβγάς κινδυνεύει να καταλήξει σε κάποιο τραυματισμό.

Προσπαθήστε να τις διακόψετε με ένα δυνατό χτύπημα των χεριών σας.

– Στειρώστε τις γάτες. Ειδικά οι αρσενικοί γάτοι έχουν μία τάση για επιθετικότητα αν δεν είναι στειρωμένοι.