Γάμος με Σκορπιό: Ποιες ζωδιακές ενώσεις είναι πιο εύκολες και ποιες θα δοκιμαστούν

Καθώς μπαίνουμε στην εποχή του Σκορπιού, είναι ευκαιρία να δούμε με ποια ζώδια έχει περισσότερες πιθανότητες να κάνει έναν ευτυχισμένο γάμο και με ποια θα ζοριστούν και οι δύο. Άλλωστε, είναι διαβόητος για χαρακτηριστικά του όπως η μυστικοπάθεια και η εσωστρέφεια – ενώ, από την άλλη, σε μια ευτυχισμένη σχέση μπορεί να γίνει πρότυπο αφοσίωσης.

Σκορπιός + Κριός: Είναι δύο ζώδια υπό την επιρροή του Άρη, οπότε δεν θα βαρεθούν ποτέ σε αυτή τη σχέση. Η χημεία προκύπτει αβίαστα: ο Κριός παίρνει αμέσως φωτιά, ενώ στον Σκορπιό το πάθος αρχίζει να σιγοκαίει. Η πρόκληση εδώ είναι ότι ο Κριός όσο γρήγορα και δυνατά θυμώνει και καβγαδίζει, τόσο γρήγορα ξεθυμαίνει, ενώ ο Σκορπιός μπορεί να το κρατάει μέσα του για πολύ καιρό αφού ο σύντροφός του έχει ξεχάσει ότι τσακώθηκαν.

Σκορπιός + Ταύρος: Δύο ζώδια που φημίζονται για τον μαγνητισμό αλλά και την αφοσίωσή τους. Και οι δύο αναζητούν μια σταθερή σχέση, στην οποία θα δοθούν ολοκληρωτικά. Ο Ταύρος, ωστόσο, δίνει στον Σκορπιό κάτι που του λείπει: ηρεμία. Ο Σκορπιός, από την άλλη, μπορεί να του δώσει ένα πρωτόγνωρο βάθος συναισθημάτων. Η πρόκληση είναι στους καβγάδες τους, που από τη στιγμή που ξεκινούν τροφοδοτούνται από το πείσμα τους και κρατάνε αιώνες.

Σκορπιός + Δίδυμοι: Μια ασυνήθιστη ένωση. Ο Δίδυμος θέλει να τα γνωρίσει και να τα κάνει όλα, αμέσως, ακόμα και αν μείνει στην επιφάνεια. Ο Σκορπιός συγκεντρώνεται σε ό,τι τον ενδιαφέρει και φτάνει στα βάθη του. Ο γάμος τους δοκιμάζεται ιδιαίτερα σε θέματα εμπιστοσύνης. Ο Σκορπιός δυσκολεύεται να διαχειριστεί την κοινωνικότητα του Διδύμου, ο οποίος από την άλλη αισθάνεται να εγκλωβίζεται από την αφοσίωση του Σκορπιού.

Σκορπιός + Καρκίνος: Μια από τις πλέον φυσικές ενώσεις. Ζώδια του νερού και τα δύο, διαβάζουν τους ανθρώπους αμέσως, νιώθουν τα πάντα και αφοσιώνονται απόλυτα. Ο Καρκίνος γεμίζει την καρδιά του Σκορπιού. Ο Σκορπιός τον εμπνέει να νιώσει την ασφάλεια ότι θα βρίσκεται πάντα δίπλα του. Το πρόβλημα είναι ότι όταν πληγώνονται, και οι δύο αποσύρονται στον κόσμο τους και η ψυχρότητα μεταξύ τους μπορεί να κρατήσει για εβδομάδες.

Σκορπιός + Λέων: Μαζί δεν κάνουν και χώρια δεν μπορούν. Η έλξη είναι δυνατή και δύσκολο να την εξηγήσει κάποιος: και οι δύο διακατέχονται από πάθος και έντονα συναισθήματα. Όταν τα πράγματα είναι καλά, είναι πολύ καλά. Όταν είναι κακά, είναι πολύ κακά. Και οι δύο θέλουν να νιώθουν ότι έχουν τον έλεγχο σε μια σχέση, οπότε πολύ εύκολα μπορεί να μπουν σε ένα επώδυνο, έως και καταστροφικό παιχνίδι εξουσίας.

Σκορπιός + Παρθένος: Ένα από τα καλύτερα ταιριάσματα, που χαρακτηρίζονται από ήρεμη δύναμη. Ζώδιο του νερού ο ένας, της γης ο άλλος, ο Σκορπιός εκφράζει τα συναισθήματά του με ένταση, ο Παρθένος με συνέπεια. Και οι δύο είναι εσωστρεφείς, παρατηρούν τα πάντα και χτίζουν αθόρυβα την εμπιστοσύνη τους. Η πρόκληση είναι ότι ο Παρθένος έχει την τάση να (υπερ)αναλύει τα συναισθήματά του, ο Σκορπιός απλά να τα ζει κι αυτό μπορεί να κουράσει τον Σκορπιό.

