Γαλλία: Οι πέντε υποψήφιοι των Σοσιαλιστών για το προεδρικό χρίσμα του 2027

Το εθνικό γραφείο του Σοσιαλιστικού Κόμματος της Γαλλίας ανακοίνωσε σήμερα τους πέντε υποψήφιους που θα λάβουν μέρος στην εσωκομματική εκλογική διαδικασία, βάσει της οποίας θα οριστεί ποιος θα είναι ο υποψήφιος του κόμματος στις προεδρικές εκλογές που θα πραγματοποιηθούν την άνοιξη του 2027.

Ειδικότερα, εγκρίθηκαν οι υποψηφιότητες του νυν γραμματέα του κόμματος Ολιβιέ Φορ, της Σεγκολέν Ρουαγιάλ, του Ζερόμ Γκουέτζ, του Εμανουέλ Μορέλ και του Ραφαέλ Γκλικξμάν, τον οποίο οι περισσότερες δημοσκοπήσεις εμφανίζουν ως «γκανιάν».

Ο πρώτος γύρος, στον οποίο θα λάβουν μέρος και οι πέντε υποψήφιοι, έχει προγραμματιστεί για τις 9 και 10 Οκτωβρίου, ενώ ο δεύτερος γύρος, στον οποίο θα λάβουν μέρος οι δύο πρώτοι του πρώτου γύρου θα πραγματοποιηθεί στις 16 και 17 Οκτωβρίου.

Οι πέντε υποψήφιοι θα συμμετάσχουν σε τρία τηλεοπτικά ντιμπέιτ: στις 23 Σεπτεμβρίου στον τηλεοπτικό σταθμό LCI, την 1η Οκτωβρίου στον France 2 και τις 4 Οκτωβρίου στον BFM-TV. Δικαίωμα συμμετοχής στις εσωκομματικές εκλογές έχουν είτε τα ταμειακώς εν τάξει μέλη του κόμματος, είτε οι ενδιαφερόμενοι που θα δεχτούν να καταβάλουν 15 ευρώ.

Σύμφωνα με τα όσα προβλέπει το καταστατικό του κόμματος, για να έχει το δικαίωμα κάποια ή κάποιος να θέσει υποψηφιότητα θα πρέπει να έχει την υποστήριξη είτε 15 μελών του εθνικού συμβουλίου, είτε 10 μελών του κοινοβουλίου, είτε 50 περιφερειακών ή νομαρχιακών συμβούλων από οκτώ νομούς και τρεις περιφέρειες της χώρας, είτε 50 δημάρχων από τρεις περιφέρειες της χώρας.

Δεν εγκρίθηκε η υποψηφιότητα του βουλευτή Φιλίπ Μπρουν στον οποίο, όπως ανακοινώθηκε από το εθνικό γραφείο του κόμματος, καταλογίζονται ενέργειες «που θα μπορούσαν να θεωρηθούν ποινικά αδικήματα».

Ο εν λόγω βουλευτής αρνήθηκε ωστόσο τις κατηγορίες που υπάρχουν εις βάρος του.