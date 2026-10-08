Γαλλία: Κίνηση εκτόνωσης των κινητοποιήσεων με την τοποθέτηση 3.000 εκπαιδευτικών στα σχολεία

Την τοποθέτηση 3.000 αναπληρωτών εκπαιδευτικών στα σχολεία ανακοίνωσε ο υπουργός Παιδείας της Γαλλίας σε μια προσπάθεια να κατευνάσει τις διαμαρτυρίες των μαθητών που συνταράσσουν επι μέρες τώρα τη χώρα.

«Καταφέραμε να εντοπίσουμε τα κενά στα σχολεία χάρη σε ένα λογισμικό» που βρίσκεται υπό ανάπτυξη εδώ και αρκετούς μήνες, δήλωσε ο Εντουάρ Ζεφρέ το βράδυ της Πέμπτης στο γαλλικό τηλεοπτικό κανάλι TF1.

«Τις επόμενες ώρες, 3.000 αναπληρωτές εκπαιδευτικοί θα ενταχθούν σε αυτά τα σχολεία», είπε προσθέτοντας ότι η διαδικασία για την τοποθέτησή τους θα ξεκινήσει αύριο και αναμένεται να ολοκληρωθεί την ερχόμενη Τρίτη . Όπως σημειώνει η γαλλική εφημερίδα Le Figaro το εν λόγω λογισμικό είχε προγραμματιστεί να ανοίξει στις αρχές Νοεμβρίου.

Ο υπουργός Παιδείας ανακοίνωσε επίσης την πρόσληψη αρκετών εκατοντάδων επιπλέον εκπαιδευτικών και την πιθανότητα πρόσθετων ωρών διδασκαλίας. Αυτά τα μέτρα θα κοστίσουν αρκετά εκατομμύρια ευρώ, είπε.

Όταν ρωτήθηκε για τον εθνικό προϋπολογισμό για την εκπαίδευση ύψους 64 δισεκατομμυρίων ευρώ, ο υπουργός δήλωσε ότι ενδέχεται να υποστεί κάποιες προσαρμογές εάν χρειαστεί.

Σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών 504 άτομα συνελήφθησαν και 48 αστυνομικοί τραυματίστηκαν μόνο την Πέμπτη σε όλη τη Γαλλία στις μαθητικές κινητοποιήσεις.