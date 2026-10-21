Γαλλία: Στο υψηλότερο επίπεδο από το 2002 το επιτόκιο δανεισμού – Εκτοξεύτηκε στο 5,01%

Η αυξανόμενη δυσπιστία των επενδυτών για την πολιτική και τη δημοσιονομική κατάσταση της χώρας εκτόξευσε στο 5,01% το δεκαετές κρατικό ομόλογο της Γαλλίας στη σημερινή συνεδρίαση (21/10).

Χθες το επιτόκιο δανεισμού της Γαλλίας είχε φτάσει στο 4,935. Η διαφορά (spread) με το επιτόκιο της Γερμανίας, η οποία θεωρείται ο ασφαλέστερος δανειστής της Ευρώπης, έφτασε τις 1,59 ποσοστιαίες μονάδες, κάτι που είχε να συμβεί από το 2011, εν μέσω της κρίσης χρέους στην ευρωζώνη.

Η Γαλλία δανείζεται με επιτόκιο σαφώς υψηλότερο από εκείνο της Ιταλίας (4,57%) ή της Ισπανίας (4,07%), δύο χωρών που εδώ και χρόνια θεωρούνταν από τους «αδύναμους κρίκους» της ευρωζώνης.

«Υπάρχει μια αρκετά ξεκάθαρη δυσπιστία» απέναντι στην Γαλλία, εξήγησε στο Γαλλικό Πρακτορείο (AFP) ο Αντρέα Τουένι, υπεύθυνος δραστηριοτήτων αγοράς στη Saxo Banque France.