Γαλλία: Λεπέν και Μελανσόν προηγούνται στις δημοσκοπήσεις ενόψει των προεδρικών εκλογών

Η αρχηγός της γαλλικής ακροδεξιάς Μαρίν Λεπέν και ο αντίπαλός της από τη ριζοσπαστική αριστερά Ζαν-Λικ Μελανσόν αυξάνουν τη δυναμική τους ενόψει των προεδρικών εκλογών του επόμενου έτους, σύμφωνα με δημοσκόπηση που δημοσιεύθηκε σήμερα, μια ένδειξη της αυξανόμενης πόλωσης του πολιτικού τοπίου στη Γαλλία καθώς ο χρόνος του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν στην εξουσία οδεύει προς το τέλος.

Η Λεπέν φέρεται να προηγείται στον πρώτο γύρο των εκλογών με ποσοστό37% ή 38%, ανάλογα με τα σενάρια που εξετάστηκαν από την εταιρεία δημοσκοπήσεων Odoxa σε έρευνα που διεξήχθη σε δείγμα 12.000 ατόμων μεταξύ 24ης Σεπτεμβρίου και 7ης Οκτωβρίου. Ο Μελανσόν έρχεται δεύτερος με ποσοστό 18% ή 18,5% και στα δύο σενάρια.

(AP Photo/Bob Edme, File)

Οι μετρήσεις τους έγιναν με βάση το σενάριο ότι οι δύο υποψήφιοι αναμετρώνται με έναν κεντρώο υποψήφιο, είτε τον Εντουάρ Φιλίπ είτε τον Γκαμπριέλ Ατάλ – και οι δύο πρώην πρωθυπουργοί υπό τον Εμανουέλ Μακρόν. Ο Φιλίπ εκτιμάται ότι θα μπορούσε να συγκεντρώσει το 17% των ψήφων, ενώ ο Ατάλ μόλις το 11%.

Η Λεπέν εκτιμάται ότι θα μπορούσε να επικρατήσει εύκολα του Μελανσόν στον δεύτερο γύρο, ενώ θα επικρατούσε –έστω και με μικρότερη διαφορά– ακόμη κι αν ερχόταν αντιμέτωπη με τον Φιλίπ.

Η αυξανόμενη έλλειψη δημοτικότητας του Μακρόν καθώς ολοκληρώνει τις δύο προεδρικές του θητείες, έχει συρρικνώσει τον πολιτικό χώρο του κέντρου στη Γαλλία.

Ο Μελανσόν έχει ήδη θέσει τρεις φορές υποψηφιότητα για πρόεδρος το 2012, το 2017 και το 2022, αλλά δεν έχει καταφέρει ποτέ να φθάσει στον δεύτερο γύρο. Η Λεπέν έχει επίσης υπάρξει υποψήφια αυτές τις τρεις φορές. Το 2017 και το 2022 πήγε στον δεύτερο γύρο, αλλά ηττήθηκε από τον Μακρόν.

Ο πρώτος γύρος των προεδρικών εκλογών έχει προγραμματιστεί για τις 18 Απριλίου και ο καθοριστικός δεύτερος γύρος για τις 2 Μαΐου.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Reuters