Σκορπιός + Ζυγός: Ο Σκορπιός προσελκύεται από την ανάλαφρη γοητεία του Ζυγού. Ο Ζυγός, από το βάθος και τον μαγνητισμό του Σκορπιού. Η έλξη προκύπτει αβίαστα. Το πρόβλημα είναι ότι σε έναν γάμο μπορεί να συνειδητοποιήσουν ότι βρίσκονται σε διαφορετικά μήκη κύματος. Ο Σκορπιός αντλεί μια μυστική ευχαρίστηση από το να κρατά τα χαρτιά του κλειστά, κάτι που δεν μπορεί να αντέξει ο Ζυγός, που θέλει να συζητάει τα πάντα, στερώντας τον σύντροφό του από τη χαρά του μυστηρίου.

Σκορπιός + Σκορπιός: Πολλαπλασιάστε το πάθος επί δύο. Κανένας δεν καταλαβαίνει τον Σκορπιό καλύτερα από έναν άλλο Σκορπιό: την εσωστρέφεια, την ανάγκη να επιβεβαιώνει την αμοιβαία αφοσίωση σε μια σχέση. Δεν χρειάζεται καν να μιλούν για κατανοούν ο ένας τον άλλο. Το πρόβλημα είναι ότι μοιάζουν υπερβολικά πολύ: και οι δύο είναι ζηλιάρηδες, πεισματάρηδες και αντί να ρωτήσουν τον άλλο, προτιμούν να τον υποβάλλουν σε ασκήσεις επιβίωσης.

Σκορπιός + Τοξότης: Η φωτιά συναντά το νερό. Ο Τοξότης λέει τα πάντα, ο Σκορπιός τα κρατάει όλα μέσα του. Ο Τοξότης χρειάζεται την ανεξαρτησία, ο Σκορπιός επιζητά την απόλυτη αφοσίωση. Θεωρητικά, μια τέτοια ένωση δεν θα μπορούσε να λειτουργήσει. Στην πράξη, όμως, αλληλοσυμπληρώνονται σε κάποιο βαθμό. Ο Τοξότης προσθέτει στη ζωή του Σκορπιού χιούμορ, περιπέτεια, ελαφρότητα, ενώ ο Σκορπιός του χαρίζει ένα συναισθηματικό βάθος που δεν ήξερε ότι είχε ανάγκη.

Σκορπιός + Αιγόκερως: Είναι ένας από τους μακροβιότερους γάμους στον ζωδιακό κύκλο. Νερό και γη, ο Σκορπιός αισθάνεται, ο Αιγόκερως νιώθει. Και οι δύο είναι αφοσιωμένοι σε μια σχέση, μυστικοπαθείς και αλλεργικοί στους χωρισμούς. Ο ένας δίνει στον άλλο ασφάλεια και μπορεί να γίνουν ένα αξιοζήλευτο ζευγάρι. Η δυσκολία βρίσκεται στη συναισθηματική θερμοκρασία, που στην περίπτωση του Σκορπιού βράζει από πάθος, ενώ του Αιγόκερου χαρακτηρίζεται από ήρεμη δύναμη.

Σκορπιός + Υδροχόος: Δύο από τα πιο πεισματάρικα ζώδια βρίσκονται αντιμέτωπα με την πρόκληση να βρουν την ισορροπία. Ο Σκορπιός χρειάζεται ασφάλεια και αφοσίωση, ενώ ο Υδροχόος διεκδικεί τον προσωπικό του χώρο. Μπορεί όμως τελικά να συναντηθούν, αναπάντεχα ίσως, στην κοινή αναζήτησης της αλήθειας στη ζωή τους και στην αποστροφή τους προς οτιδήποτε ψεύτικο.

Σκορπιός + Ιχθύς: Μια από τις πιο βαθιές σχέσεις στον ζωδιακό κύκλο. Ο Ιχθύς προσθέτει μια τρυφερότητα και μια αφοσίωση που μπορεί να ρίξει τις άμυνες του Σκορπιού και να τον εμπνεύσει να του δοθεί ολοκληρωτικά. Ο δεσμός τους μπορεί να φτάσει σε ένα ανώτερο πνευματικό και συναισθηματικό επίπεδο. Η πρόκληση κρύβεται στο γεγονός πως στις δυσκολίες έχουν και οι δύο την τάση να κλείνονται στο καβούκι τους, με τον Σκορπιό να αγωνίζεται να ελέγξει τα πάντα και τον Ιχθύ να κατασκευάζει τον δικό του, φανταστικό κόσμο.