Γαλλία: Νεκρός ο πρέσβης της Νοτίου Αφρικής στο Παρίσι

Οπρέσβης της Νοτίου Αφρικής στη Γαλλία, Εμανουέλ Μτετβά βρέθηκε νεκρός έξω από κεντρικό ξενοδοχείο του Παρισιού.

Σύμφωνα με τη γαλλική εφημερίδα Le Parisien, ο 58χρονος πρέσβης, ο οποίος θεωρείται σημαντικό πολιτικό πρόσωπο στη χώρα του από την εποχή του αγώνα κατά του απαρτχάιντ στον οποίο έλαβε ενεργά μέρος, εκπαραθυρώθηκε από τον 22ο όροφο του ξενοδοχείου.

Η σύζυγος του δήλωσε τη Δευτέρα την εξαφάνιση του στις γαλλικές αστυνομικές αρχές λέγοντας ότι έλαβε ένα ανησυχητικό μήνυμα εκ μέρους του.

Σύμφωνα με το Reuters, εκπρόσωπος της αστυνομίας του Παρισιού αρνήθηκε να σχολιάσει. Οι κλήσεις προς την πρεσβεία της Νότιας Αφρικής έμειναν αναπάντητες. Υπάλληλος στη ρεσεψιόν του Hyatt δήλωσε ότι το ξενοδοχείο δεν θα κάνει κανένα σχόλιο.

Η ιστοσελίδα της πρεσβείας αναφέρει ότι ο πρέσβης Νκοσινάτι Εμμανουέλ «Νάτι» Μθεθούα υπήρξε υπουργός τεχνών και πολιτισμού της Νότιας Αφρικής από το 2014 έως το 2019, προσθέτοντας τον τομέα του αθλητισμού στο χαρτοφυλάκιό του από το 2019 έως το 2023.

Εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της Νότιας Αφρικής δήλωσε ότι είναι «ενήμεροι για τις δυσάρεστες αναφορές που αφορούν τον πρέσβη Νάτι Μθεθούα» και ότι θα εκδοθεί ανακοίνωση μόλις υπάρξουν επίσημες πληροφορίες.

«Οι συνθήκες του πρόωρου θανάτου του διερευνώνται από τις γαλλικές αρχές. Η κυβέρνηση της Νότιας Αφρικής εκφράζει τα βαθύτατα και ειλικρινέστερα συλλυπητήριά της στην οικογένεια του πρέσβη Μθεθούα, καθώς και στους φίλους και συναδέλφους του κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου απέραντης θλίψης», ανέφερε το υπουργείο Εξωτερικών της Νότιας Αφρικής σε ανακοίνωσή του.