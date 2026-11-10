Γαλλία: Νέα ημέρα κινητοποιήσεων προγραμματίζεται για σήμερα

Μια διασυνδικαλιστική συμμαχία, που συνασπίζει οργανώσεις νεολαίας και εκπαιδευτικών, κάλεσε σήμερα σε νέα ημέρα απεργιών και κινητοποιήσεων στη Γαλλία, καθώς οι συζητήσεις με την κυβέρνηση βρίσκονται σε αδιέξοδο σχεδόν δύο μήνες από τότε που ξεκίνησε το κύμα διαμαρτυρίας των μαθητών και των φοιτητών.

«Καλούμε όλες αυτές και αυτούς που υποστηρίζουν τις θεμιτές διεκδικήσεις των νέων, αλλά και τις διεκδικήσεις των εργαζομένων, να κατέβουν στους δρόμους αύριο», δήλωσε χθες, Δευτέρα, η Ελοΐζ Λεφέβρ-Μιλόν, γενική γραμματέας της Union étudiante (Σπουδαστική Ένωση), ύστερα από σύντομη συνάντηση με τον πρωθυπουργό Σεμπαστιέν Λεκορνί για τη μεταρρύθμιση της έντονα επικρινόμενης εθνικής ψηφιακής πλατφόρμας της Γαλλίας για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση Parcoursup.

Η διασυνδικαλιστική συμμαχία των συνδικάτων CGT, FSU, FO, Solidaires, Union syndicale lycéenne, Unef, Union étudiante, Fage και FSE είχε καλέσει το Σάββατο σε μια νέα ημέρα κινητοποιήσεων σήμερα.

«Τώρα είναι η ώρα να διευρύνουμε την κινητοποίηση συνεχίζοντας να θέτουμε υπό πίεση την κυβέρνηση», γνωστοποίησαν σε κοινή τους ανακοίνωση οι υπογράφοντες, καθώς η προηγούμενη ημέρα κινητοποιήσεων, στις 5 Νοεμβρίου, συγκέντρωσε από 575.000, σύμφωνα με τις αρχές, ως 1,6 εκατομμύριο διαδηλωτές σε όλη τη Γαλλία.

Η κυβέρνηση ανακοίνωσε κυρίως πριν από περίπου ένα δεκαπενθήμερο μια σταδιακή μετατροπή της Parcoursup από το 2027, πριν την πλήρη αντικατάστασή της το 2028. Επίσης δεσμεύτηκε για επιπλέον επενδύσεις για σχολικά κτίρια και νέα μέσα για τα εκπαιδευτικά ιδρύματα που αντιμετωπίζουν τις μεγαλύτερες δυσκολίες.

«Η ιδέα είναι να έχουμε μια ημέρα κινητοποιήσεων με την ευρεία έννοια, με απεργίες, διαδηλώσεις και συγκεντρώσεις» για να «προσφέρουμε μια ώθηση στην κινητοποίηση της νεολαίας με πλαισιωμένες και ασφαλείς πορείες, καθώς μπροστά στα λύκεια», η κατάσταση «έχει αρχίσει να γίνεται αρκετά τεταμένη», εξήγησε παράλληλα στο AFP η Σοφί Βενετιτέ, γενική γραμματέας του Snes-FSU, του μεγαλύτερου συνδικάτου στα γυμνάσια και τα λύκεια.

Διαδηλώσεις προβλέπονται στις περισσότερες μεγάλες πόλεις της Γαλλίας, ενώ στο Παρίσι, θα ξεκινήσει μια πορεία στις 15:00 ώρα Ελλάδος.

Η ημέρα αυτή διαμαρτυρίας εντάσσεται επίσης σε ευρύτερο πλαίσιο κινητοποιήσεων του δημόσιου τομέα: διασυνδικαλιστικό όργανο κάλεσε χθες, Δευτέρα, σε απεργία στις 17 Νοεμβρίου με αίτημα κυρίως μισθολογικές αυξήσεις, ενώ η CGT κάλεσε να κινητοποιηθεί «το σύνολο των μισθωτών, των συνταξιούχων και των νέων».