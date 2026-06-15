Γαλλία και Βρετανία θα ηγηθούν της προσπάθειας για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, μιλώντας δίπλα στον Ντόναλντ Τραμπ, στο περιθώριο της G7, δήλωσε ότι η Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο θα ηγηθούν μιας αποστολής για τον συντονισμό του ανοίγματος των Στενών του Ορμούζ .

Στην ναυτική αυτή επιχείρηση θα συμμετάσχουν περίπου 20 χώρες, δήλωσε ο Μακρόν, επαναλαμβάνοντας ότι η Γαλλία παραμένει δεσμευμένη να βοηθήσει σε αυτό το θέμα.

Υπενθυμίζεται ότι Γαλλία και Ηνωμένο Βασίλειο είχαν απορρίψει αιτήματα του Τραμπ για αποστολή στρατιωτικών μέσων νωρίτερα στον πόλεμο.