Γαλλία: Τρεις πτήσεις επαναπατρισμού πολιτών από τη Μέση Ανατολή προγραμματίζονται για σήμερα Τετάρτη

Ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό ανακοίνωσε ότι πτήσεις επαναπατρισμού πολιτών είναι προγραμματισμένες για σήμερα Τετάρτη (4/3) στη Μέση Ανατολή.

«Μία θα αναχωρήσει από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, άλλη μία από την Αίγυπτο και μία από το Ισραήλ», δήλωσε ο Μπαρό στον τηλεοπτικό σταθμό France 2.

Ο υπουργός Εξωτερικών αρνήθηκε να πει πόσοι άνθρωποι θα επιβιβασθούν στις πτήσεις αυτές. Αυτή τη στιγμή στην περιοχή βρίσκονται περίπου 400.000 Γάλλοι πολίτες.

Εξάλλου, ένα αεροπλάνο ναυλωμένο από την Air France αναχώρησε χθες, Τρίτη, το βράδυ από το Μασκάτ, την πρωτεύουσα του σουλτανάτου του Ομάν, και προσγειώθηκε λίγο πριν από τις 03:00 σήμερα το πρωί (τοπική ώρα) στο Παρίσι.

Αυτή η «υβριδική πτήση» μετέφερε τόσο πελάτες και προσωπικό της εταιρείας όσο και «πολλές οικογένειες, μικρά παιδιά, εγκύους, κατασκηνωτές», επιβάτες που «σχεδόν όλοι βρίσκονταν στο Ντουμπάι», δήλωσε η αναπληρώτρια υπουργός Ελεονόρ Καρουά στους δημοσιογράφους που ήταν παρόντες στο αεροδρόμιο.

Εκατό θέσεις είχαν κλειστεί από το υπουργείο Εξωτερικών για τα πιο «ευάλωτα» πρόσωπα, διευκρίνισε η αναπληρώτρια υπουργός, η οποία είναι αρμόδια για τη Γαλλοφωνία, τις διεθνείς συμπράξεις και τους Γάλλους του εξωτερικού.

«Η ιδέα είναι να πολλαπλασιάσουμε το μηχανισμό αυτού του τύπου ώστε να μπορέσει να επιστρέψει με ασφάλεια ο μεγαλύτερος δυνατός αριθμός Γάλλων», πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ ΜΠΕ