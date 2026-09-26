Γαλλία: Θερμή υποδοχή στον Πάπα από χιλιάδες πιστούς στο Παρίσι

Οπάπας Λέων διέσχισε με το παπικό όχημα τα Ηλύσια Πεδία υπό τις επευφημίες ενός τεράστιου πλήθους πιστών, με προορισμό την πλατεία Κονκόρντ, όπου χοροστατεί σε μια μεγάλη λειτουργία.

Από το παπικό όχημά του, ο ποντίφικας, χαμογελώντας, ευλόγησε πολλά μωρά και χαιρέτιζε τη λαοθάλασσα των πιστών, πολλοί εκ των οποίων είχαν φθάσει ώρες νωρίτερα για να τον δουν να κατευθύνεται προς την πλατεία Κονκόρντ, όπου έχει στηθεί μια τεράστια προσωρινή σκηνή με έναν σταυρό ύψους πολλών μέτρων.

Η θρησκευτική λειτουργία ξεκίνησε γύρω στις 16.00 ώρα Ελλάδας με περισσότερους από 600.000 ανθρώπους να παρίστανται, σύμφωνα με τις αρχές, με το πλήθος να φθάνει έως την Αψίδα του Θριάμβου. Θα μπορέσουν να παρακολουθήσουν την τελετή, διάρκειας μιάμισης ώρας, σε τεράστιες οθόνες.

Από την πλευρά του, το Βατικανό έκανε λόγο για παρουσία 700.000 πιστών.

Στην Πλας ντε λα Κονκόρντ, κοντά στη σκηνή, πήραν θέση πολλοί πολιτικοί αξιωματούχοι, μεταξύ άλλων οι υποψήφιοι στις προεδρικές εκλογές Εντουάρ Φιλίπ, Γκαμπριέλ Ατάλ και Μαρίν Λεπεν, με τη συνοδεία του Ζορντάν Μπαρντελά.

Ο επικεφαλής του γαλλικού κράτους Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος υποδέχθηκε τον πάπα κατά την άφιξή του στο αεροδρόμιο κατόπιν στο Ελιζέ, δεν είναι παρών, εκπροσωπείται, όμως, από τη σύζυγό του Μπριζίτ Μακρόν. Ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί επίσης παρίσταται.