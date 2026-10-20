Γαλλία: Θα αναπτύξει στρατιωτικές δυνάμεις ενόψει διαδηλώσεων το Σάββατο – Λεκορνί: Σχέδιο εξέγερσης από την Αριστερά

Σε τροχιά ενίσχυσης των μέτρων ασφαλείας κινείται η γαλλική κυβέρνηση, ενόψει του δεύτερου κύματος κινητοποιήσεων που έχει προγραμματιστεί για το προσεχές Σάββατο.

Ο Λεκορνί προανήγγειλε «μαζική» κινητοποίηση των δυνάμεων ασφαλείας, ενώ ο υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νούνιες γνωστοποίησε ότι στην επιχείρηση θα συνδράμουν και στρατιωτικές μονάδες, προκειμένου να ενισχυθεί η επιχειρησιακή δυνατότητα της αστυνομίας, όπως μετέδωσε τα γαλλικά ΜΜΕ (Le Parisien, Le Monde).

Εξειδικεύοντας τον σχεδιασμό της κυβέρνησης, ο Νούνιες ανακοίνωσε από το βήμα της Εθνοσυνέλευσης την ενεργοποίηση της στρατιωτικής δύναμης Sentinelle, η οποία θα αναλάβει υποστηρικτικό ρόλο, επιτρέποντας στην αστυνομία και τη χωροφυλακή να επικεντρωθούν στη διασφάλιση της δημόσιας τάξης.

Σύμφωνα με τον Γάλλο υπουργό Εσωτερικών, οι δυνάμεις της Sentinelle θα αναλάβουν κυρίως αποστολές προστασίας και φύλαξης συγκεκριμένων σημείων, αντικαθιστώντας σε αυτές τις θέσεις τις δυνάμεις εσωτερικής ασφάλειας.

«Οι δυνάμεις Sentinelle θα χρησιμοποιηθούν για την αντικατάσταση των δυνάμεων εσωτερικής ασφάλειας, κυρίως σε αποστολές στατικής φύλαξης», δήλωσε ο Νουνιές, εξηγώντας ότι με τον τρόπο αυτό θα απελευθερωθούν αστυνομικοί και χωροφύλακες, οι οποίοι θα αναλάβουν αποστολές διατήρησης της δημόσιας τάξης.

Ο υπουργός Εσωτερικών προανήγγειλε επίσης την ενίσχυση των αστυνομικών δυνάμεων με ειδικές μονάδες επέμβασης, στα πρότυπα των μέτρων που είχαν ληφθεί κατά τη διάρκεια των εκτεταμένων ταραχών του Ιουλίου του 2023. Στον σχεδιασμό περιλαμβάνεται η κινητοποίηση της BRI, της μονάδας έρευνας και επέμβασης της αστυνομίας, της επίλεκτης μονάδας της χωροφυλακής GIGN και της ειδικής αντιτρομοκρατικής μονάδας RAID.

Παράλληλα, προβλέπεται η αξιοποίηση ελικοπτέρων, τεθωρακισμένων οχημάτων Centaure και οχημάτων εκτόξευσης νερού, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη διάλυση βίαιων συγκεντρώσεων.

Ο Νουνιές διευκρίνισε ότι ορισμένα από αυτά τα μέσα είχαν ήδη κινητοποιηθεί κατά τις διαδηλώσεις της 17ης Οκτωβρίου, ωστόσο υπογράμμισε ότι απαιτείται ακόμη μεγαλύτερη ενίσχυση. «Είχαν κινητοποιηθεί το περασμένο Σάββατο, αλλά πρέπει να προχωρήσουμε ακόμη περισσότερο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο πρωθυπουργός της Γαλλίας, Σεμπαστιάν Λεκορνί προανήγγειλε μαζική κινητοποίηση των αστυνομικών δυνάμεων για την αντιμετώπιση ενδεχόμενων νέων επεισοδίων στις διαδηλώσεις που έχουν προγραμματιστεί για το Σάββατο.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το BFM, ο Λεκορνί προανήγγειλε τη δημιουργία ενός «μαζικού» μηχανισμού ασφαλείας για την αντιμετώπιση ενδεχόμενων νέων επεισοδίων, με τον υπουργό Εσωτερικών, Λοράν Νουνιές, να διευκρινίζει ότι οι Αρχές θα ενισχύσουν τόσο τα διαθέσιμα μέσα όσο και την ταχύτητα αντίδρασης των δυνάμεων ασφαλείας.

«Η αστυνομική κινητοποίηση θα είναι μαζική», δήλωσε ο Γάλλος πρωθυπουργός και πρόσθεσε πως ο υπουργός Εσωτερικών έχει ήδη δώσει οδηγίες στις κατά τόπους διοικητικές αρχές, ώστε να ενισχυθούν τα μέτρα ασφαλείας ενόψει των νέων κινητοποιήσεων.

