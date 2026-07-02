Γάλλοι τουρίστες σκοτώθηκαν όταν το όχημά τους έπεσε σε γκρεμό 300 μέτρων στην Ιταλία

Τρεις γάλλοι τουρίστες, ηλικίας περίπου 70 ετών, σκοτώθηκαν σήμερα όταν η τετράτροχη μηχανή – «γουρούνα» στην οποία επέβαιναν έπεσε σε γκρεμό στη Λιγουρία της βορειοδυτικής Ιταλίας.

Σύμφωνα με την ιταλική ραδιοτηλεόραση Rai, νεκροί είναι δύο άνδρες και μια γυναίκα από τη γαλλική κοινότητα Λα Μπριγκ, κοντά στα σύνορα με την Ιταλία.

Ένας απρόσεκτος ελιγμός σε χώρο στάθμευσης καταφυγίου στην Τριόρα της Λιγουρίας φέρεται πως οδήγησε στο μοιραίο, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, με το όχημα να πέφτει σε σε γκρεμό 300 μέτρων.

Αυτόπτης μάρτυρας ειδοποίησε τις αρχές που κινητοποίησαν σωστικά συνεργεία κι ένα ελικόπτερο. Οι τρεις εκδρομείς εντοπίστηκαν νεκροί λίγη ώρα αργότερα.