Επί τάπητος ακόμη και η απαγόρευση προαναγγελθεισών διαδηλώσεων

Το ενδεχόμενο αυστηρότερων περιορισμών στη διεξαγωγή δημόσιων συγκεντρώσεων εξετάζει η γαλλική κυβέρνηση, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο απαγόρευσης κινητοποιήσεων ακόμη και όταν οι διοργανωτές έχουν προηγουμένως ενημερώσει επισήμως τις αρμόδιες αρχές.

Όπως διευκρίνισε ο υπουργός Εσωτερικών, στο επίκεντρο του κυβερνητικού σχεδιασμού βρίσκονται αφενός οι διαδηλώσεις που πραγματοποιούνται χωρίς την προβλεπόμενη προηγούμενη δήλωση και εκτιμάται ότι ενδέχεται να απειλήσουν τη δημόσια τάξη, αφετέρου οι συγκεντρώσεις που έχουν δηλωθεί κανονικά, αλλά δεν θεωρείται ότι πληρούν τις αναγκαίες προϋποθέσεις ασφαλούς διεξαγωγής.

Στη δεύτερη περίπτωση, καθοριστικό κριτήριο για την επιβολή απαγόρευσης θα μπορούσε να αποτελέσει η αδυναμία των διοργανωτών ή των μέτρων περιφρούρησης να διασφαλίσουν, σε επαρκή βαθμό, ότι η κινητοποίηση δεν θα συνοδευτεί από επεισόδια.

Ήδη, σύμφωνα με σημερινό δημοσίευμα της Journal du Dimanche, ο Νουνιές έχει απευθύνει σχετικές οδηγίες προς τους νομάρχες, ζητώντας τους να αξιοποιούν τις δυνατότητες που παρέχει το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο για την απαγόρευση συγκεντρώσεων όταν διαπιστώνεται κίνδυνος διατάραξης της δημόσιας τάξης. Η εφαρμογή των σχετικών μέτρων θα κρίνεται κατά περίπτωση, με βάση τις ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν σε κάθε περιοχή.

Ο Λεκορνί καταγγέλλει «σχέδιο εξέγερσης» της άκρας Αριστεράς

Αναφερόμενος στα επεισόδια της 17ης Οκτωβρίου, ο Γάλλος πρωθυπουργός υποστήριξε ότι καταγράφηκε ένας πρωτοφανής «τρόπος δράσης», καθώς οι συγκρούσεις ξέσπασαν από την έναρξη των διαδηλώσεων και όχι προς το τέλος τους, όπως συνέβαινε στο παρελθόν.

«Το είδαμε στη Μασσαλία ήδη από το πρωί, όταν ορισμένα βίαια άτομα της άκρας και της εξτρεμιστικής Αριστεράς κινήθηκαν συντονισμένα, σαν σμήνος, προκειμένου να προκαλέσουν μεθοδικά επεισόδια βίας», δήλωσε.

Παράλληλα, έκανε λόγο για «σχεδιασμό ενός σχεδίου εξέγερσης από μικρές ομάδες της άκρας και της εξτρεμιστικής Αριστεράς», επικαλούμενος ως χαρακτηριστικό παράδειγμα τον εμπρησμό του δημαρχείου της Λιμόζ. Ο ίδιος διαβεβαίωσε ότι οι αρμόδιες Αρχές θα παρουσιάσουν στοιχεία για την τεκμηρίωση των συγκεκριμένων ισχυρισμών.

Παραδοχή για αδυναμίες στον επιχειρησιακό σχεδιασμό

Την ίδια ώρα, ο Λεκορνί παραδέχθηκε ότι ο μηχανισμός διατήρησης της δημόσιας τάξης παρουσίασε σημαντικές αδυναμίες κατά τη διάρκεια των επεισοδίων.

Απαντώντας σε ερώτηση του Μαρκ Φεσνό, επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του MoDem, αναγνώρισε ότι ορισμένες πτυχές του επιχειρησιακού σχεδιασμού «δεν λειτούργησαν», επισημαίνοντας αρχικά τις ελλείψεις στην πληροφόρηση των αρμόδιων υπηρεσιών.

«Οι υπηρεσίες πληροφοριών μας εντόπισαν πολλά, αλλά όχι τα πάντα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Επιπλέον, επισήμανε ότι η διάταξη των αστυνομικών δυνάμεων στο Παρίσι ήταν υπερβολικά στατική, περιορίζοντας την επιχειρησιακή τους κινητικότητα, ενώ δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να ήταν ανεπαρκής και ο αριθμός των δυνάμεων που κινητοποιήθηκαν.

Ο Γάλλος πρωθυπουργός αναφέρθηκε επίσης στην απόφαση του υπουργού Εσωτερικών να μην ακυρώσει τις μακροχρόνιες άδειες χωροφυλάκων που είχαν ήδη επιβαρυνθεί σημαντικά από τις υπηρεσιακές τους υποχρεώσεις.

Υπερασπίστηκε, ωστόσο, τη συγκεκριμένη επιλογή, τονίζοντας ότι «η σωματική ανάπαυση αποτελεί μέρος των αποφάσεων διοίκησης», ενώ υποστήριξε ότι η απόφαση αυτή συνέβαλε στην αποφυγή περιστατικών αυθαιρεσίας από τις δυνάμεις ασφαλείας.